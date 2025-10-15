Câu chuyện truyền cảm hứng về cầu thủ được “LinkedIn gửi tới World Cup” 15/10/2025 06:39

(PLO)- Trong thế giới bóng đá đầy rẫy những câu chuyện ly kỳ, hành trình tham dự World Cup của Roberto Lopes - hay còn được biết đến với biệt danh “Pico” - là một trong những câu chuyện có thật nhưng nghe như cổ tích.

Đội tuyển Cape Verde vừa đánh bại Eswatini 3-0 ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cả đảo quốc Cape Verde với dân số chỉ gần 600.000 người đã đổ ra đường ăn mừng thời khắc lịch sử. Trong hành trình cổ tích của tuyển Cape Verde, trung vệ Roberto Lopes có vai trò rất quan trọng.

Cơ hội có một không hai

Chỉ nhờ một tin nhắn bất ngờ trên LinkedIn, trung vệ sinh ra ở Ireland Roberto Lopes đã đổi đời. Từ một cầu thủ tưởng như chỉ mãi quanh quẩn ở giải vô địch quốc nội, anh trở thành tuyển thủ quốc gia của Cape Verde và góp mặt tại World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada.

Roberto Lopes sinh năm 1992 tại Dublin, Ireland. Cha anh là người Cape Verde, còn mẹ là người Ireland. Giống như nhiều đứa trẻ ở Dublin, Lopes sớm theo đuổi đam mê bóng đá, trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Ireland và từng khoác áo đội tuyển U-19 quốc gia. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Bohemians trước khi chuyển sang Shamrock Rovers - CLB danh tiếng nhất của Ireland, nơi anh thi đấu ổn định trong vai trò trung vệ.

Roberto Lopes (phải) vui mừng khi cùng tuyển Cape Verde giành vé dự World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Mặc dù là trụ cột tại giải vô địch quốc gia Ireland, cơ hội để Lopes góp mặt trong đội tuyển quốc gia Ireland là gần như bằng không. Roberto Lopes không thể cạnh tranh với những ngôi sao người Ireland thi đấu ở các giải lớn như Premier League và Championship của anh. Nhưng chính lúc ấy, cơ duyên của Lopes với Cape Verde - quê hương của cha anh - đã xuất hiện theo cách không ai ngờ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian (Anh), Lopes kể lại rằng anh từng lập tài khoản LinkedIn khi còn là sinh viên đại học, chủ yếu để theo dõi bạn bè và “để đấy cho vui”. Một ngày nọ, anh nhận được tin nhắn bằng tiếng Bồ Đào Nha từ một người đàn ông tên Rui Aguas. Không hiểu nội dung, Lopes nghĩ đó là thư rác và bỏ qua.

Chín tháng sau, người đàn ông ấy nhắn thêm một tin nữa, lần này bằng tiếng Anh: “Roberto Lopes, anh đã suy nghĩ về điều tôi nói chưa?”. Tò mò, Lopes lục lại tin nhắn cũ, sao chép đoạn tiếng Bồ Đào Nha vào Google Dịch và ngỡ ngàng khi biết người nhắn không phải ai khác ngoài Rui Aguas, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Cape Verde thời điểm đó.

Aguas biết đến Lopes thông qua các cơ sở dữ liệu cầu thủ và một vài đoạn video tổng hợp phong độ của anh tại Shamrock Rovers. Nhận thấy trung vệ này có gốc Cape Verde, ông quyết định chủ động liên hệ để mời anh khoác áo đội tuyển. “Tôi gần như không tin được” - Lopes kể lại - “Tôi nghĩ chắc có ai đó đùa. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, tôi nhận ra đó là cơ hội có một không hai”.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Lopes chính thức được triệu tập vào đội tuyển Cape Verde vào năm 2019. Anh ra mắt trong trận giao hữu gặp Togo và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng nhỏ bé nằm giữa Đại Tây Dương này. Dưới màu áo xanh của “Blue Sharks”, Lopes cùng đồng đội thi đấu ấn tượng, giành vé tham dự hai kỳ Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) liên tiếp và mới đây là tấm vé lịch sử đến World Cup.

Chỉ một tin nhắn trên LinkedIn, mọi thứ thay đổi

Câu chuyện của Lopes trở thành đề tài được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm. Nhiều tờ báo Anh gọi anh là “người đàn ông được LinkedIn gửi tới World Cup”, còn người hâm mộ thì coi đây là ví dụ điển hình về việc công nghệ có thể thay đổi cuộc đời một con người. Lopes thừa nhận anh chưa bao giờ nghĩ rằng một mạng xã hội lại là cầu nối giúp anh thực hiện giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia. “Thật điên rồ. LinkedIn vốn chỉ dành cho những người tìm việc, không phải cầu thủ bóng đá. Nhưng nhờ nó mà tôi có cơ hội được đại diện cho quê hương của cha mình. Tôi sẽ mãi biết ơn điều đó” - anh chia sẻ.

Tại Dublin, câu chuyện của Lopes truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ gốc nhập cư khác, rằng vẫn có con đường để tỏa sáng, dù có thể không phải dưới màu áo của quốc gia nơi họ sinh ra.

Trên sân cỏ, Lopes nổi bật với phong cách thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt và kỷ luật. Dù chỉ cao 1,83 m, anh sở hữu khả năng không chiến và chọn vị trí tốt, là nhân tố quan trọng trong hàng thủ Cape Verde. HLV Rui Aguas từng mô tả anh là “một người chuyên nghiệp, khiêm tốn và luôn đặt tập thể lên trên cá nhân”.

Shamrock Rovers, đội bóng của Lopes, cũng tự hào vì cầu thủ của họ được dự World Cup. Tại Dublin, câu chuyện của Lopes truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ gốc nhập cư khác, rằng vẫn có con đường để tỏa sáng, dù có thể không phải dưới màu áo của quốc gia nơi họ sinh ra.

Hiện tại, Roberto “Pico” Lopes vẫn thi đấu cho Shamrock Rovers và thường xuyên được triệu tập lên tuyển Cape Verde. Anh xem việc đại diện cho quê hương của cha mình là niềm vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp. “Đó là điều tôi không bao giờ nghĩ tới” - anh nói. “Chỉ một tin nhắn trên LinkedIn thôi và mọi thứ đã thay đổi”.

Từ một cầu thủ tưởng chừng chỉ được biết đến ở Ireland, Roberto Lopes đã bước lên sân khấu lớn nhất thế giới. Và câu chuyện của anh, dù giản dị, vẫn là minh chứng sống động cho cách mà bóng đá có thể mang lại những điều không tưởng - đôi khi chỉ bắt đầu từ một cú nhấp chuột trên mạng xã hội.•