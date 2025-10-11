Đội trưởng Bruno lên tiếng về việc chia tay MU để gia nhập Saudi Pro League 11/10/2025 13:03

Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng nhận được những lời mời hấp dẫn từ Al Hilal và Al Ittihad trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khẳng định rằng anh hoàn toàn cam kết với dự án mới của Quỷ đỏ dưới thời HLV Ruben Amorim.

Nguồn tin từ SunSport tiết lộ đội trưởng Bruno đã thẳng thừng từ chối mức lương “trên trời” từ Saudi Arabia, nơi nhiều ngôi sao châu Âu đã lựa chọn làm bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp. Và không mất nhiều thời gian để những tin đồn mới lại nổ ra, lần này người ta nói rằng Bruno Fernandes có thể cân nhắc ra đi sau World Cup 2026 để tìm kiếm một “chuyến phiêu lưu cuối cùng” đầy lợi nhuận. Nhưng tiền vệ 31 tuổi đã nhanh chóng bác bỏ tất cả.

Trong buổi họp báo trước trận đấu vòng loại World Cup của đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Ireland, đội trưởng Bruno của MU tỏ ra điềm tĩnh và thẳng thắn khi được hỏi về tương lai. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đến Saudi Arabia” anh nói, “Tôi muốn ở lại Manchester United, và CLB cũng muốn tôi ở lại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi không đóng cánh cửa với bất kỳ điều gì trong tương lai, nhưng hiện tại, tôi hạnh phúc với nơi mình đang ở”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện tại chưa có ý định rời khỏi CLB Manchester United. Ảnh: EPA.

Đây là lần đầu tiên đội trưởng Bruno Fernandes công khai nói về những lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Pro League. Theo các nguồn tin, anh từng được chào mời mức lương gấp ba lần hiện tại tại Old Trafford, kèm theo những điều khoản đặc biệt về hình ảnh và tài trợ cá nhân. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn kiên định lựa chọn ở lại, tiếp tục đóng vai trò là “linh hồn” của MU trong giai đoạn chuyển giao đầy thử thách dưới quyền sở hữu mới và định hướng tái thiết của Sir Jim Ratcliffe.

Khi được hỏi liệu anh có thể xem xét lại quyết định này vào mùa hè tới hay không, Bruno thừa nhận rằng trong bóng đá “không điều gì là chắc chắn”. Anh chia sẻ: “Tôi chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai. Tôi muốn tận hưởng hiện tại. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là được đại diện cho đội tuyển quốc gia và cống hiến hết mình. Được khoác áo Bồ Đào Nha luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi”.

Dù vậy, Bruno Fernandes cũng để ngỏ khả năng rằng mọi chuyện có thể thay đổi, nhất là sau World Cup 2026, thời điểm nhiều ngôi sao châu Âu cân nhắc “ra đi trong vinh quang”. Anh nói thêm với nụ cười nhẹ: “Tôi hạnh phúc ở Manchester United, nếu không, tôi đã không còn ở đây. Nhưng tương lai là điều không ai biết trước”.

Đội trưởng Bruno Fernandes là chỗ dựa tinh thần và chuyên môn đáng tin cậy cho đồng đội. Ảnh: EPA.

Bruno Fernandes, người gia nhập Man United vào tháng 1-2020 từ Sporting Lisbon, đã trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất của câu lạc bộ trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Với hơn 70 bàn thắng và 60 kiến tạo trên mọi đấu trường, anh là điểm tựa tinh thần không thể thay thế, đồng thời là cầu nối giữa thế hệ cầu thủ cũ và những gương mặt trẻ đang trỗi dậy.

Tuy nhiên, mùa giải này không hề dễ dàng với đội trưởng Bruno. Anh phải vật lộn để tìm lại phong độ đỉnh cao khi được HLV Ruben Amorim bố trí ở vai trò lùi sâu hơn, chơi cạnh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, những tân binh được đưa về để tái cấu trúc hàng tiền vệ. Dù vẫn duy trì tinh thần thi đấu máu lửa và tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ, Fernandes thừa nhận rằng anh đang cố gắng thích nghi với vai trò mới.

Bên cạnh đó, đội trưởng của Quỷ đỏ cũng trải qua giai đoạn khó khăn khi bỏ lỡ hai quả phạt đền quan trọng trong mùa này, điều hiếm thấy ở cầu thủ vốn được mệnh danh là “bậc thầy 11 mét.” Anh thẳng thắn nói: “Tôi thất vọng với bản thân. Tôi luôn tự đặt ra tiêu chuẩn cao nhất, và khi không đạt được, tôi biết mình phải nỗ lực hơn. Tôi đang tập luyện chăm chỉ để đảm bảo không để điều đó xảy ra nữa”.

Chơi bóng ở Old Trafford là niềm hạnh phúc của đội trưởng Bruno Fernandes. Ảnh: EPA.

Dù phong độ của đội trưởng Bruno Fernandes có phần sa sút, sự chuyên nghiệp và tinh thần lãnh đạo của anh vẫn được đồng đội và ban huấn luyện đánh giá rất cao. HLV Ruben Amorim, người từng làm việc cùng Bruno ở Sporting, tin rằng anh chính là hạt nhân trong kế hoạch tái thiết Man United: “Bruno hiểu rõ văn hóa của CLB. Anh ấy là cầu thủ kiểu mẫu, luôn đặt tập thể lên hàng đầu”.

Trên sân tập Carrington, Bruno vẫn là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất. Anh được xem là tấm gương cho các cầu thủ trẻ, người băng đội trưởng và truyền lửa đam mê cùng niềm kiêu hãnh cho màu áo đỏ. Có thể anh không còn ở đỉnh cao phong độ như năm 2021, nhưng tình yêu dành cho Manchester United của đội trưởng Bruno Fernandes vẫn nguyên vẹn như cách anh khẳng định: “Nếu tôi không hạnh phúc, tôi đã không còn ở đây”.