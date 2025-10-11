Vụ chuyển nhượng chấn động tái hợp Neymar với Messi 11/10/2025 15:23

Inter Miami đã được trao cơ hội tái hợp Neymar với Lionel Messi và Luis Suarez, tờ Daily Mail (Anh) dùng cụm từ "chấn động" khi đưa tin về việc này. Bộ ba trên đã tạo thành một hàng công đầy thú vị và đáng sợ khi còn ở Barcelona. Mặc dù tất cả đều đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Miami được cho là đang xem xét ý tưởng đưa ba ngôi sao này tái hợp với nhau cho một cuộc phiêu lưu cuối cùng ở MLS.

Neymar gia nhập CLB quê hương ở Brazil là Santos vào tháng 1 theo hợp đồng sáu tháng, sau khi hợp đồng của anh với Al Ittihad bị chấm dứt. Neymar đã gia hạn hợp đồng với Santos đến tháng 12, do đó anh sẽ được tự do đàm phán với các CLB khác từ cuối năm nay. Do đó, vụ chuyển nhượng chấn động tái hợp Neymar với Messi tại Inter Miami là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Inter Miami đang ở vòng play-off MLS và đang tìm cách giành chức vô địch. Họ sẽ mất Jordi Alba và Sergio Busquets vì họ sẽ giải nghệ vào cuối mùa này, Tuy nhiên, Inter Miami vừa ký hợp đồng với cựu hậu vệ trái của Tottenham là Sergio Reguilon và đang lập danh sách các mục tiêu từ châu Âu khi họ muốn bổ sung thêm một số cầu thủ mới.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, Inter Miami đang soạn thảo hợp đồng mới cho Lionel Messi, 38 tuổi, và Suarez, cũng 38 tuổi, nhưng cũng đang cân nhắc khả năng chiêu mộ thêm Neymar, 33 tuổi. Mặc dù các cuộc đàm phán vẫn chưa diễn ra, nhưng người đại diện của Neymar thừa nhận rằng việc đưa cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Brazil đến Mỹ trong năm diễn ra World Cup là một lợi ích tiềm năng, cả trong và ngoài sân cỏ.

Vụ chuyển nhượng chấn động tái hợp Neymar với Messi tại Inter Miami liệu có thành hiện thực? ẢNH: EPA

Đây cũng là viễn cảnh có thể hấp dẫn Neymar vào thời điểm này trong sự nghiệp khi anh cân nhắc những lựa chọn khác. Messi và Inter Miami vẫn đang săn đuổi chức vô địch MLS Cup, khi mùa giải chính thức của họ tại MLS chỉ còn hai trận đấu nữa.

Inter Miami vẫn có thể kết thúc ở vị trí thứ hai tại giải MLS khu vực miền Đông và sau đó sẽ bước vào vòng loại trực tiếp MLS với hy vọng giành chức vô địch. Họ sẽ gặp Atlanta United trước khi đến Nashville để tham dự trận đấu cuối cùng của mùa giải và sau đó sẽ là vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó, Messi cũng đang trên đường săn tìm Chiếc giày vàng MLS. Cầu thủ người Argentina đã ghi được 24 bàn thắng trong mùa giải này, chỉ hơn Sam Surridge và Denis Bouanga một bàn.

Trong khi đó, khi cùng chơi ở Barcelona từ năm 2014 đến 2017, Neymar, Messi và Suarez đã cùng nhau ghi được 364 bàn thắng và 173 pha kiến ​​tạo cho đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha và giành được vô số danh hiệu.