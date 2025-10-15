Xác định đội tuyển đầu tiên ở châu Âu giành vé dự World Cup 2026 15/10/2025 12:20

(PLO)- Tuyển Anh trở thành đội đầu tiên ở châu Âu giành vé dự World Cup 2026, trong khi sau ngày 15-10, có thêm 6 đội nữa đến được với Bắc Mỹ vào mùa hè sang năm.

Tính đến ngày 15-10, có 28 đội tuyển đã chính thức giành vé dự World Cup 2026, nghĩa là thêm 6 đội tuyển so với ngày thi đấu vòng loại World Cup 2026 hôm qua 14-10. Tuyển Anh trở thành đội đầu tiên đến từ châu Âu giành vé dự World Cup. Như vậy, còn 20 suất tham dự đến Bắc Mỹ vào năm sau nữa trong giai đoạn còn lại của vòng loại.

Đêm 14-10 và rạng sáng ngày 15-10, vòng loại World Cup 2026 tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới. Đây là cơ hội để nhiều đội tiếp tục giấc mơ World Cup trên khắp khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi.

Trong dịp FIFA days tháng 10, có 10 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm tới. Bảy trong số đó đến từ châu Phi, cụ thể là Ai Cập, Algeria, Ghana, Cape Verde, Nam Phi, Bờ Biển Ngà và Senegal.

Mới nhất có thêm 6 đội sau ngày thi đấu đêm qua và rạng sáng nay 15-10 gồm Saudi Arabia, Qatar (châu Á), Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Senegal (châu Phi) và Anh là đội duy nhất ở khu vực châu Âu đến lúc này giành vé dự World Cup 2026.

Đúng vậy, Tam Sư đã trở thành đội tuyển ở khu vực châu Âu đầu tiên và cũng là duy nhất đến lúc này giành được một suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau trận thắng 5-0 trước Latvia vào rạng sáng nay 15-10.

Đã xác định được 28/48 đội tuyển giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. ẢNH: FIFA

Sau đây là danh sách 28 đội tuyển đã xác nhận đủ điều kiện tham dự World Cup 2026.

Canada (ngày 14-2-2023, chủ nhà)

Mexico (ngày 14-2-2023, chủ nhà)

Mỹ (ngày 14-2-2023, chủ nhà)

Nhật Bản dẫn đầu bảng C ở vòng loại thứ ba của AFC (châu Á), ngày 20-3-2025

New Zealand - Nhà vô địch khu vực OFC (châu đại dương) ngày 24-3-2025

Iran dẫn đầu bảng A ở vòng loại thứ ba của AFC vào ngày 25-3-2025

Argentina vô địch khu vực CONMEBOL (Nam Mỹ), giành vé vào ngày 25-3-2025

Uzbekistan, Á quân bảng A ở vòng loại thứ ba của AFC ngày 5-6-2025

Hàn Quốc dẫn đầu tại bảng B ở vòng loại thứ ba của AFC, ngày 5-6-2026

Jordan á quân bảng B ở vòng loại thứ ba của AFC vào ngày 5-6-2025

Úc á quân bảng C ở vòng loại thứ ba của AFC vào ngày 10-6-2025

Brazil xếp hạng 5 tại khu vực CONMEBOL, giành vé vào ngày 10-6-2025

Ecuador á quân tại khu vực CONMEBOL, giành vé vào ngày 10-6-2025

Uruguay xếp hạng thứ 4 tại khu vực CONMEBOL, giành vé vào ngày 4-9-2025

Colombia xếp thứ 3 tại khu vực CONMEBOL, giành vé vào ngày 4-9-2025

Paraguay xếp hạng thứ 6 tại khu vực CONMEBOL, giành vé vào ngày 4-9-2025

Maroc vô địch Bảng A khu vực CAF (châu Phi), ngày 5-9-2025

Tunisia giành chiến thắng ở bảng H khu vực CAF ngày 8-9-2025

Ai Cập vô địch CAF Bảng khu vực CAF, ngày 8-10-2025

Algeria giành chiến thắng tại bảng G khu vực CAF, ngày 9-10-2025

Ghana giành chiến thắng ở bảng I khu vực CAF, ngày 12-10-2025

Cape Verde giành chiến thắng ở bảng D khu vực CAF, ngày 13-10-2025

Nam Phi giành chiến thắng ở bảng C khu vực CAF, ngày 14-10-2025

Qatar dẫn đầu bảng A vòng play-off AFC ngày 14-10-2025

Anh giành chiến thắng tại bảng K của UEFA (châu Âu), ngày 15-10-2025

Saudi Arabia giành chiến thắng ở bảng B vòng play-off AFC, ngày 15-10-2025

Bờ Biển Ngà vô địch bảng F khu vực CAF, ngày 15-10-2025

Senegal giành chiến thắng ở bảng B khu vực CAF, ngày 15-10-2025