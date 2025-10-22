Đội bóng đến từ Úc Macarthur FC dè chừng ngoại binh của CLB Công an Hà Nội 22/10/2025 16:09

Cả hai CLB Công an Hà Nội và đại diện của Úc ở cuộc chơi AFC Champions League Two đều thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm để khởi đầu thuận lợi tại bảng đấu được đánh giá là khó lường.

Một ngày trước khi bóng lăn, HLV Alexandre Polking khẳng định CLB Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho một trận cầu quan trọng và chơi với mục tiêu rõ ràng: “Chúng tôi đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây là trận đấu bản lề trong hành trình chinh phục AFC Champions League Two. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Về lực lượng, chiến lược gia người Đức gốc Brazil tiết lộ: “Rất tiếc khi Bùi Hoàng Việt Anh không thể góp mặt do chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi có đội hình đủ chiều sâu, nhiều phương án thay thế tốt. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ cả về chiến thuật lẫn thể lực”.

HLV Polking tự tin giúp các học trò giành 3 điểm trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: CCT.

Đánh giá về đối thủ, ông Polking cho biết đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Macarthur FC: “Họ là đội bóng mạnh, có tốc độ và thể hình tốt, đặc biệt tấn công biên rất hiệu quả. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, tôi đã trao đổi với Stephan Mauk, cậu ấy từng khoác áo Macarthur nên cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Chúng tôi đã xem lại các trận gần đây của họ để lên phương án đối phó. Sân nhà Hàng Đẫy sẽ là lợi thế lớn giúp chúng tôi tự tin triển khai lối chơi”.

CLB Công an Hà Nội là một trong hai đại diện của Việt Nam tại đấu trường châu lục, bên cạnh nhà đương kim vô địch V-League Nam Định. Không chỉ tham dự AFC Champions League Two, đội bóng ngành Công an còn đang góp mặt ở V-League, Cúp Quốc gia nên buộc phải có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự.

HLV Polking chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh ở mọi đấu trường, không bỏ qua bất kỳ giải nào. Việc tham dự cùng lúc 4 giải khiến khâu xoay tua lực lượng cực kỳ quan trọng. Nhờ có đội hình đồng đều, chúng tôi có thể duy trì phong độ ổn định. Ở đấu trường quốc tế, số lượng ngoại binh được phép sử dụng nhiều hơn, vì vậy tôi tin CLB Công an Hà Nội có thể phát huy tối đa sức mạnh”.

Macarthur FC là đội bóng mạnh đang chơi ở giải vô địch quốc gia Úc. Ảnh: CCT.

Trung vệ Hugo Gomes khẳng định toàn đội đang tràn đầy quyết tâm: “Bảng đấu của chúng tôi rất khó, nhưng mục tiêu vẫn là chiến thắng. Chúng tôi tập luyện chăm chỉ, sẵn sàng chiến đấu để giữ 3 điểm ở lại Hàng Đẫy”.

Phía bên kia, Macarthur FC đến từ A-League, cũng thể hiện sự tôn trọng đối thủ. HLV Mile Sterjovski thừa nhận ông ấn tượng với lối chơi của chủ nhà: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ qua hai trận gần đây. Họ thi đấu hiện đại, phát triển bóng từ tuyến dưới, kết hợp tốt giữa hàng thủ và hàng tiền vệ. Họ sở hữu nhiều cầu thủ nước ngoài chất lượng, có thể tạo đột biến bất kỳ lúc nào, vì vậy chúng tôi phải hết sức cảnh giác”.

Khi được hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía chủ nhà, HLV Sterjovski nêu tên Stephan Mauk, người từng thi đấu tại Úc: “Tôi biết rõ khả năng của Mauk. Cậu ấy là cầu thủ thông minh, di chuyển linh hoạt và có thể tạo ra sự khác biệt”.

Đội chủ sân Hàng Đẫy có nhiều cơ hội chiến thắng đại diện bóng đá Úc. Ảnh: CCT.

Tiền vệ Anthony Caceres của Macarthur FC cũng tỏ ra hào hứng khi sắp tái ngộ người đồng hương: “Tôi và Stephan Mauk từng nhiều lần đối đầu tại A-League. Anh ấy là cầu thủ rất chuyên nghiệp, luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm. Tôi mong được gặp lại anh ấy trên sân”.

Trận đấu giữa chủ sân Hàng Đẫy và Macarthur FC được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cặp đấu cân bằng và đáng chú ý nhất lượt trận đầu tiên của bảng. CLB Công an Hà Nội có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, trong khi Macarthur FC sở hữu thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội.

Cả hai đội đều hướng đến chiến thắng để tạo đà thuận lợi trong hành trình chinh phục AFC Champions League Two 2025-2026, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một màn so tài hấp dẫn, kịch tính và giàu chuyên môn.