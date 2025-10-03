Tiếc cho tuyển U-23 Indonesia không thể chơi vòng chung kết châu Á 03/10/2025 18:52

(PLO)- Đội tuyển U-23 Indonesia có chất lượng cầu thủ rất tốt, đồng đều nhưng không thể góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á như bóng đá trẻ Việt Nam hay Thái Lan. Vì đâu?

Cả đội tuyển U-23 Indonesia,Thái Lan và Việt Nam đều làm bảng trưởng vòng loại U-23 châu Á, nhưng cuối cùng bóng đá trẻ xứ vạn đảo không thể đi tiếp một cách đầy nuối tiếc.

Cần biết tuyển U-23 Indonesia là đương kim hạng tư châu Á, vô địch SEA Games 32, á quân U-23 Đông Nam Á nhưng cuối cùng đành nằm nhà xem những đối thủ từng chạm trán với mình ở đấu trường khu vực thi đấu vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1-2026 tại Saudi Arabia.

Đội tuyển U-23 Indonesia (trắng) có chất lượng cầu thủ không yếu, nhưng liên tục biến động ở chiếc ghế HLV trưởng dẫn đến thành tích thất thường. Ảnh:Bola

Hơn một năm về trước, thầy trò HLV Shin Tae-yong của tuyển U-23 Indonesia vào bán kết U-23 châu Á, trong trận tranh hạng ba mà đội thắng sẽ có vé đi Olympic Paris 2024.. Tuy nhiên đội tuyển U-23 Indonesia đã thua Iraq 1-2 và mất vé chính thức đi Paris dự thế vận hội.

Nhưng cơ hội chưa hẳn qua đi, tuyển U-23 Indonesia tiếp tục bay đến Paris đá play off với Zambia để tranh vé vớt, nhưng cuối cùng cũng thua 0-1 và trắng tay.

Tại vòng loại U-23 châu Á vừa qua, tuyển U-23 Indonesia được đá sân nhà cùng với các đội Hàn Quốc, Lào và Macau. Thế nhưng thầy trò HLV Gerald Vanenburg chỉ thắng được Macau 5-0, hòa Lào 0-0 và thua Hàn Quốc 0-1. Chỉ có 4 điểm, đội tuyển U-23 Indonesia không có nổi tấm vé vớt.

HLV I.Sjafri sẽ quay lại dẫn dắt U-23 Indonesia dự SEA Games 33 sau khi ông Gerald Vanenburg thất bại ở giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á. Ảnh: Bola

Nhà đương kim vô địch SEA Games, hạng tư châu Á, á quân U-23 Đông Nam Á đau nhất là ở trận không thể thắng được Lào dẫn đến thất thế trong việc tranh vé vớt.

Thực ra ngay sau khi tuyển U- 23 Indonesia thua U-23 Việt Nam 0-1 ở chung kết giải U-23 Đông Nam Á, chỉ sau vài ngày Ban chấp hành LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết, HLV Gerald Venenburg không cầm quân U-23 đá SEA Games mà chọn lựa thầy nội. Danh sách gồm 3 người, và cuối cùng PSSI đã tiếp tục chọn HLV Indra Sjafri dẫn dắt.

HLV Indra Sjafri cũng là người giúp tuyển U-22 Indonesia vào chung kết SEA Games 2019 thua Việt Nam 0-3, rồi vào chung kết SEA Games 32 thắng Thái Lan trong trận đấu tại sân Olympic Phnom Penh với kịch tính ở cuối trận, cả hai đội ẩu đả nhau tơi bời.

Đáng chú ý thành tích của bóng đá trẻ Indonesia vài năm trở lại đây tốt như thế, nhưng cuối cùng lại phải ở nhà xem những người bạn cùng tuổi Việt Nam và Thái Lan thể hiện tại vòng chung kết U-23 châu Á vào đầu năm sau.

Nhớ hồi cuối tháng 7, cả U-23 Thái Lan và U-23 Việt Nam đều chạm trán với U-23 Indonesia tại giải Đông Nam Á vừa qua ở bán kết và chung kết. Tại bán kết, chủ nhà Indonesia đánh bại Thái Lan 1-0, còn Việt Nam thắng Philippines 2-1. Vào chung kết, U-23 Việt Nam tiếp tục thắng Indonesia để lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á.

Hiện tại, đội tuyển U-23 Indonesia là một tập thể hay, trong đó gồm rất nhiều tuyển thủ quốc như Rafael Struick, Caraka, Marselino Ferdinan,... từng là lứa U-20 được đầu tư chu đáo trước khi làn sóng nhập tịch tràn lên đội tuyển quốc gia.

Tiếc là đội bóng trẻ của Indonesia có thành tích bất ổn gần đây, vì từ cấp trên cụ thể là Chủ tịch Erick Thohir liên tục thay đổi HLV, cùng những biến động khác đã dẫn đến việc khó hình thành lối chơi có cá tính.