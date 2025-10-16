Bóng đá Malaysia xác nhận đã thuê luật sư giỏi kháng cáo FIFA 16/10/2025 19:52

Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi cho biết FAM nộp đơn kháng cáo đúng hạn và bày tỏ kỳ vọng nhận kết quả tích cực, đồng thời tiết lộ FAM đã thuê luật sư nước ngoài có kinh nghiệm tranh tụng trong bóng đá quốc tế để theo đuổi vụ việc.

Vụ việc bùng lên sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM đã nộp tài liệu giả mạo trong quá trình đăng ký tư cách thi đấu cho bảy cầu thủ mang quốc tịch Malaysia theo diện gốc gác. Cơ quan này viện dẫn Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA về “làm giả và ngụy tạo giấy tờ”, cho biết có sự chênh lệch giữa giấy khai sinh gốc và giấy tờ được dùng để chứng minh đủ điều kiện thi đấu quốc tế.

Những cái tên nằm trong diện bị treo giò gồm Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Joao Figueiredo. Theo loạt bài của báo The Star và phán quyết chính thức của FIFA, các cầu thủ này đều liên quan tới bộ hồ sơ mà FIFA cho là “bị chỉnh sửa”, dẫn tới mức phạt nặng dành cho FAM và lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm cầu thủ.

Sau trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia gặp nhiều rắc rối về tính pháp lý của các ngoại binh nhập tịch. Ảnh: CCT.

Bối cảnh chuyên môn càng nóng khi truyền thông khu vực nhắc lại rằng bảy cầu thủ nói trên đã góp mặt trong chiến thắng 4-0 của bóng đá Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup ngày 10-6-2025, trước khi FIFA mở rộng điều tra tính hợp lệ của hồ sơ. Thông tin này khiến dư luận chia rẽ và gây tác động lớn tới kế hoạch nhân sự của bóng đá Malaysia trong giai đoạn sắp tới.

Trước làn sóng chỉ trích, phía FAM khẳng định các tài liệu “hợp lệ về mặt quốc tịch” và tuyên bố sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý để đảo chiều phán quyết. Các quan chức bóng đá Malaysia lập luận rằng luật quốc tịch cho phép dùng thẩm quyền đặc biệt trong một số trường hợp nhập tịch, nhưng FIFA lại nhấn mạnh trọng tâm tranh chấp là “tính trung thực của hồ sơ” trong thủ tục đăng ký cầu thủ cho các giải đấu quốc tế.

Về quy trình kháng cáo, FIFA nêu rõ mọi quyết định của Ủy ban Kỷ luật (không được tuyên là “chung thẩm”) có thể được đưa lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA. Các quyết định có nêu “căn cứ” sẽ được công bố định kỳ; nếu bên kháng cáo tiếp tục không đồng ý, đường lui cuối cùng là đưa vụ việc ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Mốc thời gian và điều kiện kháng cáo tuân theo Bộ luật Kỷ luật FIFA hiện hành.

Sau lệnh trừng phạt ban đầu của FIFA, bóng đá Malaysia cuống cuồng kháng cáo. Ảnh: NST.

Ở khía cạnh tác động, truyền thông quốc tế cho biết án phạt gồm khoản tiền đáng kể đối với FAM và lệnh cấm 12 tháng với bảy cầu thủ, kéo theo rủi ro làm chao đảo kế hoạch của bóng đá Malaysia khi tham dự các giải châu lục. The Guardian mô tả đây là vụ “gây chấn động”, khi FIFA cáo buộc giấy tờ về nguồn gốc ông/bà của cầu thủ bị làm sai lệch.

FAM khẳng định họ đã “soạn thảo kháng cáo cẩn trọng, không vội vã”, đặt niềm tin vào đội luật sư quốc tế và vào “tính chuyên nghiệp” của đội tuyển. Dù vậy, cho đến khi Ủy ban Phúc thẩm đưa ra quyết định, án treo giò vẫn có hiệu lực và HLV trưởng Peter Cklamovski sẽ phải đối mặt bài toán lực lượng cho các đợt tập trung tiếp theo. Khía cạnh pháp lý còn để ngỏ khả năng kéo dài nếu một trong hai bên đưa vụ việc lên CAS, như tiền lệ nhiều vụ bóng đá cấp FIFA trước đây.

Danh tính bảy cầu thủ, lập luận của mỗi bên và khung pháp lý về quyền kháng cáo đã tạo nên một hồ sơ phức tạp, nơi các chi tiết kỹ thuật về giấy tờ và thủ tục đăng ký đóng vai trò quyết định. Trong khi chờ diễn biến mới, FAM tiếp tục bảo vệ sự trong sạch của quy trình, còn FIFA nhấn mạnh yêu cầu minh bạch để bảo vệ tính công bằng của bóng đá toàn cầu.