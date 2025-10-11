Sốc: CLB Manchester United lại đối diện nguy cơ bị bán 11/10/2025 12:08

(PLO)- Cơn sóng tin đồn về khả năng CLB Manchester United được bán lại một lần nữa nổi lên, và lần này xoay quanh dự án xây dựng lại “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford.

Các nguồn tin thân cận tại Old Trafford cho biết họ khá bối rối trước phát ngôn mới đây của quan chức thể thao Saudi Arabia, Turki Alalshikh, người ám chỉ rằng CLB Manchester United đang trong “giai đoạn đàm phán nâng cao” với một nhà đầu tư mới.

Thông tin này ngay lập tức gây chấn động trong giới bóng đá Anh. Dù Alalshikh nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng ông không phải là nhà đầu tư, nhưng chia sẻ của ông đã làm bùng nổ những suy đoán về tương lai của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

Ông Turki Alalshikh viết: “Bài đăng của tôi về khả năng bán CLB Manchester United chỉ có một ý nghĩa là đội bóng này đang trong quá trình đàm phán nâng cao với một nhà đầu tư mới. Để làm rõ, tôi không phải là nhà đầu tư, và họ cũng không phải người cùng quốc tịch với tôi. Tôi chỉ là một người hâm mộ, mong thương vụ này thành công, dù điều này có thể không xảy ra”.

Ông Turki Alalshikh (giữa) làm dấy lên tin đồn CLB Manchester United sẽ rơi vào tay chủ sở hữu khác. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, với những người từng theo dõi các thương vụ đầu tư bóng đá đến từ Trung Đông, đây không phải là lần đầu tiên các nhân vật quyền lực của Saudi Arabia khiến truyền thông quốc tế “dậy sóng”. Chính phủ Saudi Arabia trước đây đã bị cáo buộc lợi dụng thể thao, đặc biệt là quyền anh và bóng đá, như một công cụ rửa tiền và cải thiện hình ảnh quốc gia. Việc họ mua lại Newcastle United năm 2021 từng khiến Premier League phải xem xét kỹ lưỡng tính minh bạch của các quỹ đầu tư liên quan đến chính phủ nước này.

Lần này, Alalshikh từng là chủ sở hữu CLB Almeria (Tây Ban Nha) lại xuất hiện trong mối liên hệ gián tiếp với CLB Manchester United thông qua một cái tên khác: Rodolphe Saade, tỷ phú người Pháp, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn vận tải biển CMA CGM Group. Saade từng được đồn đoán muốn mua lại Marseille hai năm trước và đang sở hữu Freightliner, công ty nắm giữ khu đất xung quanh sân Old Trafford, một vị trí chiến lược cho kế hoạch tái thiết sân vận động huyền thoại này.

Theo kế hoạch được đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe và nhóm cố vấn của ông đề xuất, CLB Manchester United đang xem xét việc xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới, có sức chứa lên tới 100.000 chỗ ngồi, ngay cạnh Old Trafford cũ 115 năm tuổi. Chi phí dự kiến cho dự án khổng lồ này lên tới 2 tỷ bảng Anh, và việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư đang được xem là ưu tiên hàng đầu.

MU muốn tái sinh Old Trafford thành một "công trình thế kỷ". Ảnh: EPA.

Trong tháng 7 vừa qua, Seb Coe - trưởng nhóm đặc nhiệm phụ trách dự án Old Trafford, cũng là huyền thoại Olympic của Anh - đã bay sang New York để gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng có thể góp phần tài trợ cho dự án. Dù chưa có kết quả cụ thể, chuyến đi này cho thấy quyết tâm của CLB Manchester United trong việc tái sinh “thánh địa” của mình.

Chính mối liên kết giữa Saade, Alalshikh và quỹ đầu tư Trung Đông khiến nhiều người tin rằng những cuộc gặp gỡ hậu trường có thể đang diễn ra, dù các nguồn tin nội bộ tại MU phủ nhận khả năng CLB “đang được rao bán”. Một nguồn tin thân cận nói: “Chúng tôi không biết vì sao Alalshikh lại nói như vậy. Không có bất kỳ cuộc đàm phán bán lại nào được tiến hành. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các cổ đông hiện tại”.

Về phần mình, Sir Jim Ratcliffe, người sở hữu 25% cổ phần của Manchester United sau thương vụ đình đám hồi đầu năm, vẫn giữ thái độ bình thản. Trong một cuộc phỏng vấn với podcast The Business, vị tỷ phú người Anh chia sẻ về mối quan hệ hiện tại giữa ông và gia đình Glazer - những chủ sở hữu chính của Man United: “Chúng tôi là người địa phương, còn họ thì ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Quản lý một CLB bóng đá lớn và phức tạp như Manchester United từ xa thực sự là điều khó khăn. Chúng tôi ở đây, sống và hít thở bầu không khí Manchester mỗi ngày”.

Đội bóng lớn của nước Anh từng dính nhiều tin đồn bị bán. Ảnh: EPA.

Ratcliffe mô tả mối quan hệ giữa hai bên là làm việc tốt và thực tế: “Họ vẫn tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị CLB Manchester United. Chúng tôi ngồi lại, thảo luận về mọi vấn đề của đội bóng. Có thể có vài điều khoản trong thỏa thuận pháp lý quy định quyền kiểm soát hoạt động bóng đá, nhưng tôi chưa bao giờ phải mở lại chúng kể từ khi ký kết. Tôi hy vọng đó là lần cuối cùng chúng ta cần nhìn vào những tài liệu đó”.

Trong khi truyền thông tiếp tục đồn đoán về sự xuất hiện của các nhà đầu tư mới, phần lớn giới chuyên môn cho rằng, thay vì là dấu hiệu của một thương vụ bán lại, đây có thể là chiến thuật nâng giá trị cổ phiếu, điều từng xảy ra trước đây khi những tin đồn về việc “người Ả Rập mua Man United” lan truyền.

Ông chủ Ratcliffe vẫn hít thở không khí Manchester mỗi ngày. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, với quy mô đầu tư dự kiến cho dự án Old Trafford mới, khả năng CLB Manchester United tìm kiếm thêm nguồn vốn hoặc đối tác chiến lược là hoàn toàn có thật. Một sân vận động hiện đại, sức chứa 100.000 chỗ, sẽ trở thành biểu tượng của bóng đá Anh và giúp CLB tăng đáng kể doanh thu từ bán vé, sự kiện và tài trợ, yếu tố quan trọng để cạnh tranh tài chính với những “đại gia” như Real Madrid, PSG hay Manchester City.

Dù chưa có gì được xác nhận, tương lai của Old Trafford, và rộng hơn là CLB Manchester United đang bước vào giai đoạn quyết định. Liệu đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới huy hoàng, hay chỉ là một đợt sóng tin đồn khác trong biển cả đầy biến động của bóng đá hiện đại? Người hâm mộ Quỷ đỏ trên toàn thế giới chỉ có thể chờ đợi – và hy vọng rằng, bất kể ai nắm quyền, Manchester United vẫn sẽ là Manchester United: niềm tự hào, lịch sử và đam mê bất tận.