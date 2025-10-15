MU nên xấu hổ vì rút lui khỏi FA Cup 15/10/2025 07:01

Roy Keane đã suy ngẫm về quyết định rút lui khỏi FA Cup vào năm 2000 của MU, thay vào đó, họ chọn chơi ở FIFA Club World Cup năm đó. Huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Roy Keane tuyên bố MU nên xấu hổ vì rút lui khỏi FA Cup vào năm 2000.

"Quỷ Đỏ" đã giành được FA Cup trong cú ăn ba lừng lẫy năm 1999, nhưng lại trở thành đội bóng đầu tiên không hề nỗ lực bảo vệ ngôi vương vào năm sau. Thay vào đó, MU chọn tham dự FIFA Club World Cup đầu tiên. MU đã chấp nhận lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Anh để không tham dự giải đấu. Chelsea sau đó vô địch FA Cup khi đánh bại Aston Villa trong trận chung kết tại Wembley.

Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ và giới truyền thông, cáo buộc đội bóng thành Manchester đã hạ thấp giá trị của giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới. Cựu chủ tịch MU Martin Edwards khi đó tuyên bố rằng họ "không còn lựa chọn nào khác" và đưa ra quyết định này "vì lợi ích quốc gia".

Roy Keane tuyên bố thẳng thừng MU nên xấu hổ vì rút lui khỏi FA Cup vào năm 2000. ẢNH: EPA

Đội của Sir Alex Ferguson chỉ thắng một trong ba trận tại Giải vô địch thế giới các CLB gồm tám đội ở Brazil - đứng thứ ba ở Bảng B sau đội Necaxa của Mexico và đội á quân Vasco da Gama. Bình luận của Keane bắt đầu bằng câu nói của cựu danh thủ MU Gary Neville trên podcast The Stick to Football: "Tôi nghĩ một điều chắc chắn tuyệt vời hơn vào thời điểm đó chính là FA Cup. Đó là điều kỳ diệu khi chúng tôi còn thi đấu."

Cầu thủ người Ireland, người bốn lần vô địch FA Cup trong sự nghiệp, Roy Keane sau đó nói: "Khi bạn nghĩ về thời chúng tôi còn ở Manchester United, chúng tôi hẳn phải rất xấu hổ vì đã rút khỏi FA Cup. Tôi biết điều đó không phải do lỗi của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chấp nhận nó với tư cách là cầu thủ. Thật điên rồ khi đội của bạn rút khỏi FA Cup".

MU tuyên bố đây là cơ hội "để cạnh tranh cho vinh dự cao nhất là trở thành nhà vô địch thế giới cấp CLB đầu tiên", ngay cả khi họ không thể mang chiếc cúp về nhà. Điều đó không ngăn cản mục tiêu cuối cùng của MU là bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh, và họ đã làm được điều đó với cách biệt 18 điểm.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson lúc đó tuyên bố: "Chúng tôi không thể tham dự tất cả. Chúng tôi không thể chơi ở FA Cup và ở Brazil. Điều đó là không thể. Chúng tôi đang ở trong tình thế không có lợi thế. Những lời chỉ trích mà chúng tôi nhận được nếu không đến Brazil sẽ là điều không thể tưởng tượng nổi".