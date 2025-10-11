U-23 Việt Nam đến cực nam Thái Lan săn vàng SEA Games 33 11/10/2025 10:46

(PLO)-U-23 Việt Nam sẽ chinh phục HCV SEA Games 33 khi chủ nhà đã công bố các môn và địa điểm thi đấu...

Chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan vừa công bố chi tiết địa điểm diễn ra 50 môn thể thao tranh tài. Theo đó, U-23 Việt Nam sẽ đến vùng cực nam Thái Lan, tỉnh Songkhla để săn vàng.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20-12.

Bóng đá nam SEA Games, hiện nay U-23 Indonesia là đương kim vô địch, bóng đá nữ là Việt Nam.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam nuôi mục tiêu “săn vàng” thành công. U-23 Việt Nam hiện nay là đương kim vô địch U-23 Đông Nam Á.

Sân quốc gia Rajamangala sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33. Ảnh:B.P

HLV Kim Sang-sik cũng lần lượt chinh phục được những gì người đồng hương HLV Park Hang-seo đã làm đó là vô địch AFF Cup, vô địch U-23 Đông Nam Á và tiến trình đưa đội tuyển Việt Nam đi Asian Cup 2027 đang có dấu hiệu tốt lên cùng việc đưa U-23 Việt Nam góp mặt ở VCK U-23 châu Á....

HLV Park Hang-seo đã hai lần đưa đội trẻ Việt Nam vô địch SEA Games, nay HLV Kim Sang-sik phải giúp U-23 Việt Nam vô địch SEA Games 33.

Chủ nhà SEA Games 33 đã đưa cụ thể địa điểm thi đấu của 50 môn thể thao ở ba địa điểm chính là Bangkok, Chonburi, Songkhla. Thành phố du lịch trên cao Nguyên Chiang Mai cũng chia sẻ một số trận vòng bảng môn bóng đá. Trong khi đó Korat, thủ phủ của tỉnh Nakhon Ratchasima sẽ diễn ra ASEAN Para Games.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam quyết chinh phục HCV SEA Games 33. Ảnh:AFC

Theo thông tin từ chủ nhà SEA Games 33, Bangkok sẽ là nơi diễn ra 30 môn thể thao trong đó có các môn dưới nước như bơi lội, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật, cùng với môn bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày, bóng mềm, bóng rổ, bowling, quyền Anh, bóng gậy, xe đạp (đường trường và địa hình), đua ngựa, thể thao điện tử, thể thao mạo hiểm (leo tường, các thể loại ván trượt....), đấu kiếm, bóng đá, futsal, điền kinh, khúc côn cầu (trên cỏ và trên băng), trượt băng, Ju Jitsu, kickboxing, bóng mềm, bóng bầu dục, cầu mây, bắn súng, bóng quần, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, bóng chuyền trong nhà, bắn đĩa bay và “trò chơi chiến tranh”.

Tại Chonburi (sát Bangkok về phía nam) diễn ra 19 môn gồm các môn dưới nước như bơi lội trên địa hình tự nhiên (sông hồ), Billiard và Snooker, canoe, rowing, xe đạp leo núi, đua ngựa, lướt ván,bóng nền, bóng đá nữ, golf, bóng ném, khúc côn cầu, 5 môn phối hợp hiện đại, các môn thuyền buồm, bắn súng, teqball, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, bóng gỗ, 3 môn phối hợp, dù lượn...

Songkhla sẽ tổ chức 10 môn gồm cờ, bóng đá, judo, kabaddi, karate, muay Thái, pencak silat, bi sắt, vật, wushu.

Trong khi đó ASEAN Para Games lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng 12-2025 đến tháng 1-2026 chủ yếu tại Korat với 19 môn thi đấu, trong đó có bóng quấn khăn và bóng đá xe lăn, điền kinh, bóng bàn, bắn cung, cầu lông, cờ, xe đạp, bóng chuyền xe lăn, bóng rổ xe lăn, judo, cử tạ, bơi lội, bắn súng, đấu kiếm, quần vợt xe lăn. Trong số này Bangkok cũng sẽ chia sẻ với Korat một số môn.