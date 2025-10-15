Choáng váng người hâm mộ Qatar và UAE tấn công nhau bằng… Iphone 17 Pro Max 15/10/2025 16:01

(PLO)- Người hâm mộ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tham gia vào một cuộc bạo loạn trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 ở khu vực châu Á tại sân Jassim Bin Hamad, Doha, vào rạng sáng 15-10, bao gồm cả “vật thể lạ” có giá trị cao.

Sân Jassim Bin Hamad (Doha) ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á bỗng chốc chuyển màu căng thẳng sau trận Qatar thắng UAE 2-1. Trên khán đài, những làn sóng cảm xúc đan xen, từ hân hoan của chủ nhà đến thất vọng của đội khách, đã vượt khỏi giới hạn cổ vũ thông thường, dẫn đến các va chạm giữa hai nhóm người hâm mộ.

Lực lượng an ninh được huy động dày đặc để vãn hồi trật tự, trong khi dưới sân, các cầu thủ Qatar phải nhanh chóng rút vào đường hầm trong tiếng la ó và những “vật thể lạ” xuất hiện trên mặt cỏ.

Về chuyên môn, Qatar khép lại bảng A bằng chiến thắng 2-1 nhờ hai pha đánh đầu dũng mãnh của Boualem Khouki và Pedro Miguel, qua đó giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026. Đội khách UAE chỉ có thể rút ngắn tỷ số trong khoảng thời gian cuối trận, không đủ ngăn đội bóng vùng Vịnh hoàn tất mục tiêu ngay trên sân nhà.

Bóng đá Qatar lần thứ hai liên tiếp giành quyền chơi World Cup. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, sự hỗn loạn nổ ra sau những bàn thắng phút 49 và 74 mới là hình ảnh phủ bóng lên đêm Doha. Theo mô tả từ hiện trường, trong lúc các cầu thủ Qatar ra góc sân mừng bàn thắng trước khu vực có đông người hâm mộ UAE, một số cổ động viên quá khích đã tìm cách vượt rào tiến lại gần, kèm theo dép, chai nước và nhiều vật cứng bị ném xuống.

Trên mạng xã hội, các đoạn video lan truyền cho thấy nhiều vật thể bay vèo qua đầu cầu thủ, khiến lực lượng bảo vệ nội vi buộc phải tạo hàng rào người. Không khí tiếp tục căng như dây đàn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, và một số xô xát lẻ tẻ giữa người hâm mộ hai bên đã xảy ra ngay sát đường piste.

Một chi tiết gây choáng váng là việc xuất hiện những món đồ “không tưởng” trong các vật bị ném, trong đó gồm cả điện thoại iPhone 17 Pro Max, mẫu máy vừa ra mắt và có giá thị trường rất cao. Hình ảnh chiếc điện thoại đắt tiền văng xuống mép đường biên ngay sau tình huống ăn mừng của cầu thủ Qatar nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, đi kèm làn sóng chỉ trích hành vi bạo lực và thiếu kiềm chế trên khán đài.

Người hâm mộ ném Iphone xuống sân. Ảnh: ME24.

Ban tổ chức sân cùng lực lượng an ninh mất ít phút để cô lập các điểm nóng và phân luồng khán giả ra về. Một số khu vực được giữ lại nhằm phục vụ việc ghi lời tường trình, trích xuất camera. Những thủ tục sau trận bị kéo dài, và bất kỳ hành vi vượt rào, ném vật thể hay cố ý tiếp cận khu kỹ thuật đều có thể dẫn đến án phạt nghiêm khắc theo quy định kỷ luật.

"Căng thẳng leo thang sau trận đấu giữa UAE và Qatar, với các cuộc đụng độ giữa người hâm mộ sau chiến thắng gây tranh cãi của Qatar và việc giành quyền tham dự World Cup. Bầu không khí trên sân vận động rất căng thẳng, lực lượng an ninh phải vào cuộc để vãn hồi trật tự", tờ Middle East 24 viết, "Vụ việc ném iPhone 17 Pro Max giữa người hâm mộ Qatar và UAE sau khi Qatar giành chiến thắng và giành quyền tham dự World Cup đã gây ra sự lên án và chỉ trích rộng rãi trong thế giới Ả Rập".

Đội tuyển quốc gia Qatar đã giành quyền tham dự World Cup năm thứ hai liên tiếp. Theo đó, Qatar và Saudi Arabia là hai đội tuyển châu Á vượt qua vòng play off thứ 4.