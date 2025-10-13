Cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới có thể dễ dàng mua MU 13/10/2025 07:29

Chỉ có một số ít cá nhân có thể bỏ ra khoản phí khổng lồ để mua lại CLB lừng danh nước Anh là MU, trong đó có một cầu thủ bóng đá có thể bỏ ra con số hàng tỉ bảng Anh đó. Cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới có thể dễ dàng mua MU chính là Faiq Bolkiah.

Cựu cầu thủ Chelsea Faiq Bolkiah được mệnh danh là "cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới". Anh một trong số ít người có đủ khả năng tài chính để mua lại Manchester United từ nhà Glazer. Faiq Bolkiah, cháu trai của Quốc vương Brunei, đã theo đuổi sự nghiệp bóng đá, bất chấp anh có khối tài sản khổng lồ lên tới khoảng 15 tỉ bảng Anh.

Cầu thủ 27 tuổi này từng chơi ở học viện đào tạo bóng đá trẻ của Southampton và Chelsea, trước khi có bốn năm gắn bó với Leicester City nhưng đã rời đi vào năm 2020 mà không được ra sân ở đội một.

Cũng trong năm đó, Bolkiah ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Maritimo. Sau khi chỉ ra sân hai lần cho CLB của Bồ Đào Nha, Bolkiah chuyển đến Thái Lan khoác áo Chonburi và từ năm 2023, anh chơi cho đội bóng Ratchaburi thuộc Thai League 1.

Quyết tâm xây dựng sự nghiệp bóng đá của Bolkiah, bất chấp sự giàu có của gia đình, chắc chắn là đáng ngưỡng mộ. Bolkiah có thể dễ dàng bỏ ra 5,2 tỉ bảng Anh, số tiền mà gia đình Glazer được cho là muốn có để bán lại MU. Tất nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Bolkiah quan tâm đến việc mua lại CLB MU.

Cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới có thể dễ dàng mua MU là Faiq Bolkiah. ẢNH: EPA

Mặc dù giá trị hiện tại của MU là 2 tỉ bảng Anh, nhà Glazer được cho là muốn hơn gấp đôi con số đó. Khoản chênh lệch đáng kể này có thể dựa trên giá trị gia tăng của MU trong tương lai, chẳng hạn như kế hoạch xây dựng sân vận động mới, cùng lượng fan hùng hậu. Những đồn đoán về tương lai của MU đã dấy lên hồi đầu tuần này khi tỉ phú người Saudi Arabia Turki Al-Sheikh có phát biểu gây xôn xao trên mạng xã hội.

Al-Sheikh, chủ tịch Cơ quan Giải trí Saudi Arabia, đã đăng trên X rằng một nhà đầu tư mới sắp đạt được thỏa thuận mua lại Manchester United. Turki Al-Sheikh viết: "Tin tốt nhất tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thương vụ bán cho một nhà đầu tư mới... Tôi hy vọng ông ấy sẽ tốt hơn những người chủ trước".

Giữa lúc có sự phấn khích từ fan MU về khả năng gia đình Glazer sẽ ra đi, người đã phải hứng chịu nhiều cuộc biểu tình từ cộng đồng người hâm mộ MU trong suốt 20 năm trị vì tại Old Trafford, Al-Sheikh sau đó xác nhận rằng ông không phải là nhà đầu tư.

Turki Al-Sheikh giải thích trong một bài đăng khác: "Bài đăng hôm qua của tôi về khả năng Manchester United bị bán chỉ có một ý nghĩa: CLB đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với một nhà đầu tư mới. Xin nói rõ, tôi không phải là nhà đầu tư đó, và họ cũng không phải người của đất nước tôi. Tôi đăng bài này với tư cách là một người hâm mộ mong muốn thương vụ này thành công, mặc dù điều đó có thể không nhất thiết xảy ra".

Nhà Glazer đã tiếp quản MU vào năm 2005 với một thỏa thuận trị giá 790 triệu bảng Anh. Năm 2023, họ đã bán 25% cổ phần của MU cho Sir Jim Ratcliffe trước khi tỉ phú người Anh này tăng tỷ lệ sở hữu lên 28,9% trong một thỏa thuận trị giá 1,25 tỉ bảng Anh.

Trong khi nhà Glazer vẫn là chủ sở hữu đa số của MU, Sir Jim Ratcliffe thừa nhận trong lần xuất hiện trên podcast The Business rằng nếu nhà Glazer chỉ thị ông sa thải HLV Ruben Amorim, ông sẽ từ chối .

Thương hiệu Manchester United vẫn có giá trị rất to lớn, nhưng điều đó chưa được chuyển hóa thành thành công trên sân cỏ, khi "quỷ đỏ" đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Bất chấp khởi đầu mùa giải đáng thất vọng của MU, vị chủ tịch tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe khẳng định ông sẽ cho HLV Ruben Amorim 3 năm để chứng minh năng lực tại Old Trafford.

"Ruben Amorim đã không có một mùa giải tốt nhất", đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe nói, "Ruben Amorim cần phải chứng minh mình là một HLV giỏi trong ba năm tới. Đó chính là vị trí mà cậu ấy sẽ đảm nhiệm".