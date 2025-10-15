Ronaldo nêu danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại 15/10/2025 07:29

(PLO)- Danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Ronaldo Nazario không chỉ nói về vĩ đại của cá nhân mà còn đề cập đến sự cạnh tranh đã định hình nên lịch sử bóng đá thế giới.

Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Nazario đã nêu danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Danh sách GOAT (Vĩ đại nhất mọi thời đại) của "người ngoài hành tinh" Ronaldo cũng có sự góp mặt của một số tên tuổi lớn từng chơi cho các CLB lớn của châu Âu như Barcelona, ​​​​Real Madrid, AC Milan và Juventus.

Trong khi nhiều người đồng ý về bốn hoặc năm cầu thủ hàng đầu, vẫn còn tranh cãi về việc ai xứng đáng có tên trong danh sách này và vị trí của họ trong bảng xếp hạng những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ronaldo, khi được ESPN phỏng vấn, đã tiết lộ những cầu thủ mà anh coi là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Ronaldo Nazario không chỉ phản ánh sự vĩ đại của từng cá nhân mà còn cả tình đồng đội và sự cạnh tranh đã định hình nên lịch sử bóng đá thế giới. Dưới đây là 11 lựa chọn của Rô béo.

Danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Ronaldo có sự ưu ái cho những đồng hương người Brazil. ẢNH: BOLA

Pele

Ronaldo không ngần ngại gọi huyền thoại đội tuyển quốc gia Brazil Pele là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của mình. Lớn lên ở Brazil vào những năm 1980, thật dễ hiểu khi Ronaldo ngưỡng mộ Pele đến vậy.

Mặc dù R9 còn quá trẻ để được chứng kiến ​​Pele thi đấu trực tiếp, nhưng di sản của huyền thoại này vẫn còn sống mãi đến ngày nay. Đối với nhiều người Brazil và trên thế giới, Pele sẽ luôn được coi là Vua bóng đá.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, Ronaldo đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Lionel Messi. "Messi là một cầu thủ xuất chúng. Anh ấy thật tuyệt vời. Tôi thích anh ấy hơn bất kỳ cầu thủ nào khác đang thi đấu. Mọi thứ anh ấy làm đều thật ngoạn mục", Ronaldo ca ngợi.

Cựu tiền đạo của Inter Milan Ronaldo thường xuyên dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ người Argentina, và tất nhiên Messi nằm trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của R9.

Diego Maradona

Mặc dù Ronaldo chọn Pele ở vị trí đầu tiên, anh vẫn gặp khó khăn khi quyết định ai xứng đáng ở vị trí thứ hai, giữa Messi và Diego Maradona. Ronaldo xếp bộ đôi "phù thủy" người Argentina ở vị trí thứ hai và ba.

Sinh năm 1976, Ronaldo chắc chắn đã theo dõi Maradona thi đấu trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời mình. Thậm chí, Maradona còn dành nhiều lời khen ngợi cho Ronaldo vào năm 2018.

"Nếu không bị chấn thương, Ronaldo sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại", Maradona nói.

Zico

Được coi là một trong những cầu thủ Brazil vĩ đại nhất mọi thời đại, Zico đã dành phần lớn sự nghiệp của mình chơi cho Flamengo. Mặc dù có một thời gian ngắn thi đấu ở châu Âu cho Udinese, Zico vẫn được nhớ đến như một huyền thoại của tuyển Brazil, mặc dù chưa từng vô địch World Cup.

Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, Zico đã chơi 71 trận cho đội tuyển quốc gia Brazil và ghi được 48 bàn thắng. "Pele là số một, không còn nghi ngờ gì nữa, Messi và Maradona ngang hàng, sau đó là Zico", Ronaldo nói.

Romario

Ronaldo và Romario đã cùng nhau chơi 19 trận cho Brazil, ghi được 12 bàn thắng. Thực tế, vào năm 1997, Ronaldo cảm thấy Romario cố gắng đẩy anh ra ngoài cuộc đua giành một suất trong đội tuyển quốc gia Brazil.

"Năm 1997, tôi đã là một cầu thủ quan trọng. Tôi giành được Quả bóng vàng. Trong lúc tập luyện cho Copa America, Romario đột nhiên nói với tôi: "Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ ra sân, đừng lo lắng"", Ronaldo kể lại, "Anh ấy đã chuẩn bị sẵn một chiếc thang để trèo qua tường khách sạn, và có một chiếc taxi đang đợi chúng tôi ở phía bên kia. Chúng tôi trở về lúc năm giờ sáng, và tôi đã kiệt sức vì tập luyện vào ngày hôm sau".

"Tôi biết Romario cố tình làm vậy để tôi mệt mỏi và chiếm mất vị trí của tôi trong đội hình xuất phát", R9 giải thích trong một cuộc phỏng vấn năm 2022.

Cristiano Ronaldo

Mặc dù R9 không đưa CR7 vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất, Ronaldo vẫn công nhận sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

"Cristiano Ronaldo đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc, ghi bàn theo nhiều cách khác nhau và thích nghi với nhiều vị trí khác nhau", Rô béo nói, "Cậu ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng không phải là vĩ đại nhất."

Marco van Basten

Van Basten, người ba lần giành Quả bóng Vàng, cũng lọt vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất của R9. Với 283 bàn thắng sau 379 lần ra sân cho Ajax và AC Milan, Van Basten đã thể hiện phẩm chất đặc biệt dù sự nghiệp của anh bị gián đoạn vì chấn thương.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với Rô béo, khi sự nghiệp của anh tiếp tục sa sút do một loạt chấn thương.

Zinedine Zidane

Khi còn ở Real Madrid, Ronaldo và Zidane đã chơi cùng nhau 139 trận, ghi được 31 bàn thắng. Zidane, được nhiều người coi là tiền vệ vĩ đại nhất mọi thời đại, xứng đáng có một vị trí trong danh sách ưu tú của R9.

Nhờ sự kết hợp của cả hai, Real Madrid đã giành được chức vô địch La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Liên lục địa.

Luis Figo

Figo là đồng đội của Ronaldo ở Barcelona và Real Madrid. Với 22 danh hiệu trong sự nghiệp, Figo được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình.

R9 và Figo có mối quan hệ thân thiết trên sân cỏ, Figo là một trong những cầu thủ thường xuyên chơi cùng Ronaldo nhất, cùng với Iker Casillas và Roberto Carlos.

Rivaldo

Cầu thủ giành Quả bóng Vàng năm 1999 cũng lọt vào danh sách rút gọn R9. Mặc dù chưa từng chơi cùng nhau ở cấp độ câu lạc bộ, Rivaldo và Ronaldo đã cùng nhau thi đấu 46 trận quốc tế cho đội tuyển Brazil, vô địch World Cup và Copa America.

Ronaldinho

Cầu thủ cuối cùng được Ronaldo nhắc đến là Ronaldinho, người cũng đã giành Quả bóng Vàng và World Cup. Nếu không có Ronaldinho, danh sách này sẽ thiếu sót.

Cả hai đã cùng nhau chơi 39 trận cho đội tuyển Brazil, cùng nhau giành chức vô địch World Cup và Copa America.