Antony tiết lộ người muốn anh ở lại MU 13/10/2025 11:59

(PLO)- Antony tiết lộ người muốn anh ở lại MU và đó là một tân binh của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Antony đã cởi mở chia sẻ về việc rời MU và tiết lộ rằng một tân binh tại Old Trafford muốn anh ở lại CLB. Antony tiết lộ người muốn anh ở lại MU chính là tân binh Cunha. Đây là điều không ngạc nhiên vì cả hai đều là người Brazil và chơi chung ở đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ cánh Antony của Manchester United tiết lộ rằng đồng hương người Brazil Matheus Cunha đã nài nỉ anh ở lại Old Trafford trước khi anh chuyển đến Real Betis. Antony là bản hợp đồng đình đám của Erik ten Hag tại "quỷ đỏ", nhưng màn trình diễn của Antony không xứng đáng với mức giá 85 triệu bảng Anh mà Manchester United bỏ ra chiêu mộ anh từ Ajax.

Khi Ten Hag bị MU sa thải vào tháng 10 năm 2024 thì quãng thời gian của Antony tại Old Trafford cũng kết thúc. Sự xuất hiện của Ruben Amorim khiến Antony không còn tương lai tại MU, bởi đội hình mới của MU không phù hợp với các cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Đến tháng 1, Amorim đẩy Antony tới Real Betis theo hợp đồng cho mượn và điều này đã hồi sinh sự nghiệp của ngôi sao người Brazil. Antony ghi chín bàn thắng và có năm pha kiến ​​tạo tại Tây Ban Nha, góp công giúp Real Betis lọt vào trận chung kết Conference League nhưng thua Chelsea.

Antony tiết lộ người muốn anh ở lại MU là đồng đội ở tuyển Brazil Cunha. ẢNH: EPA

Vào cuối mùa giải, Antony trở lại Manchester và nói với CLB rằng anh muốn ra đi. Tuy nhiên, Antony tiết lộ rằng Cunha, người đã đến MU từ Wolverhampton Wanderers vào đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, đã khuyến khích người đồng hương Brazil ở lại để chiến đấu.

"Matheus Cunha muốn tôi chơi cùng anh ấy ở Manchester United, nhưng tình hình lúc đó đã rất khó khăn", Antony chia sẻ với tờ AS (Tây Ban Nha), "Tôi rất quý mến anh ấy".

Có lúc, việc Antony rời MU dường như không chắc chắn, nhưng cuối cùng một thỏa thuận đã đạt được với Real Betis. Trong khi các cuộc đàm phán với đội bóng La Liga đang diễn ra , Antony buộc phải tập luyện riêng tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Nhìn lại tình huống đó, Antony nói thêm: "Tôi không nói chuyện nhiều với HLV Ruben Amorim, cũng không có nhiều liên lạc. Quyết định để tôi tập luyện riêng của ông ấy là điều hiển nhiên, nhưng tôi phải tôn trọng quyết định đó. Hôm nay tôi ổn. Tôi đã chăm sóc bản thân bằng cách tập luyện chăm chỉ mặc dù phải xa nhà. Sau ba tháng, tôi đã chơi trọn vẹn 90 phút và đó là kết quả của những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra".

Kể từ khi trở lại Tây Ban Nha và chính thức gia nhập Real Betis trong hợp đồng dài hạn, Antony đã ghi một bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo trong trận đấu mà Real Betis hòa 2-2 với Nottingham Forest tại Europa League.