Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Thể thao
Hành trình tan vỡ giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia ở vòng play off
12/10/2025 10:04
(PLO)- World Cup 2026 đã chính thức khép lại với đội tuyển Indonesia sáng sớm 12-10
Ở trận đầu bảng A, vòng play off
World Cup
2025 khu vực châu Á, Indonesia gặp chủ nhà Saudi Arabia.Ngay phút 11, Kevin Diks đã có ngay bàn thắng cho Indonesia, tưởng chừng sẽ có một trận đấu trong mơ và đánh bại Saudu Arabia Arabia như họ từng làm được ở giai đoạn 3 khi thắng 2-0 ở Bung Karno.
HLV Patrick Kluivert ký hợp đồng trọn đời với đội tuyển Indonesia nếu...
Tuy nhiên HLV Herve Renard của Saudi Arabia đã không cho đại diện
Đông Nam Á
"xúc phạm" lần nữa tại Jeddah.
Kết quả là Saudi Arabia ngược dòng ghi lại 3 bàn. Đến cuối trận Kevin Diks hoàn thành cú đúp cho Indonesia nhưng không thể có thể có thêm bàn thắng cho Indonesia.
Sang trận quyết định thứ 2, khi giấc mơ
World Cup 2026
chưa hết, Indonesia tiếp tục nỗ lực vượt trội, nhưng Iraq cũng không hề dễ dàng cho đối thủ Đông Nam Á.
Iraq cũng nuôi giấc mơ World Cup 2026 và là lần thứ 2 sau lần thứ nhất Mexico 86.
Zidane Iqbal xuất hiện đúng lúc ghi bàn thắng duy nhất trận giúp Iraq đánh bại Indonesia 1-0.
Đội trưởng tuyển Indonesia Jay Idzes lên tiếng chỉ trích cách cầm còi của trọng tài Ma Ning, người Trung Quốc đôi lúc tạo sự ức chế cho Indonesia (?).
Thất bại giấc mơ World Cup 2026, liệu đội tuyển Indonesia có tiếp tục mời nhà cầm quân Patrick Kluivert ở lại cùng đội dự
Asian Cup
2027?
Sau khi thua Iraq 0-1 và chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir đăng đàn xin lỗi người hâm mộ, nhận xét những lời tốt
đẹp
về lần đầu tiên đội tuyển Indonesia đi sâu và đi xa vào vòng loại World Cup.
Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên của trọng tài Ma Ning, hàng trăm fan Indonesia bực tức ném ly nhựa xuống sân. Trận Indonesia- Iraq có rất nhiều fan của hai đội đến xem.
THANH HÀ
