HLV Indra Sjafri lên kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch bóng đá SEA Games 20/10/2025 13:48

(PLO)-HLV Indra Sjafri nói rằng, Indonesia ở bảng có 4 đội tại SEA Games 33 nên cần phải nghiên cứu kỹ.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm 3 bảng đấu bóng đá nam SEA Games, HLV Indra Sjafri của nhà đương kim vô địch Indonesia đã lên ngay phương án của mình. Thầy trò HLV Indra Sjafri của Indonesia không giấu tham vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.

HLV Indra Sjafri nói, tháng 11, toàn đội U-23 Indonesia sẽ có một đợt tập trung chính để qua đó tập luyện hoàn thiện thêm các mảng, miếng, con người, thực thi các ý đồ chiến thuật. Sau khi có kết quả bốc thăm SEA Games 33, Indonesia rơi vào bảng C cùng Philippines, Myanmar và Singapore. Đây là bảng đấu duy nhất trong 3 bảng có bốn đội.

HLV Indra Sjafri không giấu tham vọng bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 33. Ảnh:Bola

HLV Indra Sjafri nói với báo chí Indonesia, vì U-23 Indonesia ở bảng có 4 đội nên lịch thi đấu là rất quan trọng, khi bóng đá SEA Games luôn có lịch thi đấu dày hơn. Đã vậy Indonesia lại nằm ở bảng C, bảng cuối cùng nên sẽ có thiệt thòi về số ngày nghỉ so với bảng A và B, mỗi bảng chỉ 3 đội.

Vì thế, HLV Indra Sjafri khẳng định việc nắm được lịch đấu là điều rất quan trọng. Sau đó, U-23 Indonesia sẽ tìm hiểu lối chơi, đặc trưng của các đội trong bảng mà ông Sjafri cho là không hề có đội yếu.

HLV Indra Sjafri lập luận rằng, U-23 Philippines thể hiện rất tốt hồi giải U-23 Đông Nam Á (vào bán kết thua Việt Nam 1-2), Myanmar là đội có lối chơi rất kỹ thuật, nhiều cá nhân trưởng thành và tuân thủ đấu pháp rất tốt. Singapore cũng có những tiến bộ trong lối chơi, điều mà ông đã thấy khi họ tham gia vòng loại châu Á.

Nghiên cứu bảng C và lịch đấu là điều hết sức quan trọng, HLV Indra Sjafri cho biết.

U-23 Singapore tham dự vòng loại U-23 châu Á hồi tháng 9 tại Việt Nam cùng với Yemen và Bangladesh. Tại đó, U-23 Việt Nam thắng khó Singapore 1-0.

Tại SEA Games 33 vào cuối năm nay ở Thái Lan, U-23 Indonesia đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch mà họ làm được tại SEA Games 32 khi đánh bại Thái Lan ở chung kết.