Đội tuyển Indonesia bị loại, HLV Kluivert không biết làm gì 12/10/2025 11:53

(PLO)- Ông thầy trẻ Patrick Kluivert đang đối diện một tương lai mịt mờ trong sự nghiệp huấn luyện của mình, sau khi sớm dừng cuộc chơi World Cup 2026 cùng đội tuyển Indonesia.

Sau thất bại trong chiến dịch giành vé tham dự World Cup 2026 (thua Saudi Arabia 1-2 và thua Iraq 0-1), vị chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận ông chưa thể nói trước tương lai. Sự kiện này không chỉ khiến giới truyền thông trong nước dậy sóng, mà còn mở ra hàng loạt câu hỏi về hướng đi sắp tới của đội tuyển Indonesia.

Trong buổi họp báo sau trận thua Iraq ở vòng 4 vòng loại World Cup 2026, HLV Kluivert xuất hiện với gương mặt âu lo. Ông nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Hiện tại tôi chưa có kế hoạch nào với đội tuyển Indonesia. Tôi cần thời gian để suy nghĩ lại những gì mình đã làm cho đến nay. Tôi thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Phát biểu của ông thầy người Hà Lan được nhiều người cho là tín hiệu cho khả năng ông sẽ rời ghế huấn luyện, hoặc ít nhất là yêu cầu một cuộc đánh giá lại toàn diện trong nội bộ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Đội tuyển Indonesia chấm dứt giấc mơ World Cup 2026 sau hai trận thua liên tiếp. Ảnh: EPA.

Kluivert, cựu danh thủ từng khoác áo Barcelona và tuyển Hà Lan, được bổ nhiệm vào đầu năm 2025, thay thế HLV Shin Tae-yong. Khi ông đến, đội tuyển Indonesia đang ở giữa vòng loại thứ ba World Cup 2026, là một giai đoạn đầy thử thách. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng có khởi đầu khá ấn tượng khi đánh bại Bahrain và Trung Quốc, qua đó giành quyền tiến vào vòng loại thứ 4, cột mốc lịch sử đầu tiên của bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, sự hưng phấn ban đầu nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi đội để thua liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq, khiến giấc mơ World Cup tan vỡ.

Điều đáng nói là đội tuyển Indonesia đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng, nhiều người đang thi đấu ở châu Âu như Elkan Baggott, Rafael Struick hay Marselino Ferdinan. Sự kỳ vọng của người hâm mộ vì thế càng lớn, và thất bại lần này càng khiến dư luận thất vọng.

Nhiều chuyên gia trong nước cho rằng lối chơi của HLV Kluivert vẫn chưa thật sự phù hợp với bản sắc của đội tuyển Indonesia. Một số khác lại bênh vực ông, cho rằng chỉ trong vài tháng cầm quân, việc kỳ vọng quá cao là không công bằng.

HLV Kluivert không biết làm gì tiếp theo, sau khi bóng đá Indonesia dừng cuộc chơi cúp thế giới. Ảnh: EPA.

PSSI hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai của HLV Kluivert. Trong khi đó, lịch trình của đội tuyển Indonesia sau vòng loại cũng khá trống trải. Mục tiêu gần nhất là Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, nhưng giải đấu này còn đến hai năm nữa mới khởi tranh. Điều này khiến nhiều người lo ngại đội tuyển sẽ thiếu kế hoạch phát triển cụ thể trong giai đoạn tới, nhất là khi các cầu thủ trẻ cần môi trường thi đấu ổn định để tích lũy kinh nghiệm.

Truyền thông Indonesia trong những ngày qua liên tục đưa tin về khả năng PSSI sẽ mời Kluivert ở lại để dẫn dắt đội thêm ít nhất một năm, nhằm tiếp tục dự án “phát triển bóng đá hiện đại” mà ông khởi xướng. Theo các nguồn tin thân cận, Kluivert đã trình bày một kế hoạch chi tiết về việc nâng cao thể lực và chiến thuật cho cầu thủ, đồng thời xây dựng đội hình hai để thử nghiệm ở các giải giao hữu quốc tế.

Ông thầy trẻ người Hà Lan cũng muốn mời thêm các chuyên gia châu Âu tham gia ban huấn luyện, giúp cải thiện khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái, điểm yếu cố hữu của đội tuyển Indonesia.

Các tuyển thủ Indonesia với nhiều ngoại binh nhập tịch vẫn chưa thể vươn mình ra thế giới. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn nghi ngờ liệu ông có còn đủ động lực để tiếp tục công việc. Việc không thể giành vé dự World Cup, cộng với áp lực lớn từ giới truyền thông, có thể khiến ông cân nhắc việc ra đi. Một số tờ báo Hà Lan còn tiết lộ HLV Kluivert đã nhận được lời mời từ một CLB ở Eredivisie (giải vô địch hà Lan), điều này càng khiến tương lai của ông với đội tuyển Indonesia thêm mờ mịt.

Trong khi chờ quyết định chính thức, các cầu thủ Indonesia sẽ tạm nghỉ trước khi hội quân trở lại cho loạt trận giao hữu vào đầu năm 2026. Đây có thể là dịp quan trọng để PSSI và Kluivert, nếu vẫn tại vị, cùng đánh giá lại toàn bộ quá trình chuẩn bị, từ nhân sự đến định hướng chiến thuật.

Nhiều người hâm mộ vẫn mong rằng nhà cầm quân người Hà Lan sẽ tiếp tục ở lại để hoàn thiện giấc mơ bóng đá của Indonesia, bởi dù kết quả chưa trọn vẹn, Kluivert đã mang lại một tinh thần mới: tự tin, hiện đại và dám mơ lớn.