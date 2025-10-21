Chủ nhà SEA Games 33 thiết kế 3 bảng bóng đá nam để “trả đũa” Indonesia? 21/10/2025 12:00

Hôm 19-10, chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan cùng bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiến hành bốc thăm các môn bóng đá và futsal.

Theo đó môn thể thao vua bóng đá nam, chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan tính cách phân bảng hệt như như các giải bóng đá trẻ Đông Nam Á. Trong vòng 4 năm qua, Indonesia liên tục làm chủ nhà các giải bóng đá trẻ Đông Nam Á từ U-16, U-19 đến U-23.

Với cấu trúc ba bảng bóng đá nam SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan rất dễ tạo ưu thế nhiều hơn ngày nghỉ trước khi vào bán kết, còn những đội bảng C rất thiệt thòi số ngày nghỉ.

Bóng bóng đá Thái Lan và Indonesia gần đây cũng lắm duyên nợ. Còn nhớ trận chung kết SEA Games 32 tại Campuchia, các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ hai đội lao vào choảng nhau.

Những giải trẻ Đông Nam Á, các đội trẻ Thái Lan chịu thiệt rất nhiều khi ở bảng C có bốn đội, thường chỉ được nghỉ 1 ngày trước khi vào bán kết. Gần nhất là bán kết U-23 Đông Nam Á, U-23 Thái Lan chỉ nghỉ được 1 ngày trước khi vào bán kết và thua Indonesia 0-1 ở bán kết. Trước đó các giải U-16 (hoặc U-17), U-19, Thái Lan cũng thiệt thòi tương tự so với Indonesia.

Những năm qua, bóng đá Thái Lan và Indonesia vốn nhiều duyên nợ. Ảnh:FAT

Lần này với bóng đá SEA Games 33, Thái Lan “thiết kế” tương tự các giải bóng đá trẻ Đông Nam Á. Theo đó Indonesia rơi vào bảng C có bốn đội rất “xương” với những đối thủ như Philippines, Singapore, Myanmar, trong khi chủ nhà SEA Games 33 - Thái Lan ở bảng A có 3 đội, hai đối thủ còn lại rất yếu gồm Campuchia và Đông Timor.

Với bảng A có 3 đội thế này, chủ nhà SEA Games 33 rất dễ thiết kế cho U-23 Thái Lan nghỉ nhiều ngày trước khi vào bán kết. Do bảng có ba đội nên mỗi vòng đấu 1 đội nghỉ. Nếu Thái Lan đá liên tiếp hai lượt trận đầu thì ngày nghỉ của họ trước khi bước vào bán kết rất nhiều ngày, bởi Campuchia và Đông Timor không phải làm cho U-23 Thái Lan mệt mỏi, chỉ cần đá cách nhật là chủ nhà SEA Games 33 lấy trọn 6 điểm.

Trong khi đó Indonesia ở bảng C là bảng cuối cùng lại có 4 đội, đội nào cũng khỏe. Về mặt thứ tự nhiên và thứ tự có thể Thái Lan ưu thế hơn số ngày nghỉ so với các đội bảng C, thậm Thái Lan có thể tạo ra ưu thế cho họ hơn 3 ngày nghỉ so với những đội bảng C vào bán kết.

Đội trẻ các nước, nhất là Thái Lan, rồi Úc, Việt Nam, khi tham dự các giải trẻ Đông Nam Á tại Indonesia rất hay bị dồn vào bảng C có bốn đội và vô cùng thiệt thòi về số ngày nghỉ trước khi vào bán kết.

Lần Thái Lan “thiết kế” bảng đấu rồi sắp tới là lịch thi đấu, liệu Indonesia có nếm trải lịch dày đặc này mà nhiều giải trẻ họ là chủ nhà được lợi?

Với bóng đá SEA Games có 10 đội thì việc chia 2 bảng, mỗi bảng 5 đội vẫn sòng phẳng hơn so với 3 bảng, trong đó có 2 bảng mà mỗi bảng 3 đội, bảng bốn đội lại là bảng C, bảng cuối cùng tạo ra thiệt thòi số ngày nghỉ cho những đội bảng này vào bán kết.