Sự thật đáng buồn về đội tuyển Indonesia sau thất bại cay đắng 13/10/2025 12:29

(PLO)- 3 sự thật đáng buồn về đội tuyển Indonesia sau khi bị Iraq đánh bại và tan vỡ giấc mơ giành vé tham dự World Cup 2026.

Tờ Bola (Indonesia) vừa đưa ra ba sự thật thú vị sau thất bại của đội tuyển Indonesia trước Iraq ở bảng B, vòng loại thứ tư (vòng play-off) World Cup 2026. Chiến dịch giành vé dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia đã kết thúc trong cay đắng với 2 trận toàn thua ở vòng play-off trước chủ nhà Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1). Đội bóng của Patrick Kluivert đã không thể hoàn thành giấc mơ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm tới tại Mỹ, Mexico và Canada dù họ tốn rất nhiều tiền của nhập tịch hàng loạt cầu thủ di sản.

Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia đứng thứ ba bảng B vòng play-off World Cup 2026 với 0 điểm. Họ xếp sau Saudi Arabia và Iraq, cả hai hiện đều có 3 điểm và sẽ đá trận quyết định vào ngày 15-10 để tranh suất duy nhất của bảng đấu dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tờ Bola đã điểm qua 3 sự thật đáng buồn về đội bóng của HLV Patrick Kluivert ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) vẫn "dưới trình" so với Iraq. ẢNH: AFC

Thành tích đối đầu kém cỏi

Đội tuyển Indonesia không phải là đối thủ dễ chơi sau khi họ nhập tịch hàng loạt cầu thủ chất lượng. Nhưng Iraq của HLV Graham Arnold đã cho thấy mình là khắc tinh của tuyển Indonesia.

Nhìn vào số liệu thống kê của Lapangbola, Indonesia kiểm soát bóng 55%, so với 45% của Iraq. Thất bại này càng làm trầm trọng thêm thành tích đối đầu của đội tuyển Indonesia trước Iraq. Trong 15 lần gặp nhau, "Những chú sư tử Lưỡng Hà" đã thắng 10 lần, trong khi "Garuda" chỉ thắng hai lần và hòa ba lần.

Những giọt nước mắt tiếc nuối

Việc không thể giành vé tham dự World Cup 2026 là một đòn giáng mạnh vào đội tuyển Indonesia. Nhiều cầu thủ thậm chí đã bật khóc ngay khi còn trên sân, bao gồm Calvin Verdonk và Thom Haye.

Camera ghi lại cảnh Haye khóc nức nở không ngừng sau khi trọng tài người Trung Quốc Ma Ning thổi còi kết thúc trận đấu. Khuôn mặt anh tràn ngập nỗi buồn và tiếc nuối vì Indonesia chỉ thua Saudi Arabia và Iraq trong những "khoảnh khắc"..

Tương tự, Jay Idzes, Miliano Jonathans, Kevin Diks và Ole Romeny cũng tỏ ra buồn bã và thất vọng sâu sắc. Điều này cũng dễ hiểu, bởi các cầu thủ nhập tịch này chắc chắn muốn mang đến cho Indonesia kết quả tốt nhất có thể.

Chỉ ghi được một bàn thắng từ quả phạt đền

Với kết quả này, đội tuyển Indonesia đã trải qua hai trận play-off mà không ghi được bàn thắng nào từ các tình huống bóng sống. Indonesia thực sự đã rất chật vật trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương. Cả hai bàn thắng của Indonesia đều đến trong trận thua Saudi Arabia 2-3 và đều trên chấm phạt đền, do Kevin Diks thực hiện.

Trong khi đó, trước Iraq, Indonesia đã không thể xuyên thủng lưới đối phương. Về cơ hội ghi bàn, theo thống kê của Lapangbola, thầy trò HLV Patrick Kluivert có tổng cộng chín cú sút, trong đó có một cú trúng đích.