Đội tuyển Indonesia bị trọng tài cướp mất suất dự World Cup 2026 12/10/2025 11:57

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Bola (Indonesia). Theo đó, tờ Bola dẫn thông tin từ truyền thông Hà Lan bình luận về trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iraq ở vòng play-off World Cup 2026, kết thúc với thất bại thuộc về đội bóng của HLV Patrick Kluivert.

Giấc mơ tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia đã tan vỡ. Thất bại 0-1 trước Iraq ở lượt trận thứ hai bảng B, vòng loại thứ tư (vòng play-off) World Cup 2026 khu vực châu Á đã giáng một đòn nặng nề, tờ Bola chua chát bình luận

Đội tuyển Indonesia đã để thua Iraq với bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút thứ 76 trên sân vận động King Abdullah Sports City, Jeddah vào rạng sáng ngày 12-10. Hãng truyền thông Hà Lan Voetbal Primeur cũng đưa tin về việc đội tuyển Indonesia không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026. Trọng tài người Trung Quốc Ma Ning, người điều khiển trận đấu, đã bị chỉ trích vì một số quyết định kỳ lạ.

Truyền thông Hà Lan thậm chí còn mô tả đội tuyển Indonesia như bị cướp mất chiến thắng vì quyết định kỳ lạ của trọng tài. "Gần cuối trận đấu, một khoảnh khắc kỳ lạ đã xảy ra khi Indonesia dường như bị cướp mất một quả phạt đền", tờ Voetbal Primeur trích dẫn vào sáng Chủ Nhật.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) không thể hoàn thành giấc mơ dự World Cup 2026 sau trận thua Iraq (áo trắng) 0-1. ẢNH: AFC

Một số quyết định kỳ lạ

Các trọng tài Ma Ning điều khiển trận đấu đã được công chúng Indonesia đặc biệt chú ý. Đầu tiên là khi Ole Romeny cố gắng vượt qua hậu vệ Iraq Zaid Tahseen ở phút 69. Cầu thủ của Oxford United đã đẩy bóng qua người anh ta, nhưng bị cầu thủ mang áo số 4 cản phá.

Ma Ning cho rằng hành động này là phạm lỗi, nhưng chỉ rút thẻ vàng. Tahseen đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì anh là người cuối cùng trong hàng phòng ngự của Iraq. Đỉnh điểm của trận đấu đến vào phút bù giờ hiệp hai khi đường chuyền của Jay Idzes vào vòng cấm địa Iraq được Kevin Diks khống chế. Cùng lúc đó, Zaid Tahseen dùng đầu cản phá, nhưng lại thúc cùi chỏ vào mặt Kevin Diks.

Ma Ning không cho rằng hành động này là phạm lỗi và từ chối xem xét lại bằng VAR, thay vào đó, ông đã rút thẻ vàng thứ hai cho Tahseen.

Đội tuyển Indonesia đã chơi tốt

Bên cạnh tranh cãi về trọng tài, tờ Voetbal Primeur đánh giá màn trình diễn của đội tuyển Indonesia là thực sự tốt.

HLV người Hà Lan Patrick Kluivert đã chọn Maarten Paes, Kevin Diks, Jay Idzes, Dean James, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Eliano Reijnders, Thom Haye và Mauro Zijlstra vào đội hình xuất phát trong trận gặp Iraq.

Đội Garuda có cơ hội tốt nhất để vươn lên dẫn trước ngay từ đầu trận. Diks, Zijlstra và Reijnders đều đã có cơ hội mở tỷ số, nhưng đều không thể ghi bàn trong hiệp một. Reijnders thậm chí còn sút bóng trúng cột dọc, nhưng anh đã bị bắt việt vị. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ghi bàn của Indonesia đều thất bại cho đến khi trận đấu kết thúc.

Như vậy, Indonesia đã kết thúc vòng play-off với 2 trận toàn thua, lần lượt 2-3 trước Saudi Arabia và 0-1 trước Iraq và chính thức tan vỡ giấc mơ dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.