Chiến lược chuyển nhượng tàn bạo của Mourinho tại MU 12/10/2025 07:29

(PLO)- Chiến lược chuyển nhượng tàn bạo của Mourinho tại MU trong thương vụ lớn với Arsenal đã nói lên rất nhiều điều.

Henrikh Mkhitaryan đã tiết lộ mối quan hệ căng thẳng của anh với HLV Jose Mourinho tại MU, điều đã dẫn đến việc cầu thủ người Armenia gia nhập Arsenal vào năm 2018. Chiến lược chuyển nhượng tàn bạo của Mourinho tại MU đã nói lên rất nhiều điều.

Henrikh Mkhitaryan có mối quan hệ không tốt với HLV Jose Mourinho trong thời gian anh ở Manchester United, mối bất hòa sâu sắc giữa họ cuối cùng đã buộc tiền vệ này phải chuyển đến Arsenal.

Cầu thủ người Armenia Mkhitaryan đến Old Trafford từ Borussia Dortmund vào năm 2016, và mặc dù Mourinho ban đầu muốn có sự phục vụ lâu dài của Mkhitaryan ở Old Trafford, nhưng màn trình diễn đáng thất vọng của Mkhitaryan đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người. Trong mùa giải đầu tiên ở MU, Mkhitaryan ghi được 11 bàn thắng sau 41 lần ra sân.

Mkhitaryan hiện đang chơi cho Inter Milan, anh đã bị Mourinho khủng bố tinh thần khi còn chơi cho MU. ẢNH: EPA

Nhưng mối quan hệ giữa Mkhitaryan và Mourinho nhanh chóng tan vỡ, khi Mourinho tuyên bố rõ ràng rằng ông muốn tiền vệ này rời khỏi đội hình. "Người Đặc Biệt" thậm chí còn thừa nhận ông rất muốn đưa Alexis Sanchez về MU để thay thế Mkhitaryan.

Trong cuốn tự truyện mới "Cuộc đời tôi luôn ở trung tâm", Mkhitaryan tiết lộ: "Tôi đã nói với Jose Mourinho rằng ông đã chỉ trích tôi suốt một năm rưỡi nay, kể từ khi tôi đến Manchester United. Mourinho nói tôi là "đồ tồi" và tôi đã mất bình tĩnh.

"'Cậu là đồ khốn nạn", Jose Mourinho đáp, "Cút khỏi đây, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Trong các buổi tập, HLV không nói gì với tôi, ông ấy giữ im lặng, nhưng mỗi tối ông ấy đều nhắn tin cho tôi qua WhatsApp. Mourinho nói "Miki, làm ơn rời Manchester United đi".

Tình hình trở nên thật kinh khủng. Lần nào tôi cũng trả lời bằng cùng một câu trả lời sao chép và dán vào tin nhắn. "Tôi sẽ ra đi nếu tìm được đội phù hợp, còn không thì tôi sẽ đợi đến mùa hè". Đến giữa tháng 1, nội dung tin nhắn của Mourinho có chút thay đổi. "Miki, làm ơn rời đi, bằng cách đó tôi có thể có Alexis Sanchez".

Mino Raiola (cố người đại diện của Mkhitaryan và hàng loạt siêu sao khác) đang làm việc về cuộc trao đổi này với Arsenal. Vì vậy, phản ứng của tôi cũng thay đổi. Tôi trả lời Mourinho, "Tôi không rời đi chỉ để giúp ông, và làm ơn đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa. Nếu ông muốn, hãy nói chuyện với Mino". Và cuối cùng, tất cả mọi người đều... sống hạnh phúc mãi mãi".

Chiến lược chuyển nhượng tàn bạo của Mourinho tại MU trong vụ bán Mkhitaryan cho Arsenal cuối cùng cũng thành công. ẢNH: EPA

Theo đó, vào tháng 1 năm 2018, Mkhitaryan chuyển đến Arsenal theo một thỏa thuận trao đổi liên quan đến Sanchez và có một giai đoạn thành công hơn ở phía bắc London. Mkhitaryan tiếp tục ghi được chín bàn thắng trong 58 lần ra sân cho Pháo thủ, đóng vai trò quan trọng trong hành trình tiến đến trận chung kết Europa League 2019.

Tuy nhiên, sau đó Mkhitaryan tái hợp với Mourinho tại AS Roma, nơi bộ đôi này đã cùng nhau đạt được một số thành công. Trong mùa giải 2021 - 2022, Mkhitaryan ra sân trong 44 trận đấu trên mọi đấu trường cho AS Roma dưới sự dẫn dắt của Mourinho và giành được danh hiệu Europa Conference League.