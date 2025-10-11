Mbappe bào chữa cho lối sống 'vượt quá giới hạn' của tài năng trẻ Yamal 11/10/2025 13:25

(PLO)- Giữa làn sóng chỉ trích hướng về ngôi sao của Barcelona, tiền đạo Kylian Mbappe đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ tài năng trẻ Yamal, kêu gọi dư luận “hãy để cậu ấy yên” và chỉ nên “nhìn vào những gì cậu ấy làm được trên sân cỏ”.

Theo Mbappe, mọi cầu thủ trẻ đều có thể mắc sai lầm khi bước vào ánh đèn sân khấu ở độ tuổi còn quá non nớt, và điều quan trọng là thế giới bóng đá phải cho họ không gian để trưởng thành.

Mới chỉ 18 tuổi, Lamine Yamal đã trở thành một hiện tượng toàn cầu nhờ phong độ chói sáng trong màu áo Barcelona mùa trước. Dưới thời HLV Hansi Flick, cầu thủ chạy cánh này đóng vai trò chủ lực, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia giành cú ăn ba quốc nội - La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Kỹ thuật khéo léo, tốc độ bùng nổ và khả năng xử lý bóng đầy tự tin giúp tài năng trẻ Yamal trở thành biểu tượng mới của thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, thành công đến quá sớm cũng khiến Yamal trở thành tâm điểm chú ý không chỉ trên sân mà còn ngoài đời. Trong những tháng gần đây, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đăng tải các câu chuyện về thói quen sinh hoạt, lối sống và các mối quan hệ cá nhân của tài năng trẻ Yamal, điều mà Mbappe cho rằng là “vượt quá giới hạn”.

Mbappe bảo vệ đàn em Yamal. Ảnh: EPA.

Ngôi sao của Real Madrid, người từng bùng nổ ở tuổi 18 trong màu áo Monaco, hiểu rõ áp lực khổng lồ mà tài năng trẻ Yamal phải đối mặt khi ánh đèn sân khấu luôn dõi theo từng bước đi.

“Bạn có thể thấy Yamal có niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá, và đó là điều cậu ấy không bao giờ được đánh mất”, Mbappe chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn Movistar, dự kiến phát sóng vào cuối tuần này, “Phần còn lại chỉ là cuộc sống riêng của cậu ấy. Mọi người bàn tán quá nhiều về những điều bên ngoài sân cỏ, trong khi điều duy nhất đáng quan tâm là cách cậu ấy chơi bóng”.

Mbappe nói thêm, giọng đầy cảm xúc: “Lamine Yamal là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng ngoài sân, cậu ấy chỉ là một chàng trai 18 tuổi. Ở tuổi đó, ai mà chẳng phạm sai lầm. Quan trọng là cậu ấy học được từ những sai lầm đó và tiếp tục trưởng thành. Chúng ta nên nhìn vào những gì cậu ấy thể hiện trên sân, thứ bóng đá đẹp đẽ, trong sáng và đầy cảm hứng, thay vì bới móc cuộc sống cá nhân”.

Là một ngôi sao kỳ cựu, tuyển thủ Pháp rất chia sẻ với đàn em ở tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Những tâm sự của Mbappe được xem là một sự đồng cảm sâu sắc, bởi bản thân anh từng trải qua áp lực tương tự sau khi trở thành nhà vô địch World Cup 2018 ở tuổi 19. Khi đó, Mbappe cũng phải đối mặt với những kỳ vọng khổng lồ và những lời soi mói về cuộc sống riêng. “Tôi hiểu rõ cảm giác ấy”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây, “Khi bạn trẻ, nổi tiếng và thành công, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bạn, cả tốt lẫn xấu. Điều quan trọng là giữ vững bản thân”.

Đối với tài năng trẻ Yamal, áp lực không chỉ đến từ truyền thông mà còn từ chính các tranh cãi giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha về tình trạng thể lực của anh. Đội bóng xứ Catalonia gần đây đã loại cầu thủ này khỏi danh sách triệu tập của tuyển quốc gia để tránh nguy cơ quá tải, trong khi HLV trưởng Tây Ban Nha lại cho rằng Yamal “đủ sức khỏe để thi đấu”. Mâu thuẫn này khiến tiền vệ trẻ trở thành tâm điểm tranh luận, bất chấp việc anh luôn khẳng định “chỉ muốn được chơi bóng”.

Dẫu vậy, “phép thuật” của tài năng trẻ Yamal vẫn không thể phủ nhận. Tháng trước, anh đã giành Kopa Trophy lần thứ hai liên tiếp, danh hiệu tôn vinh cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Đây là kỳ tích hiếm có trong lịch sử bóng đá, và đáng chú ý hơn, Yamal còn xếp thứ hai trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, vượt trên chính Mbappe, người từng giành giải Kopa đầu tiên năm 2018 sau khi giúp Pháp lên ngôi vô địch thế giới.

Thành công đến dồn dập và quá sớm với Yamal. Ảnh: EPA.

Hai ngôi sao của La Liga, một người đang ở đỉnh cao danh vọng, một người vừa chạm ngõ vinh quang, có thể sẽ đối đầu trực tiếp trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải vào ngày 26-10, nếu cả hai đều bình phục chấn thương kịp thời. Giới hâm mộ đang háo hức chờ đợi cuộc so tài giữa hai thế hệ: Mbappe của sự chín chắn, và tài năng trẻ Yamal của lứa đàn em đang rực lửa.

Nhưng hơn cả một trận đấu, đây còn là câu chuyện về sự đồng cảm giữa hai tài năng đặc biệt. Mbappe, từ vai trò người đi trước, đã nhắn gửi đến thế giới bóng đá một thông điệp giản dị nhưng đầy nhân văn: “Hãy để Lamine Yamal sống như một chàng trai 18 tuổi. Đừng quên rằng, điều khiến cậu ấy đặc biệt nhất chính là tình yêu thuần khiết dành cho bóng đá”.