Nữ tuyển thủ Thùy Trang hồi xuân từ nỗi đau World Cup 14/10/2025 15:40

(PLO)- Trong bóng đá cũng như đời sống, không phải ai cũng có thể bước ra sân khấu chính vào đúng khoảnh khắc rực rỡ nhất, và thêm một lần nữa, nữ tuyển thủ Thùy Trang lại trở thành cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia ở tuổi 37.

Có những con người đã khiến ánh hào quang đến theo cái cách rất khác biệt. Họ đứng dậy thật mạnh mẽ sau cú sốc, với những bước đi nhẫn nại, âm thầm tạo nên những dấu ấn không thể xóa mờ. Nữ tuyển thủ Thùy Trang thường mặc áo đấu số 8 hoặc 88 của CLB TP.HCM, cô gái tuổi Rồng có ngày tháng năm sinh rất đẹp, 8-8-1988, là một người như thế.

Đằng sau một cú sốc…

CLB nữ TP.HCM nhiều lần chinh phục đỉnh cao, và mới vừa nâng chiếc cúp vô địch quốc gia lần thứ 15, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đặt nền tảng cho mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm thể thao toàn diện của cả nước. Ở đội bóng ấy, Thùy Trang luôn là chỗ dựa đáng tin cậy cho các đàn em, cũng có nhiều cầu thủ trẻ gọi chị bằng… thím.

Cô gái quê Quảng Nam là nhịp tim của tuyến giữa, là người truyền năng lượng cho đồng đội bằng tinh thần tận hiến và thói quen luôn có mặt đúng lúc ở những điểm nóng nhất.

Thùy Trang (8) cùng đồng đội tuyển quốc gia hạnh phúc ăn mừng chiến thắng. Ảnh: CCT.

Nhớ hai năm trước, khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu bước ra sân chơi FIFA World Cup, cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà, cô bé Thùy Trang nhỏ nhắn phải chứng kiến khoảnh khắc ấy từ… ghế dự bị. Không một phút thi đấu, dù trước đó không lâu, nữ tuyển thủ Thùy Trang là trụ cột ở hành trình giành vé tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh.

Hồi đó, FIFA đã cất công tìm một cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam để trả lời phỏng vấn về cột mốc lịch sử, họ chọn con ong thợ cần mẫn Thùy Trang khi đang đeo chiếc băng đội trưởng tuyển quốc gia trong mùa tập huấn. Trò chơi game FIFA nức tiếng toàn cầu ở lần đầu tiên đưa những cô gái Việt Nam sánh vai với các cường quốc bóng đá thế giới, nữ tuyển thủ Thùy Trang cũng mang băng thủ quân.

Nữ đội trưởng Thùy Trang trong màu áo nhà vô địch TP.HCM. Ảnh: CCT.

Trong lần đầu tiên lịch sử ấy, tuyển nữ Việt Nam thua đồng nghiệp Mỹ, thua Hà Lan. Trận cuối cùng vòng bảng mang tính thủ tục gặp Bồ Đào Nha, khi nhiều cầu thủ được trao cơ hội ra sân, vẫn không ai thấy Thùy Trang. Lần thay người thứ 5, cũng không phải Thùy Trang. “Một cú sốc”, nữ tuyển thủ Thùy Trang bẽ bàng gọi tên nỗi đau.

Sau giải đấu, có nhiều lời giải thích: “ưu tiên cho cầu thủ trẻ”, “thể lực không đảm bảo”, “tính toán chiến thuật”… Tất cả đều có lý, nhưng chẳng điều gì đủ xoa dịu nỗi tổn thương của người đã góp cạn từng giọt mồ hôi cho giấc mơ World Cup. Nữ tuyển thủ Thùy Trang thêm một lần đau đớn nữa, khi chia tay đội tuyển quốc gia sân cỏ 11 người. Nhiều người nghĩ đó chính là một dấu chấm hết. Nhưng đó chỉ là một khúc quanh ngoạn mục. Và một cánh cửa khác mở ra.

Thùy Trang dũng mãnh trên sàn đấu futsal. Ảnh: CCT.

Giỏi nhất ở tuổi 37

Thùy Trang hồi xuân với trái bóng bằng một con đường khác: futsal nữ. Ở môn được xem như “ngoại truyện” của bóng đá sân cỏ, cô gái nhỏ nhắn gần như làm lại từ đầu, vì phải thích nghi với nhịp độ nhanh, không gian hẹp, yêu cầu kỹ thuật và tư duy quyết định từng giây. Và chính từ nơi tưởng như ngoài vùng sáng, cô viết nên một hành trình mới.

Đầu năm 2024, cái tên nữ tuyển thủ Thùy Trang vang lên ở đêm trao giải bóng đá Việt Nam với danh hiệu Quả bóng vàng nữ, phần thưởng xứng đáng cho những gì cô thể hiện cả trên sàn futsal tuyển quốc gia lẫn trong màu áo CLB nữ TP.HCM. Một sự công nhận muộn màng đầy giá trị, như một lời cảm ơn ngọt ngào gửi đến những hoài nghi từng bao phủ cô sau World Cup.

Quả bóng vàng Việt Nam và nụ hôn cho mẹ. Ảnh: CCT.

Không dừng ở vinh quang cá nhân, mùa giải 2025 chứng kiến Thùy Trang và đồng đội tiếp tục đứng trên đỉnh quốc nội. Cô cùng CLB nữ TP.HCM nâng cao chức vô địch quốc gia lần thứ 14 cho đội bóng, cá nhân cô chạm mốc chức vô địch thứ 10 trong sự nghiệp. Và ở tuổi 37, Thùy Trang còn được xướng tên Cầu thủ xuất sắc nhất giải – một danh hiệu không dành cho sự may mắn.

Đó chính là phần thưởng cho độ chín về kinh nghiệm, là một sự thừa nhận dành cho chiếc “đồng hồ trung tuyến” vận hành bền bỉ, nhịp nhàng. Mái tóc buộc gọn, bước chạy không còn thanh xuân nhưng vẫn rực lửa, Thùy Trang vẫn là linh hồn của đội bóng thành phố: tranh chấp quyết liệt, dứt điểm lạnh lùng, chuyền bóng có điểm rơi, và khi cần, là người kéo cả tập thể vượt qua những thời điểm quyết liệt đến nghẹt thở.

Không biết bao nhiêu lần, cô gái nhỏ nhắn Thùy Trang là cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia. Ảnh: CCT.

CLB bóng đá nữ TP.HCM với nữ tuyển thủ Thùy Trang là mái nhà thứ hai, là nơi nuôi dưỡng đam mê, tôi luyện ý chí và tạo nên phiên bản mạnh mẽ của cô ngày hôm nay. Cô gái nhà quê Đại Lộc lặng lẽ dẫn dắt đội bóng qua bao mùa giải vinh quang trong sự tận hiến. Không phải ai cũng đi đến tận cùng với bóng đá. Càng hiếm người biết cách biến mất mát thành động lực, chuyển thất vọng thành bước đệm, để tiếp tục tỏa sáng ở những nẻo đường ít ai nghĩ tới.

Thùy Trang đang viết một cuốn sách mới cho sự nghiệp của mình bằng mồ hôi, nghị lực và sự bình thản rất riêng. Cuốn sách ấy không có chiếc bìa hào nhoáng, nhưng càng đọc càng thấm, từ cái cách cô chấp nhận nghịch cảnh mà không oán trách, sự khổ luyện âm thầm để mỗi lần bước ra sân là một lần tỏa sáng một cách hết sức tự nhiên. Từng đường bóng, mỗi bàn thắng của Thùy Trang không hề biết nói dối. Sự tín nhiệm của ban huấn luyện, lòng của đồng đội, tiếng reo vang của người hâm mộ,… tất cả là dấu chấm than cho hai chữ bền bỉ.

Lần thứ 15 vô địch của tuyển nữ TP.HCM cũng là lần thứ 7 liên tiếp, Thùy Trang nâng cúp cùng đồng đội. Ảnh: CCT.

Khi nhắc đến Thùy Trang, người yêu bóng đá Việt Nam không chỉ nhắc một tiền vệ giỏi tranh chấp, có nhãn quan chiến thuật sắc sảo, sở hữu cú sút xa lạnh lùng và lối chơi mềm mại, giàu kỹ thuật. Người hâm mộ còn nhắc đến câu chuyện truyền cảm hứng về cách một cầu thủ biến điều không thể thành có thể, đã viết nên hồi kết đẹp cho một chương buồn, đầy ấm áp.

Và ở tuổi 37, Thùy Trang vẫn đang mê mải viết những chương tiếp theo cho cuốn sách của mình, trên thảm cỏ xanh hay sàn gỗ futsal, trong tiếng cổ vũ thân thương và những tràng pháo tay vang lên không ngớt từ khán đài.