Chia tay đội tuyển Indonesia, HLV Kluivert nhận bao nhiêu tiền bồi thường? 13/10/2025 12:08

(PLO)- Tương lai của HLV Patrick Kluivert đang trở thành chủ đề nóng sau thất bại cay đắng 0-1 của đội tuyển Indonesia trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 và chính thức dừng cuộc chơi.

Trận thua Iraq của đội tuyển Indonesia không chỉ khép lại giấc mơ vòng chung kết World Cup của thầy trò Kluivert mà còn khiến chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan lung lay dữ dội.

Khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu, Kluivert tỏ ra mệt mỏi và bối rối. Ông thẳng thắn thừa nhận không rõ tương lai của mình sẽ ra sao, đồng thời cho biết mọi quyết định lúc này nằm trong tay Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). “Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch nào cụ thể. Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra”, ông chia sẻ, với vẻ chán chường hiếm thấy ở một người từng chinh chiến khắp châu Âu.

Số tiền bồi thường lớn

Sức ép dành cho PSSI lúc này là khổng lồ. Hàng triệu cổ động viên đội tuyển Indonesia bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội, nhiều người yêu cầu sa thải Kluivert ngay lập tức. Từ niềm tin lớn lao khi ông được bổ nhiệm hồi đầu năm 2025, giờ đây mọi thứ đã xoay chiều chóng mặt sau chuỗi kết quả tệ hại. Dẫu vậy, nếu PSSI thực sự đi đến quyết định chia tay Kluivert, họ sẽ phải trả một khoản bồi thường hợp đồng không nhỏ, điều khiến liên đoàn phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Trận thua Iraq 0-1 đã khép lại hành trình của đội tuyển Indonesia ở cuộc chơi World Cup 2026. Ảnh: AFC.

Theo bản hợp đồng hiện tại, Kluivert được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia từ ngày 8-1-2025 và có thời hạn tới tháng 1-2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Đây là bản hợp đồng có giá trị cao, phản ánh kỳ vọng mà PSSI đặt vào cựu danh thủ từng khoác áo Barcelona và Ajax Amsterdam. Vì vậy, nếu chấm dứt sớm, liên đoàn có thể phải bồi thường hàng tỷ Rupiah, một gánh nặng tài chính không nhỏ trong bối cảnh bóng đá Indonesia vẫn đang vật lộn với nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và tài chính.

Bài học từ quá khứ cho thấy PSSI không thể coi thường các điều khoản hợp đồng quốc tế. Trong năm 2024, Tòa án bóng đá FIFA từng ra phán quyết buộc CLB Adana Demirspor của Thổ Nhĩ Kỳ phải bồi thường 150.000 euro cho chính Patrick Kluivert sau khi sa thải ông chỉ sáu tháng sau ngày bổ nhiệm.

Ngoài ra, Kluivert còn nhận khoản thù lao 142.666 euro, nâng tổng số tiền ông nhận được lên mức đáng kể. Với những con số này, có thể hình dung nếu kịch bản tương tự xảy ra tại Indonesia, PSSI sẽ phải chi ra một khoản tương đương, hoặc thậm chí cao hơn, để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

PSSI sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn sa thải HLV Kluivert. Ảnh: EPA.

Tương lai mờ mịt của đội tuyển Indonesia

Điều đáng nói là màn trình diễn của đội tuyển Indonesia dưới thời HLV Kluivert thực sự khiến người hâm mộ thất vọng. Ngay ở trận ra mắt, họ nhận thất bại nặng nề 1-5 trước tuyển Úc tại bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á hồi tháng 3. Đó là khởi đầu đầy ác mộng, nhưng PSSI vẫn giữ niềm tin, hy vọng rằng thời gian sẽ giúp vị HLV người Hà Lan tạo ra dấu ấn chiến thuật.

Quả thật, sau đó đội tuyển Indonesia có phần khởi sắc khi đánh bại Bahrain 1-0 trong loạt trận FIFA Days, rồi tiếp tục thắng Trung Quốc 1-0 ở vòng loại tháng 6, kết quả đủ giúp họ tiến vào vòng loại thứ tư, một cột mốc lịch sử đối với bóng đá nước này. Tuy nhiên, ánh sáng hy vọng ấy nhanh chóng vụt tắt. Trận thua 0-6 trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng ba đã bộc lộ rõ sự chênh lệch đẳng cấp và những hạn chế trong lối chơi của thầy trò Kluivert.

Trước khi bước vào vòng loại thứ tư, đội tuyển Indonesia có hai trận giao hữu tại Đông Java, thắng Đài Loan 6-0 và hòa Lebanon 0-0, nhưng kết quả ấy không đủ để che mờ thực tế rằng đội bóng vẫn thiếu sự ổn định. Khi đối đầu với các đối thủ mạnh như Saudi Arabia và Iraq, đội tuyển Indonesia nhanh chóng bộc lộ điểm yếu. Họ để thua 2-3 trước Saudi Arabia trong trận cầu đầy sai lầm phòng ngự, rồi tiếp tục gục ngã 0-1 trước Iraq khiến giấc mơ World Cup tan vỡ.

Kỳ vọng của bóng đá Indonesia đổ sông đổ biển sau hai trận thua liên tiếp ở vòng 4 World Cup 2026. Ảnh: AFC.

Sự thất vọng của người hâm mộ đội tuyển Indonesia càng lớn khi nhớ lại những kỳ vọng đặt vào Kluivert, một cái tên gắn liền với hào quang của bóng đá châu Âu. Từng là ngôi sao sáng trong màu áo Barcelona và cũng là cây săn bàn hàng đầu của tuyển Hà Lan, ông thầy trẻ Kluivert được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá Đông Nam Á.

Nhưng ý tưởng tấn công hiện đại và triết lý “kiểm soát bóng thông minh” mà ông theo đuổi lại không phát huy tác dụng trong môi trường châu Á, nơi các đội bóng thường chơi thiên về sức mạnh và phản công tốc độ.

Không chỉ chiến thuật, vấn đề tinh thần của đội tuyển Indonesia cũng bị đặt dấu hỏi. Nhiều chuyên gia trong nước nhận định rằng đội bóng đã mất sự tự tin cần thiết sau chuỗi trận thua đậm, và HLV Kluivert chưa thể tạo được sợi dây kết nối mạnh mẽ với các học trò. Một số nguồn tin nội bộ còn tiết lộ rằng PSSI đã bắt đầu xem xét các ứng viên thay thế, trong đó có cả những HLV nội từng thành công ở giải vô địch quốc gia Liga 1.

Tương lai gần của bóng đá Indonesia và chiếc ghế nóng của HLV Kluivert chưa biết ra sao. Ảnh: AFC.

Nếu quyết định được đưa ra trong thời gian tới, PSSI sẽ phải lựa chọn giữa hai con đường: tiếp tục kiên nhẫn với Patrick Kluivert để xây dựng lại từ đầu, hay chấp nhận trả giá đắt để làm lại ngay lập tức. Trong khi đó, dư luận cho rằng Kluivert xứng đáng có thêm cơ hội, và cũng có quan điểm kêu gọi thay đổi để cứu vãn hình ảnh đội tuyển quốc gia.

Giữa làn sóng tranh cãi ấy, PSSI chắc chắn đang đứng trước bài toán khó nhất của nhiệm kỳ: giữ lại hay chia tay Patrick Kluivert, người từng được kỳ vọng sẽ viết lại lịch sử nhưng giờ đây lại khiến cả một nền bóng đá phải trăn trở về tương lai.