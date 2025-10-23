U-22 Việt Nam đụng độ ‘thuốc thử’ cực mạnh trước SEA Games 33 23/10/2025 13:19

(PLO)- Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển U-22 Việt Nam có dịp “thử lửa” tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) với các đối thủ rất mạnh.

Giải bóng đá quốc tế tại Trung Quốc là một trong những cuộc chơi giao hữu quốc tế quan trọng nhất của năm, mang đến cơ hội quý báu để tuyển U-22 Việt Nam rèn luyện, đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào mục tiêu lớn tại SEA Games 33.

Giải CFA Team China Panda Cup 2025 khai diễn từ ngày 12 đến ngày 18-11, quy tụ bốn đội tuyển U-22 hàng đầu châu lục gồm chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam. Cả bốn đều được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, trình độ chiến thuật cũng như khả năng cạnh tranh. Việc bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục nhận lời mời tham dự giải đấu lần thứ ba liên tiếp cho thấy sự tín nhiệm và đánh giá cao của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong lần tham dự gần nhất vào tháng 3-2025, các cầu thủ trẻ Việt Nam để lại ấn tượng tích cực khi bất bại cả ba trận đấu. Dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, Việt Nam đã hòa U-22 Hàn Quốc 1-1, cầm chân U-22 Uzbekistan 0-0 và chia điểm với chủ nhà U-22 Trung Quốc bằng tỷ số 1-1, qua đó giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ dốc hết sức chơi ở Panda Cup để trụ lại đội hình tham dự SEA Games 33 vào cuối năm. Ảnh: CCT.

Ngoài thành tích tập thể đáng khích lệ, thủ môn Cao Văn Bình còn được Ban tổ chức bình chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải, một phần thưởng xứng đáng cho phong độ ổn định và khả năng phản xạ ấn tượng của người gác đền trẻ tuổi này.

Lần trở lại Panda Cup 2025 mang nhiều ý nghĩa quan trọng, là dịp cho U-22 Việt Nam rèn giũa chuyên môn trong chiến lược chuẩn bị dài hạn. Giải đấu diễn ra trong bối cảnh các đội tuyển U-22 châu Á đang ráo riết chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Vì thế, các trận đấu tại Panda Cup là những màn cọ xát chất lượng để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Với đội tuyển U-22 Việt Nam, đây là một cơ hội quý báu để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình, đánh giá phong độ của những gương mặt trẻ mới nổi, đồng thời hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật hướng tới mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 33.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sau chuyến tập huấn Qatar là nhập cuộc giao hữu quốc tế tại Trung Quốc với những "thuốc thử" nặng đô. Ảnh: CCT.

Việc được cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu Á như Hàn Quốc và Uzbekistan giúp cầu thủ trẻ Việt Nam bồi dưỡng thêm kinh nghiệm thi đấu, cải thiện thể lực, khả năng tranh chấp và tính kỷ luật chiến thuật, những yếu tố chủ yếu cho thành công ở đấu trường khu vực. Bên cạnh đó, việc đối đầu với đội Trung Quốc dưới sức ép của khán giả chủ nhà cũng giúp các cầu thủ làm quen với không khí bóng đá quốc tế.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 11, trùng thời điểm tập trung của đội tuyển quốc gia trong kỳ FIFA Days. Ban huấn luyện dự kiến sẽ công bố danh sách triệu tập gồm những cầu thủ nổi bật đang thi đấu tại V-League và hạng Nhất quốc gia, cùng một số gương mặt đang được đào tạo ở các trung tâm quen thuộc.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U-22 Việt Nam sẽ mang đến những màn trình diễn tích cực tại Panda Cup 2025, trước khi gánh vác trọng trách chinh phục đỉnh cao tại SEA Games 33 vào cuối năm nay ở Thái Lan.