Chủ nhà chơi tiểu xảo trước trận chung kết bảng 13/10/2025 11:26

Sáng sớm ngày 15-10, vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra 2 trận đấu nảy lửa, hai trận chung kết bảng quyết định hai chiếc vé đi World Cup 2026. Bảng A, chủ nhà Qatar đá chung kết bảng với UAE (0 giờ ngày 15-10 sân Jassim Bin Ahmad). Bảng B, đội khách Iraq đá chung kết bảng với chủ nhà Saudi Arabia (1 giờ 45 ngày 15-10, sân King Abdullah Sport City).

Có điều những trận “derby Trung Đông” này hai đội chủ nhà đều chơi... tiểu xảo. Qatar chỉ cung cấp 8% vé cho fan UAE. Trong khi Saudi Arabia chỉ bán 12% vé vào sân cho fan Iraq. Từ ngày Iraq bước vào vòng Play off đến nay, fan Iraq liên tục kéo sang Saudi Arabia rất đông và lượng fan Iraq sẽ tiếp tục đổ về sân Jeddah.

Trận chung kết bảng A, fan của UAE bị Qatar hạn chế, chỉ 8% số vé bán ra. Ảnh: I.T

Tuy nhiên số vé giới hạn đã hết sạch dành cho những fan đội khách mua sớm rồi. Fan các đội khách như UAE, Iraq chỉ có thể kéo đến những quảng trường nơi đặt những màn hình lớn để xem và cổ vũ thôi.

Hồi VCK Asian Cup 2019 tại UAE, khi đó Qatar và UAE có nhiều bất đồng, đóng băng ngoại giao, dẫn đến UAE hạn chế bán vé cho fan Qatar, trước đó UAE cũng hạn chế tối đa cấp thị thực cho fan Qatar. Một số fan quốc gia lân cận đã đứng về Qatar quyết vào sân ủng hộ cho Qatar. Thật vậy tại bán kết, Qatar đánh bại UAE 4-0, vào chung kết. Qatar thắng luôn Nhật Bản 3-1 để vô địch Asian Cup 2019.

Bây giờ, Qatar lại có dịp trả đũa mà fan UAE có lẽ chỉ biết “ngậm bồ hòn” mà thôi. Qatar chỉ bán 8% vé vào sân Jassim Bin Ahmad cho fan UAE. Báo chí UAE không tỏ ra cay cú về chuyện này vì họ cũng từng chơi tiểu xảo với Qatar 5 năm về trước, nên bây giờ đành phải chịu.

Fan UAE tràn ngập đường phố ở Qatar trước trận chung kết bảng A. Ảnh:G.N

Trong khi đó, Saudi Arabia giới hạn fan Iraq chỉ nhận được 12% vé vào sân King Abdullah Sport City để cổ vũ đội nhà. Saudi Arabia đưa ra lý do là ưu ái cho fan chủ nhà xem trận đấu mang tính sống còn, quyết định chiếc vé World Cup 2026.

Về tình hình hai bảng trước lượt trận cuối, Saudi Arabia ra quân trận đầu đánh bại Indonesia 3-2, còn Iraq đánh bại Indonesia 1-0. Trận chung kết bảng này, Iraq chỉ có con đường thắng chủ nhà mới lên ngôi nhất bảng. Trong khi Saudi Arabia chỉ cần hòa là nhất bảng B.

Với bảng A, chủ nhà Qatar ra quân trận đầu để “kèo dưới” Oman cầm hòa 0-0. Trong khi UAE đã đánh bại Oman 2-1. Gặp chủ nhà Qatar, UAE chỉ cần hòa là lên ngôi nhất bảng có tấm vé đi World Cup 2026.

Fan Iraq cũng bị chủ nhà Saudi Arabia hạn chế vào xem cổ vũ cho đội nhà ở trận chung kết bảng B. Ảnh: I.N

Trong lịch sử, UAE từng một lần dự World Cup 1990 tại Ý, còn Qatar từng là chủ nhà World Cup 2022 đá ba trận vòng bảng toàn thua. Nhưng Qatar hiện nay là nhà đương kim vô địch Asian Cup (2019 và 2023).

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự World Cup 2026. Trong khi đó, hai đội nhì của hai bảng đấu này sẽ tiếp tục đá Play off trên sân nhà và sân khách vào tháng 11, đội thắng sẽ tiếp tục đi đá Play off liên khu vực để tranh vé đến Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau.