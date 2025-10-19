U-23 Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia và Lào ở SEA Games 33 19/10/2025 15:22

(PLO)- Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2025 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào sáng 19-10, mang đến những kết quả thuận lợi cho đương kim vô địch U-23 Indonesia và chủ nhà Thái Lan, trong khi U-23 Việt Nam ở bảng khó hơn.

Đội tuyển U-23 Indonesia đã may mắn tránh được "bảng tử thần", rơi vào bảng B cùng với Myanmar, Philippines và Singapore. Đáng chú ý, bảng B là bảng đấu duy nhất có bốn đội, trong khi hai bảng còn lại chỉ có ba đội tham dự.

Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan, với 16 lần giành huy chương vàng SEA Games (6 lần kể từ khi áp dụng thể thức U-23), nằm ở bảng A nhẹ ký cùng với Campuchia và Đông Timor. Đây được xem là một bảng đấu tương đối dễ dàng cho chủ nhà Thái Lan, bởi các đối thủ này chỉ mang thân phận lót đường.

Bảng C mới là tâm điểm với cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cường quốc bóng đá khu vực là U-23 Việt Nam và Malaysia. Cùng bảng với hai ứng viên nặng ký này là Lào, đội bóng được đánh giá thấp hơn nhưng vẫn được dự đoán sẽ tạo nên những trận đấu quyết liệt cho láng giềng U-23 Việt Nam lẫn Malaysia.

Đương kim vô địch Indonesia và Thái Lan rơi vào bảng đấu dễ thở, trong khi U-23 Việt Nam ở bảng khó hơn. Ảnh: CCT.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, với ba lần giành huy chương vàng SEA Games, trong đó có hai lần trong ba kỳ gần nhất (2019 và 2021). Indonesia sẽ phải đối đầu với hai đối thủ mạnh là chủ nhà Thái Lan và U-23 Việt Nam nếu muốn bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng đã giành được tại SEA Games 2023 sau khi đánh bại Thái Lan 5-2 trong trận chung kết kịch tính.

Đáng chú ý giải bóng đá nam tại SEA Games lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai sẽ lần đầu tiên trong lịch sử áp dụng một thể thức thi đấu mới. Theo đó, các đội được chia thành ba bảng thay vì hai như trước. Đội nhất bảng mỗi bảng cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong tổng số ba bảng (tổng cộng bốn đội) sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Sự thay đổi này xuất phát từ những chỉ trích về cường độ thi đấu quá lớn ở các kỳ SEA Games trước.

Theo thể thức cũ, vòng bảng cần 4-5 trận (tùy thuộc vào số đội trong bảng), và các đội phải thi đấu cách ngày. Điều này từng khiến các nhà chuyên môn lên tiếng chỉ trích, cho rằng nó không khác gì bóng đá nghiệp dư, khiến các cầu thủ có quá ít thời gian để hồi phục, dẫn đến nguy cơ chấn thương cao cho đội hình chỉ có 20 cầu thủ.

U-23 Việt Nam chạm trán Malaysia và Lào ở SEA Games 33 tổ chức cuối năm nay tại Thái Lan. Ảnh: CCT.

Hiện tại, môn bóng đá nam tại SEA Games 33 chia thành ba bảng, đồng nghĩa với các đội ở mỗi bảng thi đấu ít trận hơn. Trừ các đội bảng A đá hơn một trận, nhà vô địch sẽ chỉ cần thi đấu tối đa 4 trận: 2 trận vòng bảng, 1 trận bán kết và 1 trận chung kết, giảm gần một nửa so với lịch thi đấu trước đây.

Mặc dù thể thức mới này giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm thiểu nguy cơ chấn thương, nhưng người hâm mộ lo ngại rằng nó có thể làm giảm sức hút và không khí sôi động của giải đấu. Tại các kỳ SEA Games trước, việc thi đấu cách ngày thường tạo nên tiếng vang lớn, thu hút đông đảo khán giả đến sân vận động, đặc biệt là khi Thái Lan đăng cai (như tại SEA Games 18 năm 1995 hay SEA Games 24 năm 2007). Việc giảm số lượng trận đấu có thể khiến sức hấp dẫn ban đầu của giải đấu bị mất đi.

Sau khi SEA Games 33 kết thúc, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các quốc gia thành viên sẽ tiến hành đánh giá lại hiệu quả của thể thức ba bảng mới này. Tùy thuộc vào sự hài lòng của các bên, thể thức này có thể được duy trì cho các kỳ SEA Games tiếp theo, hoặc sẽ được khôi phục về thể thức truyền thống nếu không đạt hiệu quả như mong đợi.