Nhà vô địch V-League muốn gây ‘địa chấn’ ở Nhật 22/10/2025 06:39

(PLO)- Trước thềm đại chiến với Gamba Osaka tại lượt trận thứ ba bảng F cuộc chơi AFC Champions League Two 2025-2026, HLV Vũ Hồng Việt cùng nhà vô địch V-League Nam Định đã bày tỏ quyết tâm cao độ giành điểm tuyệt đối.

Nhà vô địch V-League đặt mục tiêu gây nên bất ngờ ngay trên đất Nhật khi đụng độ CLB chủ nhà Gamba Osaka, nhằm khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục. Sau hai trận mở màn bảng F, cả hai đội Nam Định và Gamba Osaka đều giành trọn 6 điểm khiến cho cuộc chạm trán giữa họ rất nóng bỏng.

Quyết tâm của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt

Giới chuyên môn nhận định chuyến làm khách Nhật Bản là thử thách cực lớn cho nhà vô địch V-League Nam Định, khi đội Gamba Osaka sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và đang có phong độ cao tại J-League. Tuy nhiên, với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý và tinh thần chiến đấu máu lửa, Nam Định có thể tạo nên bất ngờ với đội hình mạnh mẽ nhờ các ngoại binh chất lượng.

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Trận đấu ở Nhật có ý nghĩa rất quan trọng, bởi cả Nam Định và Gamba Osaka đều toàn thắng hai lượt trận đầu tiên. Cuộc đối đầu này sẽ quyết định ngôi đầu bảng, và Nam Định cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất”.

Nam Định có 2 trận toàn thắng ở AFC Champions League Two 2025-2026. Ảnh: CCT.

Nhà cầm quân trẻ sinh năm 1979 cũng tỏ ra ấn tượng với lối chơi của đối thủ: “Gamba Osaka là đội bóng mạnh, đặc biệt ở tuyến giữa có hai tiền vệ trung tâm chơi rất cơ động và thông minh. Ngoài ra, tiền đạo mang áo số 7 của họ là mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm mà chúng tôi phải đặc biệt cảnh giác. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Nam Định sẽ không đến đây chỉ để chơi phòng ngự”.

Dù đánh giá cao chủ nhà đến từ J-League 1, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định đội bóng thành Nam đủ bản lĩnh để gây khó khăn cho đại diện Nhật Bản. Ông nhấn mạnh rằng tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến đấu chính là sức mạnh lớn nhất của Nam Định tại đấu trường châu Á.

Trung vệ đội trưởng Lucas Alves từng có nhiều năm thi đấu ở Nhật cũng hạ quyết tâm: “Chúng tôi tôn trọng Gamba Osaka nhưng không e ngại. Tôi biết các đội bóng ở J-League luôn sở hữu kỹ thuật và tốc độ cao. Gamba Osaka cũng vậy. Nhưng chúng tôi từng chạm trán Sanfrecce Hiroshima mùa trước, nên cũng hiểu phần nào cách chơi của các đội Nhật. Sẽ không dễ dàng, nhưng Nam Định chắc chắn chơi hết mình để mang về kết quả tích cực”.

Gamba Osaka có hai trận thắng chủ nhà Thái Lan Ratchaburi 2-0 và thắng khách Eastern FC (Hong Kong) 3-1 để dẫn đầu bảng F. Ảnh: CCT.

Theo Lucas, điểm mạnh của Nam Định nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và tinh thần kỷ luật cao. Anh cho biết toàn đội đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Gamba Osaka, đặc biệt là các pha lên bóng trung lộ, để đưa ra phương án phòng ngự phù hợp.

Chung kết sớm AFC Champions League Two 2025-2026 bảng F

Sau hai lượt trận đầu tiên, Nam Định FC đang là một trong những bất ngờ thú vị của giải đấu. Ở trận mở màn trên sân nhà Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt qua mặt đại diện Thái Lan Ratchaburi với tỷ số 3-1. Tiếp đó, trong chuyến hành quân đến sân của Eastern FC (Hong Kong), đội bóng thành Nam chơi bằng 11 ngoại binh và tiếp tục thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Hansen.

Hai trận thắng liên tiếp giúp Nam Định có trọn 6 điểm, bằng với Gamba Osaka nhưng tạm xếp nhì bảng do kém hiệu số bàn thắng bại. Chính vì thế, cuộc đụng độ trực tiếp lúc 17 giờ, ngày 22-10 (giờ Việt Nam) có tính chất như một trận “chung kết sớm” của bảng F, quyết định đội dẫn đầu và có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock out.

Dù chơi thăng hoa tại đấu trường AFC Champions League Two, nhà vô địch Việt Nam vẫn đang chật vật ở giải trong nước. Ảnh: CCT.

Điều đáng chú ý là trong khi thi đấu thăng hoa tại AFC Champions League Two, nhà vô địch V-League lại đang gặp không ít khó khăn ở sân chơi quốc nội. Sau 7 vòng đấu V-League 2025-2026, nhà đương kim vô địch mới chỉ giành được 7 điểm và đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam thể hiện phong độ thất thường khi thua đến 4 trận, hòa một, thắng hai, và đặc biệt là thiếu sự sắc sảo ở khâu dứt điểm, điều từng là điểm mạnh của họ ở mùa giải trước.

Sự chênh lệch này khiến không ít người hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng duy trì phong độ ổn định của Nam Định. Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng việc thi đấu trên hai mặt trận khiến lịch trình của đội trở nên dày đặc, đồng thời nhiều trụ cột bị quá tải. Ông khẳng định: “Chúng tôi đang điều chỉnh lại chiến thuật và thể lực cho các cầu thủ. Mục tiêu của Nam Định là vừa tiến sâu tại AFC Champions League Two, vừa nhanh chóng cải thiện vị trí tại V-League”.

Trên đất Nhật Bản, toàn đội Nam Định đã có buổi tập làm quen sân Suita City. Các cầu thủ thể hiện sự tập trung cao độ và tinh thần quyết tâm, bởi họ hiểu rằng chỉ cần một kết quả hòa cũng đủ giúp đội tiếp tục duy trì lợi thế trước cuộc tái đấu lượt về. Với tinh thần quả cảm, chiến thuật hợp lý và niềm tin từ người hâm mộ, nhà vô địch Việt Nam có khả năng tạo nên một “cơn địa chấn” ngay trên đất Nhật.