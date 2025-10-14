Danh sách đầy đủ các đội tuyển giành vé dự World Cup 2026 14/10/2025 11:35

(PLO)- Danh sách các quốc gia đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 đã xác định được hơn 20 đội tuyển, trong đó lịch sử gọi tên Cape Verde.

Danh sách đầy đủ các quốc gia đã đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 đã được cập nhật sau loạt trận vòng loại vào đêm 13, rạng sáng ngày 14-10. Theo đó, đến thời điểm này, 22 đội tuyển đã giành được vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Canada và Mexico.

Các đội tuyển châu Phi mới nhất giành quyền tham dự là Ghana và Cape Verde. Ghana đã góp mặt ở World Cup 2026 sau khi đánh bại Comoros với tỉ số 1-0 tại Accra vào đêm qua 13-10.

Bàn thắng duy nhất của Ghana được ghi bởi Mohammed Kudus của West Ham United ở phút 47. Chiến thắng này đưa Ghana lên đầu bảng I của Vòng loại World Cup khu vực châu Phi 2026.

Ghana đã giành được 25 điểm và giành chiến thắng trong trận đấu loại trực tiếp với Mali và Madagascar. Ghana đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia châu Phi khác đã giành quyền tham dự World Cup 2026.

Tuyển Cape Verde đã có chiếc vé "thông hành" đến World Cup 2026. ẢNH: FIFA

Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Maroc và Tunisia đã chắc suất. Bản thân Cape Verde cũng làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup. Đây là một thành tích phi thường đối với quốc đảo nhỏ ở Đại Tây Dương, lần đầu tiên tham gia sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới.

Với dân số chỉ khoảng 600.000 người, thành công của Cape Verde là minh chứng cho thấy lòng nhiệt huyết và sự chăm chỉ có thể vượt qua những hạn chế về quy mô và nguồn lực của một quốc gia.

Ngày thi đấu 10-14 đã mang đến một loạt trận đấu căng thẳng tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu 2026. Nhiều đội bóng hàng đầu đã phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn.

Trên thực tế, Pháp và Thụy Sĩ đã có cơ hội giành được vé sớm vào giải đấu chính thức, nhưng cả hai đều phải chấp nhận kết quả hòa lần lượt 2-2 với Iceland và 0-0 với Slovenia.

Mặt khác, Đức và Bỉ đã thể hiện mạnh mẽ để giành chiến thắng quan trọng trước đối thủ của mình. Đức thắng Bắc Ireland 1-0, còn Bỉ đánh bại xứ Walves 4-2.

Danh sách 22 đội tuyển đủ điều kiện tham dự Vòng chung kết World Cup 2026:

AFC (6)

Úc

Iran

Nhật Bản

Jordan (lần đầu dự World Cup)

Hàn Quốc

Uzbekistan (lần đầu)

CONCACAF (3)

Canada (đồng chủ nhà)

Mexico (đồng chủ nhà)

Mỹ (đồng chủ nhà)

CONMEBOL (6)

Argentina

Brazil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

OFC (1)

New Zealand

CAF (6)

Ghana

Algeria

Cape Verde

Ai Cập

Ma-rốc

Tunisia