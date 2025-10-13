Zidane chính thức xác nhận trở lại làm HLV: Cơ hội nào cho MU? 13/10/2025 10:31

(PLO)- Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane chính thức xác nhận trở lại làm HLV và đưa ra tuyên bố về đội bóng trong mơ.

Zinedine Zidane trước đây đã được liên hệ chuyển đến Manchester United nhưng huyền thoại bóng đá thế giới người Pháp này thừa nhận rằng ông đã nhắm đến công việc ở đội tuyển Pháp khi có cơ hội. Zidane chính thức xác nhận trở lại làm HLV nhưng MU dường như đã hết cơ hội.

Zinedine Zidane đã nói rõ rằng ông "muốn trở thành HLV trưởng của đội tuyển Pháp một ngày nào đó" khi ông hướng tới việc trở lại băng ghế huấn luyện kể từ sau khi chia tay Real Madrid, đội bóng duy nhất ông làm HLV trưởng đến lúc này.

Zidane là HLV người Pháp duy nhất trong lịch sử giành chức vô địch Champions League ba lần liên tiếp, khi ông dẫn dắt Los Blancos từ năm 2016 đến năm 2018, và sau đó trở lại lần thứ hai, nhưng đã thất nghiệp kể từ năm 2021.

Vị trí HLV trưởng đội tuyển Pháp sẽ bị bỏ trống sau World Cup 2026, và biểu tượng của Les Blues Zidane đã nói rõ rằng việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia nằm trong tầm ngắm của ông. Didier Deschamps đã xác nhận ông sẽ từ chức HLV trưởng tuyển Pháp sau 14 năm dẫn dắt vào mùa hè năm sau.

Zidane chính thức xác nhận trở lại làm HLV nhưng không phải ngay bây giờ, khi ông nhắm đến chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp vào năm sau. ẢNH: EPA

Deschamps và Zidane là thành viên chủ chốt của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998. Deschamps đã trở thành một trong ba người duy nhất vô địch World Cup với cả tư cách cầu thủ và HLV, sau khi dẫn dắt đội tuyển Pháp đến danh hiệu World Cup vào năm 2018. Zidane sẽ có cơ hội trở thành người thứ tư nếu ông tiếp quản vị trí này.

Gần đây, Zidane là khách mời tại Festival dello Sport ở Trento và tuyên bố: "Tôi chắc chắn sẽ trở lại làm HLV. Về tương lai, tôi chưa biết. Cảm giác của tôi là tôi muốn được dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong tương lai, mặc dù tôi không có ý nói là ngay bây giờ. Tôi muốn một ngày nào đó, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem".

Zizou trước đây đã được liên hệ với Manchester United, nhưng chưa có lời đề nghị nào từ phía đội chủ sân Old Trafford. Thay vào đó, "quỷ đỏ" đã nhắm đến những cái tên như Erik ten Hag và Ruben Amorim.

Người ta cho rằng hai ứng cử viên chính cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Pháp là Zidane và Thierry Henry - một nhà vô địch World Cup khác năm 1998. Trong những năm gần đây, tuyển Pháp thường lọt vào rất sâu ở các giải đấu lớn, bao gồm bán kết ở kỳ Euro gần nhất và để thua ở trận chung kết World Cup gần đây nhất.

Zidane từng được đồn đoán sẽ gia nhập một CLB cũ khác của ông là Juventus. Gã khổng lồ bóng đá Ý chính là nơi Zidane đã tạo dựng tên tuổi trên đấu trường châu Âu trước khi chuyển đến Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Juventus đã đánh mất vị thế là đội bóng hàng đầu Serie A và trước đó đã bổ nhiệm những cái tên như Igor Tudor và Thiago Motta.

Biểu tượng bóng đá người Pháp Zidane vẫn chưa chắc chắn liệu ông có đến Turin làm HLV hay không. "Tôi không biết. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây, tôi đã có những lựa chọn khác", Zidane chia sẻ, "Juventus sẽ luôn ở trong tim tôi, nơi đã cho tôi rất nhiều điều ngay từ ngày đầu khi tôi đến đó, còn tương lai thì tôi không biết".