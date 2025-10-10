Turki Al-Sheikh - người tiết lộ thông tin chấn động về MU có giá trị tài sản bao nhiêu? 10/10/2025 13:29

(PLO)- Turki Al-Sheikh - người tiết lộ thông tin chấn động về MU có giá trị tài sản như thế nào so với nhà Glazer hay Sir Jim Ratcliffe?

Tỷ phú người Saudi Arabia Turki Al-Sheikh đã gây xôn xao dư luận vào đêm qua (9-10, giờ quốc tế) sau khi đưa ra tuyên bố có một nhà đầu tư muốn mua lại Manchester United từ nhà Glazer và tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe.

Tỉ phú người Saudi Arabia Turki Al-Sheikh có giá trị tài sản ròng khá khiêm tốn so với đồng sở hữu hiện tại của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer. Manchester United hiện đang trong giai đoạn mà nhà Glazer có thể bán toàn bộ cổ phần của họ trong CLB sau khi một điều khoản vừa được kích hoạt.

Điều khoản này là thông lệ phổ biến trong giới kinh doanh vì nó giúp ngăn chặn việc các cổ đông đa số bị chi phối bởi ý chí của các cổ đông thiểu số. Theo đó, cổ đông lớn nhất của MU là nhà Glazer có toàn quyền bán cổ phần của mình mà không cần sự đồng ý của các cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, hiện tại nhà Glazer vẫn chưa lên tiếng về tin đồn bán MU.

Trước đó, vào đêm qua 9-10, trong một dòng tweet gây bất ngờ trên mạng xã hội X, doanh nhân người Saudi Arabia Al-Sheikh cho rằng Manchester United có thể sớm được sở hữu bởi các nhà đầu tư mới. "Tin tốt nhất tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới. Tôi hy vọng ông ấy sẽ giỏi hơn những chủ sở hữu trước", Turki Al-Sheik viết trên X.

Turki Al-Sheikh (giữa) - người tiết lộ thông tin chấn động về MU có giá trị tài sản hơn 2 tỉ bảng Anh. ẢNH: EPA

Câu hỏi đặt ra là Turki Al-Sheikh - người tiết lộ thông tin chấn động về MU là ai và giá trị tài sản của ông so với giới chủ MU là như thế nào?

Turki Al-Sheikh là ai?

Nếu bạn là người hâm mộ quyền Anh, Turki Al-Sheikh sẽ không còn xa lạ với bạn. Là Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp, Al-Sheikh là người sáng lập chương trình "Riyadh Season", một chuỗi sự kiện giải trí, văn hóa và thể thao được sử dụng để quảng bá cho đất nước Saudi Arabia.

Nhờ số tiền được trao, "Riyadh Season" là chương trình thành công vang dội của quốc gia thuộc Trung Đông này. Al-Sheikh rất quan tâm đến quyền Anh và đã tổ chức một số trận đấu đỉnh cao, bao gồm các trận Tyson Fury đấu với Oleksandr Usyk và Canelo Alvarez đấu với Terence Crawford.

Al-Sheikh cũng đã thu hút được sự đầu tư của WWE, tổ chức các giải đấu vật chuyên nghiệp lớn như PLE hay PPV tại Saudi Arabia và sắp tới là giải Wrestlemania, dự kiến ​​được tổ chức vào năm 2027.

Ngoài các môn thể thao đấu võ, Al-Sheikh còn tham gia vào bóng đá khi mua lại CLB Almeria của Tây Ban Nha vào năm 2019. CLB này từng chơi ở giải La Liga nhưng hiện đang xếp thứ chín tại giải hạng hai của Tây Ban Nha.

Giá trị tài sản ròng của Al-Sheikh là bao nhiêu?

Năm 2024, tạp chí CEO Today đưa tin giá trị tài sản ròng của Turki Al-Sheikh được ước tính vào khoảng 2,8 tỉ USD (2,08 tỉ bảng Anh). Để so sánh, Forbes ước tính, đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe hiện có khối tài sản khổng lồ lên tới 17,2 tỉ USD (12,8 tỉ bảng Anh). Về phía nhà Glazer, theo Forbes , giá trị tài sản ròng của gia đình tỉ phú người Mỹ được cho là lên tới 10 tỉ USD (7,46 tỉ bảng Anh).

Turki Al-Sheikh có thể mua được MU hay không?

Mặc dù không ám chỉ rằng mình là người muốn mua lại MU, nhưng Al-Sheikh có lẽ sẽ không thể làm được điều đó ngay cả khi ông ta muốn, bởi nếu muốn bán cổ phần của mình tại MU, nhà Glazer sẽ đòi hỏi ít nhất 5 tỉ bảng Anh. Rõ ràng là Al-Sheikh không có đủ tiềm lực tài chính để sánh ngang với những người hiện đang sở hữu MU.

Lựa chọn tốt nhất của Turki Al-Sheikh là tham gia liên minh với các nhà đầu tư khác nhằm mua lại Manchester United. Nhưng, như đã đề cập, không có dấu hiệu nào cho thấy ông có hứng thú sở hữu đội bóng áo đỏ thành Manchester.