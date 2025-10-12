Son Heung-min đi vào lịch sử trong ngày buồn của đội tuyển Hàn Quốc 12/10/2025 12:23

(PLO)- Ngôi sao Son Heung-min tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng ở đội tuyển Hàn Quốc khi chính thức trở thành cầu thủ nam ra sân nhiều nhất trong lịch sử, nhưng anh cùng các đồng đội đã thua tan nát.

Tiền đạo 32 tuổi Son Heung-min vẫn thể hiện tinh thần lãnh đạo đáng khâm phục trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc, dù cột mốc vĩ đại của anh bị phủ bóng bởi thất bại 0-5 trước Brazil ngay trên sân nhà.

Sân vận động World Cup Seoul chật kín khán giả khi đội tuyển Hàn Quốc tiếp đón Brazil trong trận giao hữu quốc tế được chờ đợi. Son Heung-min, với chiếc băng đội trưởng quen thuộc, có lần thứ 137 khoác áo đội tuyển quốc gia, chính thức vượt qua kỷ lục đồng hạng trước đó của hai huyền thoại Hong Myung-bo hiện là HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc và Cha Bum-kun, biểu tượng bóng đá châu Á thập niên 1980.

Cột mốc này đưa Son trở thành cầu thủ nam thi đấu nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, một thành tựu mà ngay cả những huyền thoại lừng danh của xứ Kim chi cũng phải nghiêng mình thán phục.

Son Heung-min vượt qua kỷ lục của chính HLV Hong Myung-bo trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: EPA.

Thế nhưng, niềm vui lịch sử của Son bị che phủ bởi cơn ác mộng trước Brazil. Đội tuyển xứ Samba hạng 6 thế giới thi đấu vượt trội và áp đảo hoàn toàn. Hàn Quốc chỉ tung ra được một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút, trong khi Brazil liên tục dội bom khung thành và rời sân với chiến thắng 5-0. Dẫu vậy, trong nỗi thất vọng, Son Heung-min vẫn đầy trách nhiệm khi anh không đổ lỗi, không né tránh, mà thay vào đó là lời khích lệ gửi đến toàn đội.

“Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, ai cũng nghĩ chúng tôi đã chơi tệ. Nhưng với tư cách là một cầu thủ, tôi thấy mọi người đã chiến đấu hết sức mình”, Son chia sẻ sau trận đấu, “Tôi nói với các đồng đội rằng điều quan trọng là phải duy trì tinh thần chiến đấu. Chúng tôi phạm sai lầm và phải học cách khắc phục, nhưng tôi tự hào vì tinh thần và thái độ của đội”.

Cầu thủ đang khoác áo Los Angeles FC tại Major League Soccer (giải Nhà nghề Mỹ - MLS) cũng nhấn mạnh rằng thất bại này là bài học quý giá, đặc biệt với các cầu thủ trẻ, những người lần đầu tiên chạm trán với một đội tuyển có đẳng cấp và đẳng đội hình hùng hậu như Brazil.

Son cùng đồng đội đã thua tuyển Brazil 0-5 ở trận giao hữu cuối tuần này. Ảnh: EPA.

“Khi gặp những đối thủ hàng đầu thế giới, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến bàn thua. Tôi hy vọng các đồng đội trẻ sẽ rút ra được điều đó”, Son nói, “Tôi không muốn ai trong chúng tôi gục ngã sau trận đấu này. Khi còn trẻ, tôi cũng từng tự trách mình sau những trận thua, thay vì học hỏi từ chúng. Nhưng giờ tôi hiểu, điều quan trọng là phải đứng dậy nhanh chóng”.

Thất bại nặng nề trước Brazil cũng không thể làm lu mờ phong độ chói sáng của Son trong thời gian gần đây. Kể từ khi gia nhập LAFC hồi đầu tháng 8, anh đã thi đấu bùng nổ tại giải MLS với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận. Đặc biệt, Son đang có chuỗi phong độ hủy diệt khi ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất, cho thấy anh vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn đỉnh cao mà người hâm mộ từng thấy khi anh còn thi đấu tại Tottenham Hotspur.

Trên bình diện đội tuyển, ngôi sao Son Heung-min hiện sở hữu 53 bàn thắng, chỉ còn kém Cha Bum-kun đúng 5 bàn để san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Hàn Quốc. Với phong độ ổn định và khát khao chinh phục không ngừng, việc anh vượt qua kỷ lục này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngôi sao người Hàn Quốc tỏa sáng ở giải đấu Mỹ, sau khi rời Anh. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi về cảm xúc trong ngày phá kỷ lục ra sân trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc, chân sút này bộc bạch: “Tôi thật sự biết ơn vì được đồng đội và người hâm mộ ủng hộ trong ngày đặc biệt này. Đây là một vinh dự to lớn. Nhưng vì kết quả không tốt, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn là vui”. Cách nói của Son cho thấy đẳng cấp của một thủ lĩnh thực thụ, người luôn đặt tập thể lên trên danh hiệu cá nhân.

HLV Hong Myung-bo, người từng cùng Son chia sẻ kỷ lục 136 lần ra sân, cũng dành lời khen ngợi cho học trò: “Son là cầu thủ vĩ đại, cậu ấy cũng là tấm gương về tinh thần chuyên nghiệp và cống hiến. Không nhiều người có thể duy trì phong độ và đam mê ở cấp độ này trong hơn một thập kỷ”.

Chân sút Hàn Quốc giành nhiều thành tựu cá nhân khi còn chơi cho Tottenham. Ảnh: EPA.

Đối với người hâm mộ đội tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min là hình ảnh đại diện cho lòng tự hào dân tộc. Từ những ngày đầu ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2010, cậu bé 18 tuổi khi ấy giờ đã trở thành người gánh vác hy vọng của cả một nền bóng đá. Và dù thất bại trước Brazil là cú ngã đau, Son vẫn thể hiện tinh thần đáng khâm phục của một người thủ lĩnh, bình tĩnh và luôn hướng về phía trước.

Trận đấu này có thể khép lại bằng tỷ số đáng quên, nhưng với Son Heung-min, đây vẫn là một đêm lịch sử, nơi anh ghi thêm một cột mốc huy hoàng vào hành trình sự nghiệp rực rỡ, đồng thời cho thấy tinh thần của “Chiến binh Taegeuk” sẽ không bao giờ khuất phục.