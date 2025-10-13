Đội TP.HCM khẳng định vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam 13/10/2025 20:46

(PLO)- Vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục được TP.HCM 1 khẳng định sau khi bảo vệ thành công ngôi hậu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 lần thứ 7 liên tiếp.

Trận hòa không bàn thắng giữa TP.HCM 1 và Hà Nội. Ảnh: CMQ

Cuộc đăng quang đầy bản lĩnh của TP.HCM 1 đã được cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cụ thể hóa sau trận hòa ứng viên Hà Nội trong trận đấu quyết định ngôi vô địch. Kết quả 0-0 diễn ra chiều nay (13-10) giúp TP.HCM 1 kết thúc mùa giải với 21 điểm, hơn đối thủ trực tiếp 2 điểm và chính thức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch quốc gia, qua đó khẳng định vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam.

Ở cuộc chiến này, Hà Nội buộc phải thắng mới có thể lật ngược thế cờ, trong khi TP.HCM 1 chỉ cần một kết quả hòa là đủ để lên ngôi. Với tính chất chung kết, hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao và tinh thần thi đấu máu lửa. Đội bóng Thủ đô chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu, trong khi TP.HCM 1 vẫn duy trì thế trận chặt chẽ, cân bằng giữa phòng ngự và phản công.

HLV Đoàn Thị Kim Chi cho thấy sự tinh tế trong cách bố trí nhân sự khi kết hợp giữa kinh nghiệm của Huỳnh Như và sức trẻ của K’Thủa trên hàng công. Sự cơ động của K’Thủa nhiều lần khiến hàng thủ Hà Nội chao đảo, trong khi Huỳnh Như vẫn là điểm tựa về kinh nghiệm và khả năng giữ bóng. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của TP.HCM 1 chưa đủ sắc bén để mở tỷ số.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Những ngôi sao tấn công như Vạn Sự, Thanh Nhã, Hải Yến đều bị phong tỏa bởi hàng thủ kỷ luật và bọc lót tốt của đội đương kim vô địch. Càng về cuối, thế trận càng trở nên chặt chẽ, và tỉ số hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu – một màn so tài ngang ngửa nhưng thiếu đột biến.

Sau 10 lượt trận, đội TP.HCM 1 giành 21 điểm (6 thắng, 3 hòa, 1 thua), ghi 18 bàn và chỉ thủng lưới 4 bàn. Hà Nội và Than KSVN cùng có 19 điểm nhưng đại diện đất Mỏ xếp thứ 3 do kém hơn về chỉ số đối đầu.

Đây là chức vô địch thứ 14 trong lịch sử đội nữ TP.HCM và là danh hiệu thứ 10 trong 11 mùa giải liên tiếp dưới triều đại HLV Đoàn Thị Kim Chi – một kỷ lục khó phá trong làng bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Kim Chi ăn mừng cùng các học trò.

Đội nữ TP.HCM lần thứ 10 vô địch quốc gia.

Không chỉ bảo toàn vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam, đội TP.HCM 1 còn nhận giải phong cách, trong khi đội trưởng Nguyễn Thị Thùy Trang được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ở các hạng mục cá nhân khác, Phạm Hải Yến (Hà Nội) giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng, còn Khổng Thị Hằng (Than KSVN) được vinh danh Thủ môn xuất sắc nhất.

Mùa giải 2025 khép lại với sự khẳng định vị thế tuyệt đối của TP.HCM 1, đồng thời cho thấy sự tiến bộ của các đội bóng nữ còn lại – đặc biệt là Hà Nội và Than KSVN – hứa hẹn một mùa giải 2026 kịch tính hơn, nơi ngôi hậu chắc chắn sẽ tiếp tục là cuộc đua hấp dẫn giữa những thế lực hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam.