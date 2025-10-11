Rooney bị chỉ trích dữ dội vì phát tán thuyết âm mưu về MU 11/10/2025 07:29

(PLO)- Wayne Rooney bị chỉ trích dữ dội vì phát tán thuyết âm mưu về MU - "Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này".

MU đánh mất chức vô địch Premier League ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 2011 - 2012 theo cách không thể đau đớn hơn, khi đội hàng xóm ồn ào Manchester City ghi 2 bàn ở phút bù giờ đầy ngoạn mục và khó tin. Bây giờ, huyền thoại của "quỷ đỏ" Wayne Rooney bị chỉ trích dữ dội vì phát tán thuyết âm mưu về MU.

Theo đó, Djibril Cisse đã tức giận phản pháo lại Wayne Rooney khi huyền thoại của Manchester United tuyên bố đội Queen's Park Rangers (QRP) của Cisse năm đó cố tình giúp Manchester City giành chức vô địch Premier League đầu tiên.

QPR là đối thủ của Man City vào ngày cuối cùng của mùa giải 2011 - 2012. Man City có màn lội ngược dòng ngoạn mục kinh điển giành chiến thắng trước QPR trong thời gian bù giờ và đánh bại Manchester United để giành chức vô địch Premier League.

Rooney và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Sunderland tại Sân vận động Ánh sáng và sẵn sàng cho một bữa tiệc đăng quang ở vùng Đông Bắc. Trong trận đấu cùng giờ, Man City bị QPR dẫn trước 2-1 đến những phút bù giờ. Nhưng bàn gỡ hòa 2-2 muộn màng của Edin Dzeko đã đặt nền móng cho bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City của Sergio Aguero. Có thể nói đó là bàn thắng mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

QPR bước vào ngày cuối cùng của mùa giải mà biết mình sẽ trụ hạng trước khi tiếng còi mãn cuộc ở vòng đấu cuối vang lên. Điều này dẫn đến sự hoài nghi rằng QPR đã "thả" cho Man City ghi 2 bàn trong phút bù giờ. Theo đó, Rooney lên tiếng rằng QPR sẵn sàng để đội chủ nhà Man City tạo nên màn lội ngược dòng thần kỳ và khó tin.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử MU Rooney cũng đặt câu hỏi về việc Cisse, người từng chơi cho Liverpool trước đó trong sự nghiệp, được nhìn thấy đang "ăn mừng" cùng các cầu thủ Man City sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Huyền thoại "quỷ đỏ" Wayne Rooney bị chỉ trích dữ dội vì phát tán thuyết âm mưu về MU. ẢNH: EPA

Nhưng Cisse giờ đây đã lên tiếng đính chính, khẳng định những lời lẽ của Rooney là thiếu tôn trọng. Trong một cuộc phỏng vấn với FourFourTwo, tiền đạo người Pháp Cisse nói: "Tôi sẽ không chịu đựng thêm lời buộc tội này nữa. Tôi đã ăn mừng cùng Samir Nasri.

Tôi không ăn mừng cùng Mario Balotelli, Sergio Aguero hay bất kỳ ai khác. Tôi ăn mừng cùng anh trai tôi, Samir Nasri (đồng hương người Pháp của Cisse), người đã là bạn của tôi suốt 15 năm.

Tôi mừng cho bạn tôi và cũng mừng cho việc chúng tôi trụ hạng. Tôi không quan tâm đến Man City. Cuối cùng bạn tôi cũng đã vô địch Ngoại hạng Anh sau nhiều năm ở Anh, và tôi mừng cho anh ấy và cho cả tôi nữa. Chỉ vậy thôi".

Cisse là người mở tỷ số cho QPR trong trận đấu đó, đồng thời đặt câu hỏi tại sao đội của anh lại phải chiến đấu hết mình để dẫn trước nếu kế hoạch của họ là "thả" cho Man City giành chiến thắng để vô địch Premier League

Cisse nói thêm: "Những gì Rooney nói thật không hay ho gì. Anh ta trút sự thất vọng lên tôi. Đó không phải lỗi của tôi. Nếu chúng tôi muốn Man City vô địch Ngoại hạng Anh, liệu có phải hơi mạo hiểm khi đợi đến phút cuối cùng mới để họ ghi bàn không?

Chúng tôi có thể để họ thắng 4-0 hoặc 5-0 rồi về nhà. Nhưng chúng tôi đã chơi với một đội mạnh, HLV muốn giành chiến thắng trong trận đấu đó. Đó không phải là đội dự bị của chúng tôi".

Trong khi đó, Wayne Rooney đã khơi lại cuộc tranh luận hồi đầu năm nay, khi anh chia sẻ cảm xúc của mình trong một tập của chương trình Overlap Fan Debate. Khi được hỏi về ngày hôm đó, Rooney nói: "Rõ ràng đó là một trận đấu khó khăn... Nhưng Paddy Kenny chẳng phải đã chuyền bóng ghi hai bàn sao?

QPR biết họ an toàn và Man City đã gỡ hòa 2-2, rồi họ lại đá bóng về phía họ. Họ có Cisse trên sân, Joey Barton bị đuổi khỏi sân vì hành động ngu ngốc. Còn ai nữa? Shaun Wright-Phillips và Nedum Onuoha thì cứ lao vào".

Dù Wayne Rooney vẫn còn day dứt vào ngày định mệnh hôm đó, Manchester United vẫn coi đó là động lực để giành chức vô địch Premier League lần thứ 13 và cũng là lần cuối cùng dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson vào mùa giải tiếp theo.