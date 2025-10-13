5 tháng không chơi cho Real Madrid, chuyện gì đang xảy ra với thần đồng của tuyển Brazil? 13/10/2025 10:59

(PLO)- Cầu thủ được xem là thần đồng của tuyển Brazil Endrick đã không chơi cho Real Madrid trong năm tháng. Chuyện gì đang xảy ra?

Khi Real Madrid chuẩn bị có chuyến làm khách đến Getafe sau kỳ nghỉ quốc tế tháng này, có một sự thật đáng kinh ngạc đã diễn ra trong chuyến hành trình của họ: đã 154 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng thần đồng của tuyển Brazil Endrick chơi một trận đấu chính thức.

Tiền đạo trẻ người Brazil đã không ra sân kể từ trận Real Madrid gặp Sevilla vào ngày 18-5, tức là hơn năm tháng rời xa sân cỏ. Kể từ đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Carlo Ancelotti từ chức HLV và được thay thế bởi Xabi Alonso. Điều đó đồng nghĩa Endrick chưa chơi 1 trận nào dưới thời tân HLV Alonso.

Endrick đã bị hai chấn thương cơ, cũng như bị ảnh hưởng bởi những tin đồn chuyển nhượng, cho đến khi cuối cùng có vinh dự được mặc chiếc áo số 9, số áo mang tính biểu tượng tại Real Madrid từng được mặc bởi những huyền thoại như Alfredo Di Stefano, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để đưa thần đồng của tuyển Brazil trở lại sân cỏ.

5 tháng qua, thần đồng của tuyển Brazil Endrick không chơi cho Real Madrid. ẢNH: EPA

Cạnh tranh gay gắt và cơ hội tối thiểu

Endrick, hiện 19 tuổi, cũng không được có tên trong đội tuyển quốc gia Brazil trong ba lần triệu tập gần đây nhất. Lần cuối cùng Endrick ra sân cho Selecao là vào tháng 3 năm ngoái, khi Brazil thua Argentina với tỷ số 1-4, trận đấu dẫn đến việc sa thải HLV Dorival Junior và bổ nhiệm Ancelotti làm người thay thế.

Theo báo cáo của tờ The Athletic (Anh), Alonso đã giải thích trực tiếp với Endrick rằng cơ hội ra sân thường xuyên trong mùa giải này sẽ rất khó có được do sự cạnh tranh gay gắt ở hàng công của Real Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn quyết định ở lại Santiago Bernabeu.

"Có rất nhiều sự cạnh tranh cho vị trí của Endrick, cũng như ở các khu vực xung quanh cậu ấy", HLV Xabi Alonso của Real Madrid phát biểu trước trận đấu tuần trước với Villarreal, "nhưng sẽ đến lúc đó thôi".

Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 của Real Madrid trước Villarreal đánh dấu trận đấu thứ năm liên tiếp Endrick ngồi dự bị mà không được ra sân.

Mùa giải đầu tiên hứa hẹn nhưng bị cản trở

Mùa giải đầu tiên của Endrick tại Real Madrid đầy hứa hẹn và nhìn chung khá tích cực, nhưng anh cũng bị cản trở bởi chấn thương. Real Madrid coi năm đầu tiên của Endrick là giai đoạn thích nghi và học hỏi.

Được Real Madrid ký hợp đồng từ Palmeiras vào tháng 12-2022 với giá 35 triệu euro cộng với tiền thưởng lên tới 25 triệu euro, Endrick sẽ chỉ có thể chính thức gia nhập CLB hoàng gia Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2024 khi anh tròn 18 tuổi.

Trong mùa giải đầu tiên, Endrick đã ra sân 37 lần trên mọi đấu trường, nhiều hơn Vinicius Junior (31) và Rodrygo (26) trong mùa giải đầu tiên của họ tại Real Madrid. Tuy nhiên, Endrick chỉ chơi 847 phút, ít hơn nhiều so với hai đàn anh của mình.

Mặc dù vậy, Endrick vẫn ghi được bảy bàn thắng, ngang bằng với thành tích của Rodrygo trong mùa giải 2019 - 2020 và vượt qua Vinicius, người ghi được bốn bàn thắng trong năm đầu tiên.

Tuy nhiên, việc HLV Ancelotti không muốn trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ được cho là yếu tố chính khiến Endrick có ít cơ hội ra sân. "Các cầu thủ trẻ ở Real Madrid phải học cách chờ đợi trên băng ghế dự bị cho đến khi họ thực sự sẵn sàng ra sân", HLV Ancelotti từng nói vào thời điểm đó.

Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho các thần đồng của tuyển Brazil này, nhưng chấn thương lại khiến sự nghiệp Endrick tiếp tục chững lại. Theo đó, Endrick dính chấn thương gặp gân kheo trong trận đấu với Sevilla vào tháng 5, khiến anh không thể tham dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ cùng Real Madrid.