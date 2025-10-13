Tiền đạo Haaland chính thức phá kỷ lục của Ronaldo và Messi 13/10/2025 11:33

(PLO)- Cỗ máy ghi bàn của Manchester City và đội tuyển Na Uy, tiền đạo Haaland lại một lần nữa khiến thế giới bóng đá phải ngả mũ thán phục khi vượt qua hai huyền thoại đàn anh.

Trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của tuyển Na Uy trước đội khách Israel tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, chân sút 25 tuổi đã lập hat trick để chính thức vượt qua hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thiết lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Cột mốc lịch sử của “cỗ máy săn bàn”

Với ba pha lập công vào lưới Israel, tiền đạo Haaland đã nâng tổng số bàn thắng quốc tế của mình lên 51 bàn sau 46 trận, con số chưa từng có trong lịch sử. Để so sánh, Lionel Messi cần tới 107 trận mới đạt được cột mốc 50 bàn, trong khi Cristiano Ronaldo phải mất 114 trận. Thành tích của Haaland đã vượt xa hai siêu sao đương đại và cho thấy anh còn có nhiều cơ hội đào sâu kỷ lục của chính mình.

Cú hat trick của tiền đạo Haaland đến trong trận đấu mà Na Uy thể hiện sức mạnh vượt trội. Bàn thắng đầu tiên của anh đến ở phút 27, giúp đội nhà nhân đôi cách biệt. Ngay sau đó, Idan Nachmias của Israel phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0. Haaland tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ với các pha lập công ở phút 63 và 72, hoàn tất cú hat trick để khép lại chiến thắng 5-0 đầy ấn tượng.

Ngôi sao người Na Uy ghi bàn "như máy". Ảnh: EPA.

Điều thú vị là trong hiệp một, Haaland còn bỏ lỡ tới hai quả phạt đền liên tiếp, nhưng điều đó không ngăn cản anh trở thành tâm điểm của buổi tối lịch sử. Một lần nữa, bản lĩnh và khát khao chinh phục đỉnh cao cho thấy Haaland không bao giờ dừng lại.

Chiến thắng trước Israel đã giúp tiền đạo Haaland tạo nên kỷ lục cá nhân và đưa Na Uy tiến một bước dài tới World Cup 2026, giải đấu mà họ đã vắng mặt kể từ năm 1998. Sau loạt trận vừa qua, Na Uy đang dẫn đầu bảng I với khoảng cách sáu điểm so với đội nhì bảng Ý, dù đội bóng áo Thiên thanh vẫn còn một trận chưa đá.

Tính đến nay, Haaland đã ghi 12 bàn trong 6 trận vòng loại, trong đó có 8 bàn chỉ trong hai trận gần nhất, một hiệu suất đáng kinh ngạc. Trước đó, anh từng “nã” 5 bàn vào lưới Moldova trong chiến thắng 11-1 hồi tháng 9. Với phong độ hủy diệt này, người hâm mộ Na Uy đang mơ về một kỳ World Cup mà đội bóng của họ sẽ trở lại trên bản đồ bóng đá thế giới và chính tiền đạo Haaland là người mở đường cho giấc mơ đó.

Tiền đạo Haaland là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: EPA.

Khát vọng của Haaland

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2019, Erling Haaland luôn là trung tâm của các cuộc chơi. Anh là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Na Uy và cũng là biểu tượng cho một thế hệ cầu thủ mới: trẻ trung, mạnh mẽ, kỷ luật và không ngừng tiến hóa.

3 bàn vào lưới Israel là hat trick thứ sáu của anh trên đấu trường quốc tế, khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo toàn diện nhất hành tinh. Thật khó tin rằng bàn thắng đầu tiên của Haaland cho Na Uy chỉ mới diễn ra cách đây 5 năm, trong trận thua 1-2 trước Áo tại UEFA Nations League tháng 9-2020. Từ đó, anh đã tiến những bước dài thần tốc, vươn lên đỉnh cao với tốc độ khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng.

Không chỉ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo Haaland còn tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ tại Manchester City. Mùa giải này, anh đã ghi 15 bàn sau 13 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, cái tên Haaland đang trở thành một “cỗ máy hoàn thiện”, kết hợp giữa sức mạnh thể hình, tốc độ, khả năng dứt điểm siêu hạng và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi.

Chân sút của đội tuyển Na Uy và CLB Manchester City chào kỷ lục cứ ngỡ không thể bị phá vỡ bởi hai đàn anh Messi, Ronaldo. Ảnh: EPA.

Manchester City sẽ trở lại Premier League vào thứ ngày 18-10, trong chuyến làm khách trước Everton. Hiện đội chủ sân Etihad đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, và một chiến thắng sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal. Trong bối cảnh ấy, phong độ bùng nổ của tiền đạo Haaland là điểm tựa tinh thần quan trọng cho “The Citizens”.

Erling Haaland đang nổi lên là một nhân vật tượng trưng cho sự chuyển giao thế hệ trong bóng đá hiện đại. Khi những Messi và Ronaldo đang đi dần về phía bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền đạo Haaland đang vươn lên như người kế vị xứng đáng, mang theo sức mạnh của tuổi trẻ và khát vọng chinh phục không giới hạn.

Với 51 bàn thắng sau 46 trận, Haaland đã đặt mình vào lịch sử của bóng đá Na Uy và thế giới. Và nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, không ai biết giới hạn của anh sẽ dừng ở đâu. Có lẽ, người hâm mộ bóng đá toàn cầu đang chứng kiến sự trỗi dậy của một huyền thoại mới, người sẽ viết tiếp câu chuyện của những kỷ lục tưởng chừng không thể bị phá vỡ.