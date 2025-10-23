HLV Shin Tae-yong, Kiatisak vào “tầm ngắm” tuyển Thái Lan 23/10/2025 14:03

(PLO)- HLV Shin Tae-yong với chiến tích biến tuyển Đức thành cựu vô địch World Cup khiến Thái Lan rất muốn có ông.

Tuyển Thái Lan sau khi sa thải HLV Masatada Ishii đã đưa HLV Anthony Hudson lên nắm ghế tạm thời. Tuy nhiên HLV Shin Tae-yong, Kiatisak, Tawan,... đang nằm trong “tầm ngắm” của tuyển Thái Lan.

Hiện nay Ban chuyên môn của LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang nhắm đến nhiều cái tên trong đó có cựu HLV tuyển Hàn Quốc, Indonesia là Shin Tae-yong, Sasom Pobrasert (CLB Prachuap), HLV Kiatisak, HLV Tawan Sripan đang dẫn dắt Bangkok Utd, đồng đội cùng thế hệ với Kiatisak.

Báo chí Thái Lan khi nhắc đến Shin Tae-yong đã nói về chiến tích lừng lẫy nhất là dẫn tuyển Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2018 ở Nga, khi đó Đức là nhà đương kim vô địch World Cup (2014), khiến Đức trở thành cựu vô địch và chia tay World Cup 2018 ngay sau vòng bảng.

HLV Shin Tae-yong là ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan. Ảnh:Bola

Còn HLV Anthony Hudson hiện nay chỉ tạm thời ngồi ghế nóng do HLV Masatada Ishii để lại. HLV Anthony Hudson từng làm HLV trưởng Bahrain và New Zealand, trước đây ông cũng từng dẫn dắt CLB Pathum Utd của Thái Lan, còn hiện nay ông là giám đốc kỹ thuật của FAT.

HLV Anthony Hudson sẽ có cơ hội thể hiện khi ông được giao nhiệm vụ dẫn tuyển Thái Lan đá giao hữu với tuyển Singapore vào ngày 13-11 tới, sau đó dẫn tuyển Thái Lan sang Sri Lanka đá lượt trận thứ 5 bảng D vòng loại Asian Cup 2027.

Một diễn tiến khác cho biết, HLV Shin Tae-yong cũng đã bật tín hiệu đèn xanh” sẵn sàng quay lại để dẫn dắt lại tuyển Indonesia thay HLV Patrick Kluivert. Shin Tae-yong đã có những lời lẽ đẹp về đội tuyển Indonesia rằng, đội tuyển Indonesia rất sáng cửa góp mặt ở World Cup 2030.

Nếu “gật” với đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong sẽ bắt tay vào việc, trong đó tiếp tục phần công sức của ông là đưa đội tuyển Indonesia vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, cũng là chiếc vé dự VCK Asian Cup 2027.