HLV Pep Guardiola đã đến lúc chia tay Man City 12/10/2025 12:59

(PLO)- Đã đến lúc phải ra đi, HLV Pep Guardiola có thể rời Man City vào cuối mùa giải này, mặc dù ông vừa ký hợp đồng mới 2 năm.

HLV Pep Guardiola được cho là sẽ rời Man City vào cuối mùa giải. Vậy ông sẽ đi đâu tiếp theo? Những đồn đoán về tương lai của Pep Guardiola tại Manchester City lại nổi lên, mặc dù chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027.

Mùa giải này, Man City đã thua hai trong bảy trận mở màn Premier League, nhưng hiện được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, cạnh tranh quyết liệt với Liverpool và Arsenal.

Nếu HLV Pep Guardiola giành chức vô địch mùa giải này, ông sẽ có danh hiệu Premier League thứ bảy trong chín mùa giải cùng Man City, củng cố di sản của mình ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh.

Tờ Talksport tin rằng đây có thể là thời điểm hoàn hảo để HLV Pep Guardiola kết thúc kỷ nguyên huy hoàng của mình tại Etihad.

"Đó là một trong những điều khó khăn nhất, biết khi nào nên từ chức, nếu bạn là một HLV giỏi, như Pep Guardiola. Nếu HLV Pep Guardiola vô địch Premier League hoặc Champions League mùa này, ông ấy có thể nghĩ: "Đã đến lúc phải ra đi'", nhà báo Alex Crook của Talksport cho biết.

HLV Pep Guardiola liệu có chia tay Man City sau mùa giải này. ẢNH: EPA

Đã đến lúc cho một dự án mới

Cựu chuyên gia phân tích hiệu suất của HLV Pep Guardiola, người đã làm việc cùng Pep trong 18 năm tại Barcelona, ​​​​Bayern Munich và Man City là Carles Planchart cũng tin rằng đã đến lúc ông thầy người Tây Ban Nha cần tìm kiếm một dự án mới.

"Không chỉ riêng HLV Pep Guardiola, mà là tất cả mọi người. Sau đó, anh phải tái tạo năng lượng. Là một người bạn, tôi khuyên Pep Guardiola nên tìm một dự án mới vì anh ấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước", Planchart nói.

Planchart cũng nhấn mạnh sự khác biệt trong bầu không khí làm việc tại Man City so với Barca hay Bayern.

"Đó là lý do tại sao HLV Pep Guardiola ở lại Man City lâu như vậy. Họ đối xử với chúng tôi như người nhà, cho phép chúng tôi làm việc như ở nhà. Anh ấy không cảm thấy như vậy ở Barca hay Bayern", Planchart nói.

Đã có nghi ngờ

Mặc dù đã ký hợp đồng mới, HLV Pep Guardiola được cho là vẫn còn nghi ngờ về tương lai của mình tại Man City.

Chuyên gia bình luận của Talksport, Scott Minto tiết lộ rằng các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết HLV 53 tuổi người Tây Ban Nha này từng cân nhắc lời mời dẫn dắt đội tuyển Anh hoặc Brazil trước khi mùa giải bắt đầu.

"Ông ấy nghĩ, "Còn một năm nữa, chúng ta có thể thử lại". Nhưng rồi phong độ của Man City sa sút. Vì vậy, ông ấy đã ký hợp đồng mới vì không muốn rời Man City trong tình trạng đó", Minto chia sẻ.

Minto cũng nhấn mạnh áp lực mà HLV Pep Guardiola phải đối mặt.

"Đôi khi bạn nghe thấy ông ấy hoặc các HLV khác, trước và sau trận đấu, có vẻ kiệt sức vì những câu hỏi liên tục. Sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh trong tám năm, đó là đẳng cấp của Sir Alex Ferguson, thật đáng kinh ngạc. Và cách ông ấy làm được điều đó chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi", ông nói tiếp.

Tiếp theo, huấn luyện đội tuyển quốc gia?

Theo Minto, bước tiếp theo của Pep Guardiola rất có thể sẽ là huấn luyện một đội tuyển quốc gia. Bản thân Guardiola đã bày tỏ sự không chắc chắn về tương lai của mình vào đầu mùa giải trước.

"Kể từ đầu mùa giải, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mùa giải này nên là mùa giải cuối cùng của mình. Nhưng những vấn đề chúng tôi phải đối mặt trong tháng qua khiến tôi cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để ra đi. Tôi không muốn làm CLB thất vọng", Guardiola nói.

HLV Pep Guardiola khẳng định ông vẫn trung thành với Man City giữa những cáo buộc đội bóng này vi phạm luật công bằng tài chính. Pep sẵn sàng đối mặt với những tình huống cực đoan, bao gồm cả khả năng xuống hạng của Man City.

"Nếu tất cả các CLB đều cáo buộc chúng tôi sai, và mọi người hỏi, 'Nếu chúng tôi xuống hạng thì sao?', tôi sẽ ở lại đây", HLV Pep Guardiola nhấn mạnh sự trung thành với Man City.