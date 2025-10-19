Đến lượt báo chí Malaysia tấn công FAM 19/10/2025 10:44

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã nêu quan điểm cho đến thời điểm này là “mở”, công khai toàn bộ, nhưng FAM đã né tránh và không chịu trả lời những điều báo chí Malaysia hỏi. Báo chí Malaysia tấn công FAM.

Cuộc họp báo hôm thứ sáu vừa qua (ngày 17-10), Phó Chủ tịch FAM Sivasundaram chủ trì để trả lời báo chí Malaysia. Trên bàn chủ tịch của buổi họp báo còn có luật sư Serge Vittoz, CEO đội tuyển Malaysia Robert Friend.

Luật sư Serge Vittoz tham gia kiện tụng cho FAM. Còn báo chí Malaysia tấn công bằng những câu hỏi không né tránh. Ảnh: NST

Theo mô tả của báo chí Malaysia thì quan chức (FAM) phụ trách buổi họp báo cam kết lật ngửa mọi vấn đề không úp mở và né tránh. Tuy nhiên khi buổi họp báo diễn ra thì những người có trách nhiệm trả lời đã dẫn dắt và né tránh sang những hướng khác về những câu hỏi trực diện của báo chí.

Phó Chủ tịch FAM Sivasundaram thừa nhận “trách nhiệm toàn bộ vì sai sót quản trị”, nhưng vị này cũng lo lắng và có ý để chờ Ban độc lập của FAM sẽ thành lập và giải quyết. Ông Sivasundaram nhấn mạnh rằng, “chẳng giấu điều gì”. Một Ban độc lập của FAM sẽ nghiên cứu từng tài liệu, từng bước, từng bước, sẵn sàng đối mặt với những sai sót và nỗ lực không đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Từ trái sang: Phó Chủ tịch FAM Sivandaram,CEO Rob Friend và luật sư Serge Vittoz. Báo chí Malaysia tấn công bằng câu hỏi ai là người tiếp cận hồ sơ cầu thủ nhập tịch? Ảnh:NST

Tuy nhiên khi báo chí hỏi ai, ban nào,cụ thể là nhân vật nào tiến hành từ đầu xử lý các hồ sơ của những cầu thủ nhập tịch sai phạm bị FIFA trừng phạt, ông Sivasundaram lại trả lời FAM “đang cơ cấu ban để tìm hiểu” về vấn đề này.

Báo chí Malaysia sau khi dự buổi họp báo đã kết luận “cần nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời”. Vì những câu trả lời của các quan chức FAM không ra được vấn đề và không có thông tin nào cả để thông tin cho người hâm mộ.

Nói chung cuộc họp báo vừa qua không giải quyết được vấn đề mà dư luận quan tâm, ngay cả việc ban nào, cụ thể là ai tiếp cận đầu tiên với hồ sơ nhóm cầu thủ nhập tịch, FAM cũng không trả lời.