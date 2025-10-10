MU gửi lời đề nghị khổng lồ hỏi mua Gyokeres 10/10/2025 12:08

Viktor Gyokeres đã tham gia vào một trong những thương vụ chuyển nhượng lớn nhất mùa hè và tiền đạo của người Thụy Điển đã chứng kiến ​​Sporting CP cố gắng đưa anh đến MU trước khi anh gia nhập Arsenal. Người đại diện của Viktor Gyokeres tiết lộ MU gửi lời đề nghị khổng lồ hỏi mua Gyokeres vào mùa hè vừa qua.

Manchester United đã đạt được thỏa thuận với Sporting CP về việc chiêu mộ tiền đạo Viktor Gyokeres vào mùa hè này, nhưng thỏa thuận này đã được thực hiện sau lưng ngôi sao người Thụy Điển. Người đại diện của Gyokeres khẳng định Gyokeres đã bị che giấu thông tin vì Quỷ Đỏ đề nghị mức phí chuyển nhượng cao hơn số tiền Arsenal đã chi trả.

Gyokeres cuối cùng đã chuyển đến đội chủ sân Emirates với mức giá 63,7 triệu bảng Anh, nhưng đã gặp phải mâu thuẫn đáng kể với CLB cũ Sporting. Cầu thủ 27 tuổi này đã đình công trước khi Pháo Thủ có thể đạt được thỏa thuận với đội bóng Bồ Đào Nha.

Gyokeres rất muốn rời Lisbon sau hai mùa giải bùng nổ tại Bồ Đào Nha. Gyokeres đã không tham gia tập luyện trước mùa giải cùng Sporting khi cố gắng thúc đẩy một thương vụ mà Sporting tin rằng đã được thống nhất. Đội bóng Bắc London Arsenal đã chọn Gyokeres làm mục tiêu hàng đầu sau khi không thể chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig vì trở ngại về mức lương.

Sesko cuối cùng đã ký hợp đồng với MU khi Quỷ đỏ chi 74 triệu bảng cho tuyển thủ Slovenia. Tuy nhiên, Jonathan Chalkias, trợ lý của người đại diện Hasan Cetinkaya của Gyokeres, cho rằng, thời điểm đó, Sporting đã cố gắng thúc đẩy Gyokeres gia nhập MU.

MU gửi lời đề nghị khổng lồ hỏi mua Gyokeres vào mùa hè vừa qua nhưng không thành công. ẢNH: EPA

Chalkias giải thích rằng việc chuyển đến Arsenal mang lại cho Gyokeres nhiều hơn số tiền khổng lồ mà các đội bóng Saudi Arabia đề nghị, và rằng thương vụ này còn đáng quan tâm hơn cả việc tái hợp với Ruben Amorim tại MU.

"Saudi Arabia đã đưa ra những lời đề nghị điên rồ. Chúng tôi được cho là phải hành động vì lợi ích tốt nhất của mình", Chalkias chia sẻ với podcast Studio Allsvenskan trên tờ Daily Mail (Anh), "Chúng ta có phần trăm hoa hồng (cho bất kỳ khoản phí nào) không? Tất nhiên rồi. Số tiền đó rất lớn. Có lẽ Viktor Gyokeres nên trả lời vào một ngày nào đó.

Tôi không nghĩ chúng tôi từng gây áp lực để Gyokeres chấp nhận lời đề nghị. Suy cho cùng, tiền bạc đến rồi đi, và việc chuyển đến Arsenal mang lại cho chúng tôi rất nhiều lợi ích về mặt tiếp thị. Họ (Sporting) đã ký kết thỏa thuận với Manchester United sau lưng chúng tôi, đó là một vấn đề. Manchester United đã đưa ra mức phí chuyển nhượng cao hơn (Arsenal để mua Gyokeres)".

Chalkias cũng phản pháo lại những lời chỉ trích của chủ tịch Sporting Frederico Varandas đối với Gyokeres. Frederico Varandas đưa ra một tuyên bố gây sốc với so sánh ví von rằng ông sẽ không bị tống tiền khi Gyokeres đình công. Trong khi đó, người đại diện của Gyokeres tin rằng Sporting không giữ lời hứa về việc tạo điều kiện cho Gyokeres rời CLB sau khi giám đốc điều hành Sporting là Hugo Viana chuyển đến Manchester City.

"Nếu Hugo Viana vẫn còn ở Sporting, thỏa thuận đã có thể hoàn tất trong vòng một giờ. Mọi thứ đã được soạn thảo nhưng chúng tôi không có thời gian để bắt đầu một cuộc chiến pháp lý", Chalkias giải thích. "Tôi không hiểu tại sao một cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng và giành ba danh hiệu như vậy lại không xứng đáng được tôn trọng hơn.

Ngành công nghiệp này đòi hỏi sự tin tưởng lẫn nhau. Những hy sinh mà chúng tôi đã thực hiện có lẽ là bước ngoặt để hoàn tất thương vụ này. Họ đã đề nghị Gyokeres đến Real Madrid, trở thành tiêu điểm của Madrid và thậm chí cả Manchester United, nhưng ngay từ ngày đầu tiên Gyokeres đã có cam kết với Arsenal".