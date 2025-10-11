Lộ diện tập đoàn muốn mua lại MU: Không phải Saudi Arabia 11/10/2025 14:53

(PLO)- Tập đoàn muốn mua lại MU lộ diện sau thông điệp của Turki Alalshikh và nó không đến từ Saudi Arabia.

Tin đồn về việc Manchester United bị bán lại trở thành tâm điểm chú ý sau dòng tweet bí ẩn của "vị tướng" ngành thể thao người Saudi Arabia - Turki Alalshikh. Bây giờ, tập đoàn muốn mua lại MU đã lộ diện và nó không phải là Saudi Arabia.

Các cuộc thảo luận về việc tiếp quản Manchester United một lần nữa lại chiếm lĩnh các tiêu đề trên mặt báo sau khi Turki Alalshikh khẳng định rằng "quỷ đỏ" đang trong quá trình đàm phán nâng cao về việc bán cho các nhà đầu tư mới. Đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe đã trả lời phỏng vấn truyền thông tuần này, với phần lớn thời gian tập trung vào tương lai của HLV Ruben Amorim, chứ không đề cập đến việc bán cổ phần CLB.

MU sẽ trở lại Ngoại hạng Anh gặp kình địch Liverpool trên sân khách Anfield vào tuần tới, sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Kết quả này đã giải tỏa áp lực lên vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha sau nhiều tuần đồn đoán về nhiệm kỳ của ông tại Old Trafford sắp chấm dứt.

Ông trùm tổ chức các sự kiện thể thao người Saudi Arabia Turki Alalshikh đã gây ngạc nhiên khi đưa ra lời khẳng định về khả năng MU bán cho những nhà đầu tư mới. Và thông tin từ truyền thông Anh cho thấy, nội bộ MU rất bất ngờ về điều này và cho rằng, tuyên bố của Turki Alalshikh là thiếu cơ sở.

Turki Alalshikh đã đăng trên X, trước đây là Twitter: "Tin tốt nhất mà tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới. Tôi hy vọng ông ấy sẽ tốt hơn những chủ sở hữu trước”.

Ngay lập tức, doanh nhân bí ẩn người Phần Lan Thomas Zilliacus tuyên bố ông đang có kế hoạch tiếp cận các nhà đầu tư trong một nỗ lực khác nhằm mua lại Manchester United. Thomas Zilliacus trước đây từng muốn mua Manchester United khi gia đình Glazer rao bán cổ phần của CLB nhưng cuối cùng ông không đạt được mục tiêu.

Tập đoàn muốn mua lại MU có trụ sở tại UAE, giữa lúc Sir Jim Ratcliffe (trái) được cho là không biết gì trước thông tin chấn động này. ẢNH: EPA

Tập đoàn muốn mua lại MU có trụ sở tại UAE

Theo talkSPORT, chủ sở hữu đa số của MU là gia đình Glazer định giá CLB trên 5 tỉ bảng Anh giữa những tin đồn về việc tiếp quản từ Trung Đông. TalkSPORT đưa tin rằng tập đoàn mà Alalshikh nhắc đến có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời khẳng định một số huyền thoại của MU cũng được tập đoàn này liên hệ để thảo luận về khoản đầu tư tiềm năng. Điều đó đồng nghĩa tập đoàn muốn mua lại MU có trụ sở ở UAE.

Nhà Glazer đã bán một phần cổ phần của mình cho tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe vào năm 2024, trong đó có một điều khoản trong thỏa thuận này buộc Ratcliffe bán cổ phần của mình nếu nhà Glazer cũng muốn bán cổ phần của mình cho nhà đầu tư khác.

Alalshikh đã đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thế giới quyền Anh bằng cách hỗ trợ tổ chức những sự kiện, những trận đấu bom tấn trên võ đài. Có tin đồn rằng chính ông cũng đang để mắt đến việc đầu tư vào một CLB bóng đá Anh. Tuy nhiên, Alalshikh đã nói rõ rằng ông không tham gia vào cuộc đua mua lại Manchester United.

Nhà Glazer có cân nhắc việc bán MU?

Nhà báo Charlotte Duncker của tờ Times (Anh) cho rằng MU sẽ được mua lại với mức giá hợp lý nhưng không có gì chắc chắn rằng Sir Jim Ratcliffe sẽ đồng ý mua lại toàn bộ CLB. Hiện Ratcliffe đang sở hữu khoảng gần 30% cổ phần MU, còn nhà Glazer là gần 50%, số còn lại thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư thiểu số.

"Tất cả các nguồn tin thân cận với Manchester United đều nói rằng đây là tin tức mới đối với họ, các nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo INEOS và Sir Jim Ratcliffe cũng nói rằng họ không tin đó là sự thật", bà Charlotte Duncker chia sẻ trên Sky Sports, "Rõ ràng là Jim Ratcliffe nắm giữ 30% cổ phần, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà Glazer sẽ không cân nhắc việc bán.

Tôi nghĩ với mức giá hợp lý thì chắc chắn họ sẽ làm vậy và có một điều khoản trong thỏa thuận của Ratcliffe khi ông ấy mua cổ phần MU. Điều khoản này được kích hoạt vào tháng 8 năm nay, điều đó có nghĩa là nếu có lời đề nghị phù hợp, tôi nghĩ là khoảng 33 đô la một cổ phiếu thì nhà Glazer có thể bán toàn bộ cổ phần của họ ở CLB MU, Ratcliffe cũng có quyền mua lại. Có khả năng nhà Glazer sẽ mua lại toàn bộ MU rồi đem bán, nhưng hiện tại, thông tin chỉ qua 1 dòng tweet này nghe có vẻ thật kỳ lạ”.

Giá cổ phiếu của MU tăng vọt

Theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, những tin đồn xung quanh lời đề nghị mua lại Manchester United đã làm tăng giá trị vốn hóa thị trường của CLB thêm 115 triệu bảng Anh.

Maguire đăng trên mạng xã hội rằng giá cổ phiếu của Manchester United đã tăng hơn 4% trên thị trường chứng khoán Mỹ mặc dù thị trường chung đang suy giảm. Sự việc này diễn ra sau khi có nhiều đồn đoán về khả năng có người muốn mua lại "quỷ đỏ", xuất phát từ bài đăng của Alalshikh.