Tuyển Hàn Quốc thua đậm Brazil ngay tại Seoul

(PLO)-Chùm ảnh của hãng Yonhap về trận tuyển Brazil "hủy diệt" tuyển Hàn Quốc 5-0.

Tuyen-Han- Quoc-9.jpg
Tuyển Hàn Quốc với thành phần mạnh nhất tiếp tuyển Brazil trên sân Seoul World Cup 2002.
Tuyen-Han- Quoc-5.jpg
Từ Lee Kang-in đến Son Heung-min đều bị những nghệ sĩ sân cỏ biến thành những... cậu nhóc chơi bóng.
Tuyen-Han- Quoc-8.jpg
Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc làm mưa làm gió khi về đá ở châu Á, nhưng trước Samba thì vất vả và vô hại.
Tuyen-Han- Quoc-11.jpg
"Chốt chặn", trung vệ Kim Min-jae bở hơi tai cũng không ngăn được cơn mưa gôn và mưa trời.
Tuyen-Han- Quoc-6.jpg
HLV Hong Myong-bo của tuyển Hàn Quốc kêu gọi học trò đừng để trận thua này thành di chứng xấu, vì Brazil là đội cực giỏi. Hãy coi đấy là bài học để toàn đội trưởng thành hơn.
Tuyen-Han- Quoc-4.jpg
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc cũng ra lời kêu gọi đồng đội quên đi trận thua thảm này, đừng để nó ám ảnh. Hãy tiếp nhận đẳng cấp từ đối thủ để "làm giàu" kinh nghiệm cho chính mình.
Tuyen-Han- Quoc.jpg
Cầu thủ nhập tịch của tuyển Hàn Quốc Jens Castrop trong thế "bánh mì kẹp thịt" trước hậu vệ Brazil.
Tuyen-Han- Quoc-3.jpg
Có 64.763 fan đến sân Seoul World Cup 2002 xem tuyển Hàn Quốc đá giao hữu với Brazil.
Tuyen-Han- Quoc-7.jpg
Brazil thắng tuyển Hàn Quốc 5-0 cũng thường thôi. Có điều cái sân Seoul World Cup 2002 này cũng là nơi tuyển Brazil với những Ronaldinho, Ronaldo, Carlos, Cafu, Rivaldo... đánh bại Đức ở chung kết World Cup 2002 để vô địch lần thứ 5.
Tuyen-Han- Quoc-10.jpg
Tuyển Hàn Quốc mạnh nhất nhì ở châu Á nhưng với Brazil thì chẳng khác nào "kèo thơm" của họ.
THANH PHƯƠNG
