Đá hỏng phạt đền 2 lần, tiền đạo Haaland vẫn lập hat trick thứ 6 12/10/2025 11:28

(PLO)- Tiền đạo Haaland tiếp tục cho thấy anh là cơn ác mộng của mọi hàng phòng ngự khi lập hat trick thứ 6 trong màu áo đội tuyển Na Uy, giúp đội nhà nghiền nát Israel 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (bảng I) trên sân Ullevaal, Oslo.

Bỏ lỡ hai lần sút phạt đền liên tiếp trong hiệp một, tiền đạo Haaland của Manchester City vẫn tỏa sáng rực rỡ với phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc, đưa tuyển Na Uy tiến gần đến giấc mơ World Cup sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Ngay từ những phút đầu tiên, Na Uy đã tràn lên tấn công với tốc độ cao và áp lực khủng khiếp. Phút thứ 5, Haaland có cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi Alexander Sorloth bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Daniel Peretz của Israel đã xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên. Trọng tài ngay sau đó xác định Peretz rời khỏi vạch vôi quá sớm và yêu cầu đá lại, nhưng kỳ diệu thay, Peretz lại cứu thua thêm một lần nữa.

Hai lần thất bại liên tiếp trên chấm 11m tưởng như sẽ ảnh hưởng tâm lý của tiền đạo Haaland, nhưng ngôi sao người Na Uy đã phản ứng theo cách hoàn hảo nhất với 3 bàn thắng và một màn trình diễn đẳng cấp.

Tiền đạo Haaland là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự. Ảnh: EPA.

Phút 18, Na Uy bất ngờ mở tỷ số trong một tình huống khá may mắn khi hậu vệ trẻ Anan Khalaili đánh đầu phản lưới nhà, đưa đội chủ sân Ullevaal vượt lên dẫn trước 1-0. Từ đó, cơn mưa bàn thắng bắt đầu đổ xuống. Phút 27, Sorloth - người đồng đội thân thiết của tiền đạo Haaland - tung đường chuyền tinh tế, giúp tiền đạo 25 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên trong trận bằng cú sút chân phải quyết đoán.

Chưa kịp hoàn hồn, Israel lại nhận bàn thua thứ ba chỉ sau đó đúng một phút, khi trung vệ Idan Nachmias phá bóng trúng người đồng đội bay ngược vào lưới, pha phản lưới thứ hai trong cùng một hiệp đấu, khiến hàng phòng ngự đội khách sụp đổ hoàn toàn. Dù đã cứu thua hai quả phạt đền đầu trận, thủ môn Peretz nhanh chóng trở thành tội đồ khi mắc lỗi trong tình huống này. Pha phá bóng thiếu dứt khoát của anh đập vào Nachmias rồi bay thẳng vào khung thành, khiến cả sân Ullevaal như nổ tung trong tiếng hò reo của hơn 25.000 cổ động viên Na Uy.

Sang hiệp hai, Na Uy tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Tiền đạo Haaland với sự lạnh lùng quen thuộc, đã hoàn tất cú hat trick của mình chỉ trong vòng chín phút. Phút 63, anh bật cao đánh đầu tung lưới Israel sau quả tạt chuẩn xác của Martin Odegaard, người đồng đội đang thi đấu cho Arsenal. Phút 72, thêm một pha không chiến hoàn hảo nữa, Haaland nâng tỷ số lên 5-0, khép lại một đêm huy hoàng của bóng đá Na Uy.

Rất khó ngăn cản tiền đạo Haaland ghi bàn khi anh đang có phong độ cao. Ảnh: EPA.

Ba bàn thắng trước Israel giúp tiền đạo Haaland nâng tổng số bàn thắng quốc tế lên 51, chỉ sau 46 lần ra sân, một hiệu suất phi thường đối với bất kỳ cầu thủ nào ở cấp độ đội tuyển. Anh cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 12 bàn sau sáu trận. Điều đáng nói là ở tuổi 25, Haaland không chỉ là chân sút chủ lực của Manchester City mà còn là niềm hy vọng lớn nhất của cả làng bóng và người dân Na Uy, trong hành trình trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng.

Với chiến thắng này, đội tuyển Na Uy tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau sáu lượt trận, giành trọn 18 điểm và giữ vững ngôi đầu bảng I, hơn đội xếp thứ hai là Ý sáu điểm. Trong khi đó, Israel tụt xuống vị trí thứ ba với 9 điểm sau ba trận thắng và ba thất bại.

Cùng thời điểm, ở Tallinn, đội tuyển Ý cũng có chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Estonia. Moise Kean, tiền đạo đang khoác áo Fiorentina, mở tỷ số ở phút thứ 4 sau một pha phối hợp đẹp mắt. Mateo Retegui nhân đôi cách biệt ở phút 38, và tài năng trẻ Francesco Esposito ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển quốc gia để nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, thủ môn Gianluigi Donnarumma, đồng đội của tiền đạo Haaland tại Manchester City, đã mắc sai lầm ở phút 84, bắt không dính quả tạt đơn giản, tạo cơ hội cho Rauno Sappinen ghi bàn danh dự cho Estonia.

Đội trưởng Donnarumma cùng đồng đội tuyển Ý tiến gần hơn đến vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Trận thắng này giúp Ý duy trì hy vọng bám đuổi, và họ sẽ tiếp đón Israel trên sân nhà vào ngày 14-10. Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội bóng áo thiên thanh rút ngắn khoảng cách với Na Uy xuống còn ba điểm trước hai lượt trận cuối cùng trong tháng 11.

Trong khi đó, Na Uy có một trận giao hữu gặp New Zealand vào ngày 15-10, là thời cơ cho HLV Stale Solbakken thử nghiệm đội hình và giữ phong độ trước khi bước vào loạt trận quyết định với Estonia và Ý vào tháng 11. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt này, Haaland và các đồng đội hoàn toàn có thể giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup kể từ năm 1998, giấc mơ mà người hâm mộ đất nước Bắc Âu nhỏ bé này đã chờ đợi suốt gần ba thập kỷ.