Xavi sẽ nhận lời dẫn dắt MU 14/10/2025 12:59

(PLO)- Xavi sẽ nhận lời dẫn dắt MU giữa áp lực bị sa thải của HLV Ruben Amorim - "Ông ấy sẽ bị cám dỗ".

Xavi đang được liên hệ với công việc tại MU khi Ruben Amorim tiếp tục chịu áp lực tại Old Trafford và cựu danh thủ người Tây Ban Nha Gaizka Mendieta đã lên tiếng về tình hình này. Mendieta tin rằng, Xavi sẽ nhận lời dẫn dắt MU.

Cựu cầu thủ Middlesbrough Gaizka Mendieta tin rằng Xavi sẽ thay thế Ruben Amorim tại Manchester United nếu Xavi nghĩ dự án của "quỷ đỏ" là đúng đắn. Amorim đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau khởi đầu mùa giải kém cỏi của Manchester United.

Tuy nhiên, Amorim dường như đang nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU khi đồng sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe gần đây tuyên bố muốn trao cho vị HLV người Bồ Đào Nha thêm thời gian. Amorim chỉ giành được 37 điểm trong tổng số 102 điểm tối đa tại Premier League kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng MU

Sau trận thua bẽ bàng của MU trước Grimsby Town, đội bóng hạng Hai tại Carabao Cup tháng trước, tương lai của Amorim tại Old Trafford trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Một ứng cử viên tiềm năng thay thế được đưa ra là cựu danh thủ của Barcelona Xavi.

Mendieta tin rằng, Xavi sẽ nhận lời dẫn dắt MU. ẢNH: EPA

Giờ đây, Mendieta, người từng sát cánh cùng Xavi trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha , đã bày tỏ niềm tin rằng ban lãnh đạo MU có thể bổ nhiệm nhà vô địch World Cup 2010. "Tôi nghĩ nếu đó là dự án ở MU phù hợp, Xavi sẽ bị thu hút", Mendieta, "Ai mà không muốn huấn luyện ở Ngoại hạng Anh?

Ai mà không muốn huấn luyện Manchester United, ngay cả khi đội bóng đang trong thời kỳ khó khăn? Xavi đã giành được những danh hiệu tại Barca trong một giai đoạn lịch sử rất đặc biệt của CLB và anh ấy đã thay đổi điều đó. Tất nhiên, Xavi không hiểu Manchester United như hiểu Barca, nhưng anh ấy đã ở đó, và anh ấy biết mình có khả năng làm được những điều đó.

Vì vậy, nếu dự án này có vẻ phù hợp với Xavi, tôi chắc chắn anh ấy sẽ nhận lời. Anh ấy đã chuẩn bị từ trước, chờ đợi cơ hội đến. Tôi biết Xavi đã có một vài lựa chọn để trở thành HLV, nhưng đó không phải là dự án phù hợp. Tôi nghĩ đối với một HLV như Xavi, điều quan trọng là dự án, chứ không chỉ là lịch sử và CLB.

Nhiều người đã do dự về việc Xavi dẫn dắt Barca, vì anh ấy chỉ mới ở Qatar làm HLV trong thời gian ngắn. Mọi người nghĩ rằng Xavi chưa sẵn sàng, nhưng rồi anh ấy đã giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp ngay trong mùa giải đầu tiên. Tôi nghĩ bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Các HLV và cầu thủ có xu hướng thích nghi.

Nó ở cấp độ cực kỳ cao và diễn ra nhanh hơn rất nhiều vì mọi người đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Có nhiều công cụ hơn để các HLV có thể hiểu rõ hơn, nắm bắt được những gì đang diễn ra ở các CLB khác và với các cầu thủ khác. Xavi có nền tảng riêng để hiểu và phân tích tình hình. Vì vậy, dù anh ấy đến bất cứ đâu, có thể là Manchester United, thì chắc chắn anh ấy sẽ sẵn sàng cho công việc mình đảm nhận".