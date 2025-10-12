Chuyên gia kêu gọi sa thải HLV đội tuyển Malaysia 12/10/2025 11:05

(PLO)- Cựu tuyển thủ quốc gia Datuk Jamal Nasir đã lên tiếng gay gắt về những phát biểu gây tranh cãi của HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, khi cho rằng vị chiến lược gia người Úc đã “vượt quá giới hạn” khi công khai chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Theo chuyên gia bóng đá Jamal, hành động của HLV Cklamovski là “thiếu tôn trọng FAM” và “không xứng đáng với cương vị một nhà cầm quân của đội tuyển quốc gia”. Trong cuộc trao đổi với báo giới, cựu hậu vệ Pahang thẳng thắn nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ sa thải ông ta ngay lập tức. Dù ai trả lương cho Cklamovski, thì khi ông ấy dẫn dắt đội tuyển Malaysia là đang đại diện cho cả đất nước. Ông ấy phải tôn trọng FAM. Đội tuyển quốc gia thuộc quyền quản lý của FAM, và nếu không có cơ quan này, họ sẽ chẳng thể tồn tại”.

Những lời chỉ trích này xuất phát từ phát biểu gây bão của HLV Cklamovski sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Malaysia trước chủ nhà Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Khi được hỏi về việc FIFA đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch trong 12 tháng do nghi ngờ gian lận giấy tờ, HLV người Úc đã nói: “Mọi sự hỗn loạn đang xảy ra với FIFA, những lỗi hành chính hay bất cứ điều gì diễn ra ở đó, thuộc về FAM”. Kết luận của ông đủ khiến dư luận Malaysia bùng nổ, bởi nó được xem là lời chỉ trích trực diện cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá nước này.

Theo Điều 91 trong Điều lệ của FAM (trước đây là Điều 88), mọi quan chức hoặc thành viên của Liên đoàn đều bị cấm công khai chỉ trích hoặc làm tổn hại đến hình ảnh của FAM. Người vi phạm có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc thậm chí đình chỉ công tác. Vì vậy, phát ngôn của HLV Cklamovski bị xem là vi phạm vấn đề đạo đức nghề nghiệp và có thể kéo theo hậu quả kỷ luật nghiêm trọng.

Cựu tuyển thủ Malaysia Datuk Jamal Nasir không hài lòng với việc HLV Cklamovski chỉ trích FAM. Ảnh: NST.

Chuyên gia bóng đá Jamal cho rằng FAM không nên im lặng trước sự việc này. Ông nhấn mạnh: “FAM phải thể hiện lập trường rõ ràng. Họ không thể im lặng, bởi người hâm mộ xứng đáng được biết điều gì đang thực sự diễn ra. Khi những rắc rối như thế này xuất hiện, sự im lặng chỉ khiến người hâm mộ mất niềm tin”. Ông cũng kêu gọi toàn thể cộng đồng bóng đá Malaysia, từ lãnh đạo, cầu thủ cho đến người hâm mộ, lúc này cần đoàn kết để bảo vệ hình ảnh và tinh thần của đội tuyển Malaysia.

Không dừng lại ở việc phê phán, Jamal còn nhắc lại sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động của HLV người Úc. “Khi mới đến, ông ta luôn nói về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và sự hòa hợp. Nhưng bây giờ, chính lời nói của ông ấy lại chia rẽ bóng đá Malaysia thay vì gắn kết nó. Một người lãnh đạo đội tuyển quốc gia không thể hành xử như vậy”.

Cần biết Cklamovski mới chỉ đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển Malaysia chưa đầy một năm, với nhiệm vụ trẻ hóa đội hình và xây dựng lối chơi hiện đại hơn. Dưới thời ông, đội tuyển Malaysia thể hiện lối đá tấn công giàu năng lượng, từng giành chiến thắng thuyết phục Nepal, Việt Nam và mới nhất là Lào. Tuy nhiên, những phát ngôn mới nhất đã khiến hình ảnh của ông trong mắt người hâm mộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông thầy người Úc có thể gặp rắc rối ở đội tuyển Malaysia khi công khai phát ngôn bị cho là gây chia rẽ nội bộ. Ảnh: NST.

Quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, dù không trực tiếp phản ứng với lời nói của HLV Cklamovski, nhưng đã khéo léo kêu gọi tập trung vào mục tiêu chính. Ông nói: “Tôi muốn mọi người tập trung vào đội tuyển và ủng hộ các cầu thủ đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Đồng thời, HLV Cklamovski nên dành toàn bộ sự chú ý cho trận đấu thứ hai với Lào tại sân nhà Bukit Jalil”.

Giới truyền thông Malaysia nhận định rằng FAM đang cố gắng hạ nhiệt tình hình, tránh để mâu thuẫn leo thang trong giai đoạn quan trọng của vòng loại Asian Cup 2027. Dù vậy, áp lực dành cho Cklamovski là không nhỏ, đặc biệt khi mối quan hệ giữa ông và FAM đã rạn nứt công khai. Một số cây bút thể thao trong nước cho rằng, nếu HLV người Úc không sớm có lời xin lỗi, tương lai của ông ở đội tuyển Malaysia có thể bị đe dọa.

Vụ việc này đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì cho rằng Cklamovski, với kinh nghiệm quốc tế phong phú, lẽ ra phải thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng tổ chức hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông chỉ đang bày tỏ sự bức xúc về những sai sót hành chính gây ảnh hưởng đến đội bóng, và phát ngôn của ông bị hiểu sai ngữ cảnh.