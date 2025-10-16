Bóng đá Đông Nam Á lại... mơ về Nhật Bản 16/10/2025 11:56

Trận giao hữu chiều 14-10, tuyển Nhật Bản đánh bại Brazil 3-2, thế là Đông Nam Á lại “đứng núi này trông núi nọ”.

Không phải ngẫu nhiên hai nền bóng đá Đông Nam Á Indonesia và Malaysia đang mơ nhưng có vẻ như họ đang lạc lối. Bài học kinh nghiệm từ lịch sử là số phận của mình phải được xây dựng trên chính quyền tự quyết của mình.

Bóng đá Đông Nam Á tại ngước nhìn người Nhật sau khi Samurai đánh bại Brazil 3-2. Ảnh: Asahi

Indonesia tốn nhiều tiền của cho chính sách nhập tịch cầu thủ di sản cũng tan vỡ giấc mơ World Cup. Malaysia dính rắc rối và hổ thẹn với cộng đồng bóng đá quốc tế “vì lỗi kỹ thuật” cùng lúc 7 tuyển thủ nhập tịch.

Bóng đá Đông Nam Á trả giá quá đắt cho cách làm của mình, dựa trên ngoại lực thiếu sự chọn lọc và chủ động dẫn đến thất bại. Singapore thất bại với đề án “Goal 2010” không làm cho nhiều nước có bài học. Ngược lại mỗi quốc gia đi theo con đường của mình vẫn cứ cho là hay nhất rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Giờ đây bóng đá Đông Nam Á,cụ thể là Indonesia, Malaysia lại nhìn sang Nhật Bản sau khi “Blue Samurai” đánh bại Brazil 3-2.

HLV Patrick Kluivert từng "thất kinh hồn vía" khi dẫn tuyển Indonesia sang Nhật Bản và bị hủy diệt 6-0. Ảnh:Bola

Với người Nhật Bản và Hàn Quốc, thực ra trên con đường họ trở thành cường quốc kinh tế đã dạy họ mọi thứ, bóng đá của họ chỉ đi theo sau mà thôi. Nhờ ngoại lực thì họ lại quyết liệt học hỏi, để chính mình sở hữu được nguồn tri thức đó để phát triển và phát huy phù hợp với quốc gia.

Thật vậy, những “ông tổ” phát triển bóng đá Nhật Bản còn đó những “chứng nhân sống” đó là giáo sư Arsene Wenger, đó là Dunga, Zico, Lineker. Người Nhật tiếp thu, lĩnh hội rồi học hỏi trở thành kiến thức cho riêng mình để tiếp tục phát triển lẫn sáng tạo, từ đó tạo nên sự phát triển bền vững.

Bây giờ, Malaysia, Indonesia lại nhìn sang Nhật. Chuyện đâu có mới, chẳng qua, bóng đá Đông Nam Á, nơi mà các vị đứng đầu làm việc theo kiểu tư duy nhiệm kỳ, muốn tạo tiếng cho những năm ngắn ngủi lãnh đạo của mình. Một nền bóng đá phát triển đòi hỏi rất lâu, nền móng vững chãi và thực thi rốt ráo từ đầu đến cuối.

Nhìn vào bóng đá Nhật Bản hay Hàn Quốc có một điểm chung là cách chơi từ CLB đến đội tuyển na ná nhau trong phong cách. Dẫu có những CLB Nhật Bản hay Hàn Quốc nhiều "tây", nhưng lối chơi của toàn đội là không đổi.

Bóng đá Đông Nam Á đi rất nhiều đường nhưng có đích đến đều là lạc lối, từ Singapore, đến Philippines, Indonesia rồi Malaysia...

Hai điển hình thất bại nặng hiện nay có thể là Indonesia và Malaysia, kẻ thì trắng tay, kẻ thì dính tai tiếng quá hỗ thẹn, đặc biệt fan thì chả vui gì, khi đội thắng họ không thấy cảm hứng, khi đội thua thì lại hoài nghi.

Bây giờ bóng đá Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia và Malaysia lại liệt kê những chuyện người Nhật làm được, nào là đánh bại tuyển Đức ở World Cup 2022, giao hữu năm 2023, nay đánh bại thế lực hàng đầu bóng đá thế giới Brazil 3-2, trước đó ít ngày Brazil "hủy diệt" tuyển Hàn Quốc 5-0.

Hãy chờ bóng đá Đông Nam Á lại tiếp tục tìm đường đi.

Có một điều tất cả không chịu nhìn ra là phải tự nâng cấp mình, đào tạo con người của mình từ quản trị, chiến lược dài hạn, đội ngũ đào tạo trẻ giỏi và sự đồng nhất từ trên xuống dưới.