Cầu môn Nepal từ chối bàn thắng và nỗi trăn trở của HLV Kim Sang-sik 15/10/2025 12:00

(PLO)- Có đến 3 lần cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng của các học trò HLV Kim Sang-sik khiến cho chiến thắng nhẹ của tuyển Việt Nam chưa đủ ấm áp trong cơn mưa, nhờ bàn phản lưới nhà của Nepal.

Trong cơn mưa nặng hạt phủ kín sân Thống Nhất khiến trận đấu phải diễn ra muộn nửa tiếng, đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik chỉ giành chiến thắng đội khách Nepal 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, khép lại một đêm bóng đá vất vả nhưng trọn vẹn về điểm số.

Sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng vì tập thể đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trong điều kiện thi đấu không thuận lợi, đồng thời gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã nán lại cổ vũ đến phút cuối giữa những cơn mưa gió. “Trận đấu diễn ra trong thời tiết không tốt”, HLV Kim Sang-sik, “Tôi hơi tiếc vì các cầu thủ không thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng chiến thắng vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi muốn gửi tặng kết quả này đến người hâm mộ”.

Cơn mưa lớn ngay trước giờ bóng lăn khiến mặt cỏ trơn trượt, nhiều mảng bong tróc hoặc ngập nước, buộc hai đội phải điều chỉnh cách tiếp cận, giảm bớt các pha phối hợp tốc độ và ưu tiên sự chắc chắn trong từng đường bóng. Với chủ nhà Việt Nam, đó cũng là bài kiểm tra khả năng thích nghi và sự kiên nhẫn trong khâu triển khai.

Tiếc cho Thanh Nhàn có pha dứt điểm rất mạnh lại đưa bóng đi vào cột dọc Nepal. Ảnh: CCT.

Điểm nhấn của trận đấu mà HLV Kim Sang-sik mong muốn là quyết định đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ. Năm gương mặt thuộc lứa U-23 được trao cơ hội gồm thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đá chính; tiền vệ Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vào sân trong hiệp hai.

“Đó không phải là phần thưởng”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ, “Nó chính là kết quả của cạnh tranh lành mạnh trong tập luyện”. Chính sự xuất hiện của họ giúp tăng tốc độ cuộc chơi, với cường độ pressing cao hơn và tạo sự linh hoạt trong cách vận hành, đặc biệt ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của mặt sân. Bên cạnh cú sút chạm góc ê-ke của Tiến Linh, hai chân sút trẻ Thanh Nhàn và Đình Bắc cũng có hai lần dứt điểm đưa bóng làm rung cột dọc.

Bên kia chiến tuyến, Nepal giữ cự ly đội hình thấp, kiên trì với khối phòng ngự nhiều lớp và kéo trận đấu về những pha tranh chấp tay đôi. Trong bối cảnh ấy, bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một khoảnh khắc tập trung và tận dụng cơ hội gọn gàng, rồi từ đó chủ nhà Việt Nam lùi nhịp để quản trị rủi ro.

HLV Kim Sang-sik gửi lời tri ân đến khán giả cổ vũ nhiệt tình cho tuyển Việt Nam...

... với phần lớn thời gian các cổ động viên dầm mưa trên sân Thống Nhất. Ảnh: CCT.

Dù không thể phô diễn trọn vẹn các mảng miếng đã chuẩn bị, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn bảo toàn được sự kỷ luật ở cấu trúc phòng ngự, khóa chặt những khoảng trống trung lộ và bịt các nỗ lực treo bóng vào vòng cấm của đối phương.

Sau giờ nghỉ, khi thể lực bị bào mòn bởi mặt sân nặng, ban huấn luyện xoay tua nhân sự nhằm giữ sự tươi mới ở các tuyến. Đình Bắc và Văn Khang vào sân để tạo sự bất ngờ. “Tôi khen ngợi tinh thần và phong độ của nhóm cầu thủ dưới 23 tuổi”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, “Họ thi đấu đúng yêu cầu, đóng góp cho nhịp vận hành chung”. Và trên phương diện tổ chức, đội tuyển Việt Nam duy trì khối phòng ngự chặt chẽ, hạn chế đối phương tiếp cận khu vực cấm địa, đặc biệt trong các tình huống bóng hai sau cú phá bóng đầu tiên.

Dẫu vậy, điều khiến HLV Kim Sang-sik chưa thật sự mãn nguyện nằm ở khâu kết thúc: “Chúng tôi có nhiều tình huống dứt điểm tốt nhưng không có thêm bàn thắng. Tôi đặc biệt tiếc cho Tiến Linh. Cậu ấy có bản năng ghi bàn, di chuyển và dứt điểm hiệu quả. Hy vọng trận gặp Lào tháng sau, Tiến Linh sẽ nổ súng trở lại”. Ông kỳ vọng một pha lập công đúng lúc sẽ giải tỏa tâm lý cho Tiến Linh, đồng thời mở ra nhiều biến thể chiến thuật cho giai đoạn kế tiếp.

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi nhì bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 9 điểm, kém đội dẫn đầu Malaysia 3 điểm. Ảnh: CCT.

Rõ ràng HLV Kim Sang-sik còn nhiều trăn trở, khi ban huấn luyện đã dành nhiều thời lượng rèn dứt điểm và xử lý trong một phần ba sân cuối ngay sau trận lượt đi với Nepal. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi đêm 14-10 khiến các pha mở tốc độ, đổi hướng và phối hợp nhịp một khó đạt độ chính xác như kỳ vọng. “Ở đợt tập trung tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu dứt điểm và xem xét bổ sung nhân sự cho những vị trí còn thiếu”, ông thầy Hàn hàm ý cuộc cạnh tranh sẽ tiếp tục mở ra cho các gương mặt trẻ đang khát khao thể hiện.

Thu hoạch lớn nhất của HLV Kim Sang-sik từ chiến thắng này là bước chuyển mình về nhân sự. Việc mạnh dạn đặt niềm tin vào lớp U-23 cho thấy định hướng dài hơi của ông khi muốn gia tăng cạnh tranh nội bộ, làm mới động lực, đồng thời xây dựng lớp kế cận đủ khả năng gánh vác khi lịch thi đấu dày đặc hoặc điều kiện khắc nghiệt.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm trước cuộc hẹn trên sân của Lào vào tháng sau, đặc biệt là khả năng dứt điểm, nhưng chiến thắng Nepal 1-0 cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục bám đuổi Malaysia (vừa thắng ngược Lào 5-1) để cạnh tranh vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027.