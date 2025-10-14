Ngôi sao của MU không biết đội bóng sẽ chơi thế nào trong mỗi trận đấu 14/10/2025 11:12

Các quyết định chiến thuật đang gây ra sự bối rối cho một ngôi sao của MU. Ngôi sao của MU không biết đội bóng sẽ chơi thế nào trong mỗi trận đấu, đó là tuyển Brazil của Matheus Cunha.

Tân binh Matheus Cunha của Manchester United thừa nhận rằng đội tuyển Brazil không biết của anh sẽ chơi như thế nào trong mỗi trận đấu dưới thời HLV Carlo Ancelotti và chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống của anh kể từ khi ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Sự nghiệp của cầu thủ 26 tuổi này tại MU vẫn còn rất non trẻ, anh vẫn chưa ghi được bàn thắng hay kiến ​​tạo nào cho CLB mới. Quỷ Đỏ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau bảy trận đấu, với chỉ ba chiến thắng cho đến nay. Những cái tên như Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo cũng đã gia nhập MU vào mùa hè, nhưng đội bóng của Ruben Amorim vẫn chưa thực sự ăn ý.

Cunha đã có mặt cùng đội tuyển Brazil trong kỳ nghỉ quốc tế, thể hiện phong độ tốt trước Hàn Quốc giúp đội nhà giành chiến thắng 5-0. Anh sẽ ra sân tiếp theo gặp Nhật Bản trước khi trở lại MU.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Globo (Brazil) khi đang ở châu Á để tham dự hai trận giao hữu của Brazil, Cunha đã giải thích lý do tại sao việc làm việc với HLV Ancelotti lại có lợi cho anh đến vậy, đồng thời cho biết sự thay đổi đội hình là một trong những khía cạnh giúp anh và đội bóng phát triển mạnh mẽ.

Cunha - Ngôi sao của MU không biết đội bóng sẽ chơi thế nào trong mỗi trận đấu, cụ thể ở đây là tuyển Brazil. ẢNH: EPA

"Một trong những điểm mạnh nhất của HLV Ancelotti là phát huy tối đa khả năng của từng cầu thủ", cựu cầu thủ Wolverhampton Wanderers Cunha chia sẻ, "Tôi đến đội tuyển quốc gia Brazil với định kiến ​​về chiếc áo số 9. Trước đây, tôi chơi ở vị trí tiền vệ, và khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã được tiếp xúc với sơ đồ 4-3-3.

Dường như bạn phải thích nghi: hoặc chơi trung phong, tiền đạo cánh, hoặc số 8. Họ đã loại bỏ vị trí tiền vệ và bạn phải thích nghi. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực, vì nó cho tôi kinh nghiệm ở nhiều vị trí hơn, và thậm chí còn hơn thế nữa trong các giải đấu ngắn hạn với đội tuyển quốc gia. Việc có một cầu thủ đa năng là một lợi thế rất lớn cho bất kỳ HLV nào".

Cunha tiếp tục chia sẻ về trải nghiệm của mình với MU - điều mà Ancelotti đã từng nói với anh: "Tôi rất vui khi được ở đây một thời gian, đặc biệt là bây giờ với Ancelotti. Chúng tôi nói về các trận đấu tại Manchester, về vị trí giữa các tuyến và chắc chắn rằng chúng tôi có quyền tự do thể hiện bản thân và thể hiện tốt nhất trên sân.

Mặc dù chúng tôi chưa biết sẽ chơi trận tiếp theo như thế nào về mặt đội hình, nhưng mọi người đều cảm thấy rất tuyệt. Buổi tập đang diễn ra rất tốt. Mặc dù có vẻ như ông ấy chỉ chọn cầu thủ cho cùng một vị trí, nhưng Ancelotti hiểu cách phát huy tối đa khả năng của tất cả mọi người trên sân. Đó là điều khiến tôi rất vui và phấn khích khi được đến đây và thể hiện hết khả năng của mình".

Là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất mùa hè, vị thế của Cunha ở đẳng cấp cao hơn hẳn sau khi chuyển đến MU. Tiền đạo đầy nhiệt huyết này đã chia sẻ về điều này khi trò chuyện với tờ A Bola.

"Tôi cố gắng hết sức để thích nghi và học hỏi", Cunha nói, "Mới chỉ hai tháng, nhưng tôi cảm thấy như mình đã gắn bó với CLB rất lâu rồi. Xét đến tình hình hiện tại, tôi phải đạt được kết quả nhanh nhất có thể vì tôi là tân binh. Tôi nghĩ rằng vì tôi chơi cho Manchester United và mọi người theo dõi tôi nhiều hơn trên sân, nên họ hiểu rõ hơn cách tôi chơi.

Tôi nghĩ đó là một phần của việc có được sức nặng đó, một đặc ân. Sức nặng đó đến sau Thế vận hội Tokyo. Và nếu điều đó có nghĩa là có được sức nặng đó và trở thành nhà vô địch, tôi nghĩ việc chịu đựng một chút bối rối về nơi Matheus Cunha đang chơi cũng đáng.

Điều này giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi các trận đấu hơn. Các trận đấu của Manchester United được phát sóng nhiều hơn trên truyền hình Brazil. Tôi rời khỏi đất nước khi còn rất trẻ, và việc được theo dõi tôi hàng tuần đã kết nối tôi với họ, bởi vì Manchester United là một CLB có nhiều người hâm mộ Brazil”.

Trong một cuộc phỏng vấn với GE khi ở Seoul (Hàn Quốc) trong kỳ nghỉ quốc tế, Cunha cũng lưu ý rằng việc trở thành cầu thủ quốc tế người Brazil khi ở Manchester United mang lại cho anh góc nhìn mới mẻ.

"Được ở đây cùng đội tuyển quốc gia, tại Manchester United, chắc chắn là một đẳng cấp khác, một khoảnh khắc khác với tư cách là một cầu thủ", Cunha cho biết, "Tôi đang cố gắng hết sức để thích nghi, để học hỏi... Mới chỉ hai tháng, nhưng tôi cảm thấy như mình đã ở đây rất lâu vì tình hình hiện tại của CLB, vì tôi phải mang lại kết quả càng nhanh càng tốt, vì tôi là tân binh... Tất cả những điều này giúp tôi thích nghi nhanh hơn và cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất với đội tuyển quốc gia”.