Thái Lan và mục tiêu ‘ăn 4’ bóng đá SEA Games 33 21/10/2025 06:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tuyên bố mục tiêu táo bạo cho SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay là giành trọn cả 4 huy chương vàng ở các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á là thời cơ thể hiện tham vọng của nền thể thao Thái Lan trong vai trò chủ nhà. Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) tỏ rõ niềm tin tuyệt đối vào các đội tuyển bóng đá tại SEA Games 33: “Chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, từ công tác huấn luyện, dinh dưỡng, thể lực cho đến tâm lý thi đấu. Các đội tuyển đều sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để hướng đến mục tiêu cao nhất”.

Tham vọng lớn và thử thách không nhỏ

Madam Pang rất tự tin về khả năng thâu tóm 4 huy chương vàng ở các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ khi tuyên bố: “Thi đấu ở đâu không quan trọng, điều cốt lõi là phải vô địch. Tôi muốn thấy Thái Lan giành cả bốn huy chương vàng ở môn bóng đá và futsal tại kỳ SEA Games 33 lần này”. Theo bà Chủ tịch FAT, đây là mục tiêu và tham vọng lớn của FAT để tái khẳng định sức mạnh của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á.

Từ đầu năm 2025, Ủy ban Tuyển chọn Thể thao Thái Lan đã thông qua kế hoạch tổng thể hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu giành 234 huy chương vàng. Trong đó, “cú ăn 4” ở môn bóng đá được đặt ở vị trí trung tâm. Nếu hiện thực hóa được giấc mơ này, Thái Lan sẽ tái lập kỳ tích họ từng làm được tại SEA Games 2013, khi thống trị tuyệt đối các nội dung bóng đá và futsal.

Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam đặt chỉ tiêu vô địch cả 4 nội dung bóng đá tại SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, con đường chinh phục vinh quang bóng đá của chủ nhà Thái Lan mùa này không dễ dàng. Các đối thủ như Việt Nam và Indonesia hay Malaysia đang nổi lên mạnh mẽ, đặc biệt ở các nội dung bóng đá nam và futsal nam. Việt Nam còn là “trùm” của môn bóng đá nữ và futsal nữ, khiến cuộc đua giành ngôi vương ở cả bốn nội dung của chủ nhà Thái Lan trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Thái Lan có lợi thế rõ ràng về sân bãi, khán giả, thời tiết và điều kiện tập luyện, nhưng áp lực phải vô địch trên cả bốn mặt trận lại là gánh nặng không nhỏ. Với bóng đá nam, dù rơi vào bảng đấu thuận lợi, Thái Lan vẫn phải cảnh giác vì đội hình trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Ở bóng đá nữ, đội hình của huấn luyện viên Naruphol Kaenson vẫn đang trong quá trình trẻ hóa, và phải đối đầu với một Việt Nam từng vô địch ba kỳ SEA Games gần nhất.

Về futsal, dù Thái Lan vẫn nắm thế thượng phong, nhưng các đối thủ như Indonesia và Việt Nam đã tiến bộ nhanh chóng. Đội futsal nam Indonesia hiện có nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu, trong khi Việt Nam luôn là một đối trọng khó chịu.

Chủ nhà Thái Lan không dễ giành ngôi hậu môn bóng đá nữ khi gặp nhà đương kim vô địch Việt Nam. Ảnh: CCT.

Kết quả bốc thăm bóng đá SEA Games 33

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ SEA Games 33 vừa diễn ra tại Bangkok đã thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông. Ở nội dung bóng đá nam dưới 23 tuổi, có 11 đội tuyển tham dự và được chia thành ba bảng, gồm một bảng 3 đội và hai bảng 4 đội.

Thuận lợi cho Thái Lan là rơi vào bảng đấu được đánh giá rất nhẹ, khi cả Campuchia lẫn Đông Timor đều bị xem là dưới tầm. Điều đó giúp thầy trò HLV Issara Sritaro có điều kiện xoay tua đội hình, giữ sức cho vòng bán kết. Trong lúc đó, bảng B với sự hiện diện của Việt Nam và Malaysia được xem là “bảng tử thần”, khi hai đội thường xuyên cạnh tranh quyết liệt ở khu vực Đông Nam Á, cùng đối thủ yếu hơn là Lào. Bảng C lại hứa hẹn kịch tính khi nhà đương kim vô địch SEA Games 32 Indonesia phải chạm trán các đối thủ có lối chơi khó chịu như Myanmar hay Singapore.

Lá thăm mang lại cho đội tuyển nữ Thái Lan lợi thế không nhỏ khi rơi vào bảng A được đánh giá “mềm” hơn với Malaysia, Lào, Campuchia. Ngược lại, đương kim vô địch Việt Nam lại phải đối mặt với các đối thủ mạnh như Myanmar và Philippines, bên cạnh Indonesia. Nhiều chuyên gia nhận định, hai đội bóng hàng đầu khu vực là Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ tái ngộ ở trận chung kết, tương tự kịch bản SEA Games 32.

Futsal nam Thái Lan có nhiều cơ hội lớn đăng quang SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Trong khi bóng đá sân 11 người còn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, thì ở môn futsal, Thái Lan vẫn là “độc cô cầu bại” của khu vực. Đội futsal nam Thái Lan đã giành vàng ở tất cả các kỳ SEA Games có tổ chức nội dung này. Tại SEA Games 33, futsal nam có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, đội có điểm số cao nhất sẽ giành huy chương vàng. Với thành tích vượt trội và đẳng cấp hơn hẳn, futsal nam Thái Lan được đánh giá có đến 90% cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Ở môn futsal nữ, sáu đội tuyển góp mặt được chia thành hai bảng. Thái Lan với vị thế chủ nhà và cũng là đội hạt giống số một nằm ở bảng A thuận lợi hơn, chỉ gặp Malaysia và Campuchia. Cục diện bảng B được xem là “nóng” hơn nhiều, khi Việt Nam và Indonesia sẽ phải cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào bán kết với Myanmar. Ở sân chơi này, tuyển futsal nữ Thái Lan đã từng 4 lần vô địch SEA Games và đang hướng đến danh hiệu thứ 5 liên tiếp.