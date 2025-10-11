MU sẽ tạo nên bước đột phá nếu kiên trì với kế hoạch gây tranh cãi 11/10/2025 15:07

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã nhấn mạnh niềm tin của mình vào Ruben Amorim và muốn trao cho HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha này nhiều năm để chứng minh giá trị của mình tại đội chủ sân Old Trafford, mặc dù lịch sử cho thấy ít ai có được nhiều thời gian như vậy. MU sẽ tạo nên bước đột phá nếu kiên trì với kế hoạch gây tranh cãi của Amorim, theo Sir Jim Ratcliffe.

Sir Jim Ratcliffe khẳng định Ruben Amorim cần ba năm để "chứng minh mình là một HLV tuyệt vời" khi ông nhấn mạnh niềm tin HLV đang bị chỉ trích và chịu áp lực lớn của Manchester United. Như vậy, Amorim sẽ là HLV đầu tiên kể từ Sir Alex Ferguson trụ lại tại "quỷ đỏ" lâu như vậy nếu Ratcliffe vẫn kiên trì với ý định của mình.

Nhiệm kỳ lẫy lừng của vị chiến lược gia người Scotland đã kết thúc vào năm 2013, sau đó hàng loạt HLV tên tuổi đã cố gắng nhưng đều thất bại trong việc lặp lại thành công của ông. Kết quả là họ đã bị MU sa thải, một số người nhanh hơn những người khác, và giờ đây Amorim là người được giao nhiệm vụ đưa MU trở lại thời kỳ hoàng kim.

Amorim sắp kỷ niệm một năm cầm quân tại Red Devils, nhưng cho đến nay đã trải qua một giai đoạn ác mộng. Tuy nhiên, Amorim dường như nhận được sự tin tưởng từ người đứng đầu MU, người không hề tỏ ra quan tâm đến việc sa thải HLV trưởng người Bồ Đào Nha.

MU sẽ tạo nên bước đột phá nếu lãnh đạo CLB kiên trì cho HLV Ruben Amorim cơ hội. ẢNH: EPA

Nếu Ratcliffe thực sự cho Amorim ba năm để chứng minh giá trị của mình, ông sẽ là người tại vị lâu nhất trong số các HLV MU kể từ thời Sir Alex Ferguson, mặc dù Amorim kết quả tệ nhất trong số các HLV chính thức của "quỷ đỏ". Hiện tại, Ole Gunnar Solskjaer, người chỉ còn thiếu một tháng nữa là tròn ba năm, là người tại vị lâu nhất tại MU thời hậu Fergie.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn trên podcast The Business của tờ Times (Anh), Sir Jim Ratcliffe đã nói về Ruben Amorim: "Ông ấy đã không có mùa giải tốt nhất. Ruben Amorim cần chứng minh mình là một HLV tuyệt vời trong ba năm tới".

David Moyes đã không trụ vững được một mùa giải khi được giao trọng trách khó khăn thay thế cho Sir Alex Ferguson. Louis van Gaal sau đó được trao hai năm dẫn dắt đội bóng, nhưng việc không thể có suất dự Champions League trong năm thứ hai đã khiến ông mất đi cơ hội, dù ông đã giành được FA Cup trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt MU.

Jose Mourinho, một trong hai HLV duy nhất đạt vị trí thứ hai ở Premier League, tại vị được hai năm bảy tháng trước khi Solskjaer đến. Erik ten Hag cho đến nay là HLV duy nhất bị Racliffe và INEOS sa thải khi chiến lược gia người Hà Lan này chỉ làm việc trong hơn hai năm.

Amorim là HLV đầu tiên được Ratcliffe và đội ngũ cộng sự do ông thành lập bổ nhiệm làm "thuyền trưởng" MU. Họ quyết tâm chứng minh mình đã chọn đúng người, ngay cả khi tất cả các số liệu thống kê và màn trình diễn cho thấy Amorim có thể gặp khó khăn trong việc xoay chuyển tình thế của MU.

Nhưng Sir Jim Ratcliffe đã phản bác những đồn đoán xung quanh tương lai của Amorim tại MU, khẳng định có quá nhiều người muốn thấy sự thay đổi và thành công chỉ sau một đêm, điều chắc chắn là không tưởng. Ratcliffe tin rằng MU sẽ tạo nên bước đột phá dưới thời Amorim, chỉ cần ông kiên trì tin tưởng HLV người Bồ Đào Nha.

Sir Jim Ratcliffe nói: "Đôi khi tôi không hiểu nổi báo chí. Họ muốn thành công chỉ sau một đêm. Họ nghĩ đó là một công tắc đèn. Bạn biết đấy, chỉ cần bật công tắc lên là mọi chuyện sẽ tốt đẹp ngay ngày mai. Bạn không thể điều hành một CLB như Manchester United dựa trên những phản ứng tức thời trước một nhà báo chỉ trích mỗi tuần".